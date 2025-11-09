Dua Lipa no se quiso perder el Superclásico y llegó a La Bombonera con la camiseta de la Selección argentina

La aparición de Dua Lipa en uno de los palcos de La Bombonera durante el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate sorprendió a los asistentes y generó un revuelo en el ambiente futbolístico argentino. La artista británica de ascendencia albanesa, reconocida internacionalmente, aceptó la invitación de la dirigencia del Xeneixe para presenciar el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La visita de Dua Lipa a la cancha de Boca se produjo tras dos presentaciones multitudinarias en el Estadio Monumental, donde ofreció conciertos el viernes y el sábado previos al encuentro. La cantante, que se encuentra en plena gira sudamericana, decidió extender su estadía en Argentina un día más antes de continuar hacia Chile, donde tiene programados dos recitales en el Estadio Nacional de Santiago.

En las horas previas al Superclásico, la incertidumbre sobre la presencia de la artista en La Bombonera se mantuvo hasta último momento. A primera hora del día, la cuenta oficial de River Plate difundió imágenes de Dua Lipa luciendo la camiseta del club, por lo que puede aseverarse que hasta el Súper se jugó en la figura de la cantante. Finalmente, la cantante fue vista en el palco número cinco del Estadio Alberto J. Armando, acompañada por un equipo de seguridad, pero con la albiceleste como uniforme.

Por su presencia en La Bombonera para el #Superclasico pic.twitter.com/V2hg1N6QNw — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2025

“Dua Lipa con los colores más lindos. Acompañada por el vicepresidente Ignacio Villarroel, Dua Lipa posó con el Manto Sagrado después de sus recitales en nuestra casa”, fue el posteo del conjunto de Núñez que causó furor tanto en los seguidores de la cantante como en los fanáticos millonarios.

La llegada de Dua Lipa a Buenos Aires no solo impactó en el ámbito musical y social, sino que también tuvo consecuencias logísticas para el plantel del Millonario. Debido a los conciertos realizados en el Monumental, el equipo no pudo concentrar en su estadio como es habitual. Por esta razón, la delegación se alojó en el Alvear Icon de Puerto Madero, donde el sábado por la noche recibió la visita de Stefano Di Carlo, el nuevo presidente del club, quien compartió una cena con el cuerpo técnico y los jugadores.

Fuente: Infobae