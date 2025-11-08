San Juan brilló en el Panamericano: título para el SEC en damas y subcampeonato para Hispano en varones

San Juan volvió a demostrar por qué es la cuna del hockey sobre patines. En una jornada vibrante en el estadio Aldo Cantoni , los equipos locales se adueñaron del protagonismo continental en el Campeonato Panamericano de Clubes – San Juan 2025 .

Por un lado, el Sindicato Empleados de Comercio (SEC) se coronó campeón Panamericano en Damas Senior tras vencer por 1-0 a Independiente de La Florida (Chile). El tanto decisivo fue obra de Julieta Martín Romeu , quien le dio a las “mercantiles” una consagración histórica. Con este título, el SEC se aseguró su lugar en el Mundial de Clubes 2026 .

El plantel campeón estuvo compuesto por Valentina Cataldo y Emilia Bravo Camacho (arqueras); Brenda Navarro, Giuliana Sánchez, María Paula Amor (capitana), Luciana Lezcano, Sofía Kawka, Delfina Quiroga, Alma Martín Romeu y Julieta Martín Romeu. La conducción técnica estuvo a cargo de Víctor Bertran, acompañado por Cristina Fuentes, Jésica Cabrera, Agustín Agüero y Facundo Romo.

En tanto, Concepción Patín Club completó el podio femenino al vencer 5-3 a Social San Juan en el clásico local disputado en la pista de Richet Zapata.

En la rama masculina, Banco Hispano también dio pelea hasta el final. El conjunto sanjuanino se midió ante Andes Talleres de Mendoza en una final intensa, pero terminó cayendo 3-0 y quedándose con el subcampeonato Panamericano. Pese a la derrota, el premio consuelo fue enorme: el pasaje al Mundial de Clubes 2026.

Los goles mendocinos fueron anotados por Enrique Nicolás Muzzio (2) y Valentino Rossignoli, mientras que el equipo sanjuanino, dirigido por Daniel Kenan, dejó todo en la pista con Lucas Ramella, Franco Martín, Santiago Balmaceda, Pablo Recio, Lautaro Mesquida, Ignacio de la Torre, Franco Gómez, Víctor Bertrán (capitán) e Ignacio Contegrand.

Por su parte, Lomas de Rivadavia completó el podio masculino al vencer 5-4 a Huracán de Parque Patricios.