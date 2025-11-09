domingo 9 de noviembre 2025

Selección Argentina

Los pibes apabullaron a Fiyi y esperan cómodos en los 16avos de final del Mundial Sub 17

En el estadio Aspire Zone y por la fecha 3 del grupo D, la Albiceleste vapuleó 7-0 al combinado oceánico con un hat-trick de Ojeda, un doblete de Mateo Martínez y otros de Silveira y Escobar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Argentina logró su tercera victoria en el Mundial Sub 17 y avanza a paso firme con el objetivo de lograr su primer título. Después de los triunfos ante Bélgica (3-2) y Túnez (1-0), el equipo de Diego Placente goleó por 7-0 a Fiyi y terminó con puntaje perfecto la fase de grupos de la máxima competición de selecciones de la categoría. De esta manera, deberá aguardar para conocer a su rival en los 16avos de final, que se disputarán el próximo viernes 14 de noviembre.

Hay que recordar que este torneo tiene la nueva modalidad de 48 equipos por primera vez en la historia de los Mundiales de la FIFA. De esta manera, el nuevo formato indica que los dos primeros equipos de cada una de las 12 zonas y los 8 mejores terceros clasificarán a dieciseisavos de final, donde comenzará la etapa de eliminación directa.

¿Cómo se resolverá el armado de las llaves? Para analizarlo desde el caso de Argentina, la Albiceleste terminó con 9 puntos y una diferencia de gol de +9 para ser uno de los mejores primeros. La cuestión marca que, una vez que estén los 32 clasificados a la siguiente fase del torneo, se armará una lista y se enfrentará el mejor de los primeros (número 1) contra el peor de los terceros (32). Así sucesivamente hasta lograr todos los emparejamientos.

De esta manera, habrá que esperar a que finalice la fase de grupos este martes y ahí se sabrán quién será el próximo rival de los dirigidos por Placente y cómo quedará conformada la llave camino al título. Lo que es seguro es que será uno de los más débiles en lo que va del campeonato.

Una vez que pasen los 16avos, los octavos de final se jugarán el martes 18 de noviembre, mientras que la instancia de cuartos se disputará el viernes 21. La definición de la Copa del Mundo por un lugar en la final, o sea las semifinales, tienen como fecha el lunes 24 y la definición por el trofeo más el duelo por el tercer puesto será el jueves 27 de este mes.

Dejá tu comentario

