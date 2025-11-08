sábado 8 de noviembre 2025

El Ballet de San Petersburgo llega a San Juan para presentar el Lago de los Cisnes

La función será en el Teatro Sarmiento, y promete ser una puesta de escena de gran nivel. Los detalles del arribo del Ballet de San Petersburgo a San Juan.

Por Mariela Pérez
image

El prestigioso Ballet de San Petersburgo estará arribando a San Juan la próxima semana para presentar “El Lago de los Cisnes” el próximo jueves 13 de noviembre, a las 21:30, Teatro Sarmiento. Así, la provincia será testigo de uno de los clásicos más reconocidos del compositor Tchaikovski. La propuesta promete una puesta en escena de gran nivel artístico.

Con más de 280 años de historia, la compañía rusa representa lo mejor del lirismo y la tradición del ballet mundial, destacándose por su elegancia, precisión técnica y compromiso con las raíces del ballet clásico. Bajo la dirección del maestro Kiril Safin, ex solista del Ballet Mariinsky, la producción promete una experiencia auténtica y emocionante, fiel a la visión original de los coreógrafos.

El elenco estará encabezado por Alexander Volchkov, premier del Teatro Bolshoi de Moscú, en el papel del príncipe Sigfrid, junto a Maria Tomilova, reconocida bailarina que interpretará los roles de Odile y Odette. Ambos artistas garantizan una puesta en escena que combina técnica, sensibilidad y excelencia interpretativa.

El espectáculo es apto para todo público y con una duración de 90 minutos, las puertas estarán abiertas 40 minutos antes del inicio, para que el público pueda acceder con comodidad a la sala.

Las entradas están disponibles en https://www.entradaweb.com.ar/ , con valores de $50.000 para Platea Baja (filas 1 a 10), $45.000 para Platea Baja (filas 11 a 20) y $40.000 para Pullman. Los menores abonan entrada a partir de los 4 años.

