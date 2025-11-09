Fiesta total en La Bombonera: Boca ganó el Superclásico, le dio un duro golpe a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

El Xeneize superó con autoridad por 2-0 al Millonario en La Bombonera , en un Superclásico que pudo terminar en goleada. Exequiel Zeballos fue la gran figura de la noche: abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo y luego asistió a Miguel Merentiel para liquidar el partido. Con este resultado, el equipo de Claudio Úbeda quedó como líder de la Zona A y aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 .

Video ¡Y podrían haber sido más! Reviví los goles de Zeballos y Merentiel para el triunfo de Boca ante River

River, en cambio, se fue preocupado. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo mostró una versión muy por debajo de lo esperado, nunca logró hacer pie en la Bombonera y sufrió durante gran parte del encuentro. La derrota lo dejó sexto en la Zona B, en zona de Repechaje para la Copa, con riesgo de ser superado por Argentinos o Riestra en la última fecha.

En los primeros 45 minutos, el partido fue cerrado y con escasas situaciones. Ambos equipos se mostraron cautelosos, conscientes de lo que se jugaban. Sin embargo, en la última jugada del primer tiempo, Boca encontró el golpe justo: Zeballos encaró por la derecha, remató, Armani tapó el primer intento, pero el “Changuito” capturó el rebote y puso el 1-0 para el local.

Ya en el complemento, Gallardo intentó reaccionar y mandó a la cancha a Juan Fernando Quintero por Lautaro Rivero, rompiendo la línea de cinco defensores. Pero el cambio no surtió efecto: en apenas un minuto, Zeballos desbordó por izquierda y asistió a Merentiel, que empujó la pelota para el 2-0 definitivo.

De ahí en más, Boca controló el trámite, incluso pudo ampliar la diferencia ante un River sin respuestas. El equipo de Úbeda se llevó un triunfo clave, confirmó su gran momento y se ganó un boleto a la próxima Copa Libertadores. En cambio, el Millonario deberá remar hasta el final para no quedarse afuera del máximo certamen continental.