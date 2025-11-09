Peñaflor amargó a Desamparados, que todavía no puede ganar y quedó último en la tabla

Este domingo en la tarde, Sportivo Desamparados alargó su racha sin ganar en el Torneo Regional Amateur . Este vez, fue derrota por 2-1 para el Puyuta, ante Peñaflor en San Martín.

Enzo Vargas marcó los dos goles para el local. Posteriormente, Torres descontó para el Víbora. El Canario, quien venía de caer ante Colón Junior, logró recuperarse en casa y se mete en la pelea por clasificarse a la siguiente ronda.

Con este resultado, la visita obtuvo dos unidades en tres partidos. Arriba se encuentra Colón Junior -con 5 puntos-, continúa el Canario con 4 y Alianza con 3.

La próxima fecha, Desamparados jugará contra el Merengue en calle Sargento Cabral y Peñaflor visitará a Alianza.