domingo 9 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Regional Amateur

Peñaflor amargó a Desamparados, que todavía no puede ganar y quedó último en la tabla

El Víbora cayó por 2-1 ante el Canario en el estadio Augusto Pulenta, en San Martín. La visita obtuvo dos unidades en tres partidos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Club Sportivo Desamparados.

Foto: Club Sportivo Desamparados.

Este domingo en la tarde, Sportivo Desamparados alargó su racha sin ganar en el Torneo Regional Amateur. Este vez, fue derrota por 2-1 para el Puyuta, ante Peñaflor en San Martín.

Lee además
regional amateur: el lechuzo volvio a empatar y marquesado dio el golpe
Tercera fecha

Regional Amateur: El Lechuzo volvió a empatar y Marquesado dio el golpe
los memes mas picantes tras el baile de boca a river
¡Para todos los gustos!

Los memes más picantes tras el baile de Boca a River

Enzo Vargas marcó los dos goles para el local. Posteriormente, Torres descontó para el Víbora. El Canario, quien venía de caer ante Colón Junior, logró recuperarse en casa y se mete en la pelea por clasificarse a la siguiente ronda.

Con este resultado, la visita obtuvo dos unidades en tres partidos. Arriba se encuentra Colón Junior -con 5 puntos-, continúa el Canario con 4 y Alianza con 3.

La próxima fecha, Desamparados jugará contra el Merengue en calle Sargento Cabral y Peñaflor visitará a Alianza.

Temas
Seguí leyendo

¡Y podrían haber sido más! Reviví los goles de Zeballos y Merentiel para el triunfo de Boca ante River

Fiesta total en La Bombonera: Boca ganó el Superclásico, le dio un duro golpe a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Los pibes apabullaron a Fiyi y esperan cómodos en los 16avos de final del Mundial Sub 17

Tremendo show de Messi en la goleada de Inter Miami: doblete y asistencia número 400

Colapinto sobrevivió a un domingo difícil en Brasil y finalizó 15°

Gran actuación de Borgogno y gol salvador de Lecanda: el uno por uno de San Martín en el empate ante Lanús

La fuerte crítica de Miadosqui: "Es injusto que haya tabla de promedios y anual, cuando no jugás con todos los equipos"

Llega Boca vs River y los sanjuaninos aventuraron sus resultados para el Superclásico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
fiesta total en la bombonera: boca gano el superclasico, le dio un duro golpe a river y se clasifico a la copa libertadores 2026
Domingo azul y oro

Fiesta total en La Bombonera: Boca ganó el Superclásico, le dio un duro golpe a River y se clasificó a la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Mató a su vecino de un puntazo en el cuello. 
Exclusivo

Un joven mató a su vecino de un puntazo en el cuello en medio de una gresca en el Ruta 40

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate
Galería de fotos

El aguante del hincha: si estuviste alentando a San Martín, buscate

Te Puede Interesar

Video: fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Siniestro vial

Video: fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Club Sportivo Desamparados.
Regional Amateur

Peñaflor amargó a Desamparados, que todavía no puede ganar y quedó último en la tabla

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

¡Y podrían haber sido más! Reviví los goles de Zeballos y Merentiel para el triunfo de Boca ante River
Video

¡Y podrían haber sido más! Reviví los goles de Zeballos y Merentiel para el triunfo de Boca ante River

En San Juan se debate una ley clave para terminar con el tabú de la menopausia
Proyecto orreguista

En San Juan se debate una ley clave para terminar con el tabú de la menopausia