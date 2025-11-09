UPCN terminó el Tour 1 con una derrota en Tucumán

UPCN San Juan Vóley cerró su participación en el Tour 1 de la Liga de Vóleibol Argentina con una ajustada derrota en tie break ante Waiwen Vóley, en el Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán). El encuentro fue cambiante y muy disputado, con parciales de 32-30, 16-25, 23-25, 25-22 y 15-10 para el club de Comodoro Rivadavia.

El partido comenzó con ambos equipos parejos en el juego, y un extenso primer set que terminó a favor de Waiwen. En los parciales siguientes, Los Cóndores mejoraron su rendimiento, afinaron la recepción y el ataque, y lograron dar vuelta el marcador.

Sin embargo, en el cuarto parcial el conjunto sanjuanino bajó su eficacia en la definición y Waiwen aprovechó los errores para igualar el encuentro. En el tie break, el equipo patagónico fue más preciso y se quedó con el desempate por 15-10.

A pesar del resultado, UPCN mostró pasajes de buen juego y solidez colectiva en distintos tramos del encuentro, completando una primera etapa positiva en la que sumó dos victorias y una caída ajustada, con margen de crecimiento de cara a los próximos compromisos.

El Tour 2 de la Liga se disputará nuevamente en Tucumán, en el estadio de Tucumán de Gimnasia, del 20 al 23 de noviembre. Allí, UPCN enfrentará a Boca Juniors (jueves 20, a las 11 hs), Ciudad Vóley (21/11) y Monteros Vóley (23/11).

Síntesis

UPCN San Juan Vóley : Juan Manuel Riganti, Ronald Jiménez; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta; Iván Quiroga, Juan Simón Villarruel, Federico Franetovich.

Waiwen Vóley : Lucas Astegiano, Bautista Gazaba; Oldani, Ramsés Cascú; Bruno Wagner, Bonacic; Braulio Mendoza (L). Entrenador: Lisando Luppo. Ingresos: José González Pérez, Martín Rojas, Ignacio Segovia.

Parciales: 30-32, 25-16, 25-23, 22-25 y 10-15.

Árbitros: Antonio Burgos y Ricardo Cabrera.

Estadio: Polideportivo Monteros (Tucumán).