Gran actuación de Borgogno y gol salvador de Lecanda: el uno por uno de San Martín en el empate ante Lanús

Borgogno (8): El mejor del Verdinegro. Tapó pelotas claves que evitaron la derrota, especialmente en el segundo tiempo cuando Lanús buscaba liquidarlo. Seguro en los centros y con buenos reflejos. Terminó asistiendo el remate de Barrera en la última.

Tomás Lecanda (7): Sufrió por momentos en defensa, pero se redimió con el gol del empate, apareciendo como nueve para empujarla en el área chica. Personalidad para bancar el partido hasta el final.

Matías Orihuela (6): Correcto, sin grandes proyecciones pero firme en la marca. Cuando Lanús atacó por su lado, respondió.

Diego González (6.5): Tuvo altibajos. A veces desordenado en la salida, pero fue importante en el cierre. Asistió a Lecanda en el gol con un toque dentro del área. Terminó dejando todo.

Ayrton Portillo (6): Tuvo una tarea difícil marcando a Watson, que le generó más de un dolor de cabeza. Sin embargo, se proyectó con criterio y generó un par de llegadas.

Sebastián González (6): Intentó siempre con remates de media distancia. En el primer tiempo tuvo una chance clara que Losada desvió. Le faltó algo de precisión, pero mostró personalidad.

Sebastián Jaurena (5.5): Tuvo una buena chance de afuera del área en la primera mitad. Mucho despliegue, aunque por momentos impreciso en los pases. Se fue reemplazado en el complemento.

Tomás Fernández (5.5): Arrancó con intensidad y asistió bien en un par de jugadas, pero se fue diluyendo. Le faltó precisión.

Ignacio Maestro Puch (4.5): No tuvo su mejor noche. Tuvo una jugada clara que pudo haber parado y definido, pero prefirió un taco que terminó afuera. Quiso hacer una de lujo y no le salió. Irregular y errático.

Horacio Tijanovich (5): Aportó movilidad en ataque, aunque sin peso en el área. Fue reemplazado buscando más profundidad.

*Santiago Salle: Entró en el segundo tiempo y tuvo una chance clara que se le fue alta. Cumplió sin brillar.

Marco Iacobellis: Ingresó y estuvo cerca de marcar con un zurdazo desde afuera. Buen ingreso, aunque le faltó puntería.

Santiago Barrera: Participativo, aunque desprolijo. Terminó amonestado y tuvo un remate final que controló el arquero.

Federico Anselmo: Ingresó para pelear arriba. Poca participación, más lucha que juego.

Juan Cavallaro: Le dio algo de claridad en los minutos que jugó. Buen manejo en la media cancha.

*Ingresaron en el complemento: