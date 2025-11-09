domingo 9 de noviembre 2025

Fórmula 1

Colapinto sobrevivió a un domingo difícil en Brasil y finalizó 15°

El piloto argentino largó 16° y apenas ganó una posición. Repasá lo mejor de la vigésima fecha del campeonato de la Fórmula 1, que quedó en las manos de Lando Norris.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Colapinto finalizó 15° en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El piloto argentino, que había largado desde el 16° puesto, consiguió mantenerse en pista durante una carrera caótica en Interlagos, donde hubo varios incidentes, pero nunca logró el ritmo de su compañero Pierre Gasly, quien cruzó la meta décimo y sumó un punto para Alpine. La victoria quedó en manos de Lando Norris.

Después de un fin de semana complicado, Colapinto tuvo una largada impecable: esquivó el toque entre Lewis Hamilton y Carlos Sainz y defendió bien su posición. Sin embargo, el español de Ferrari llegó a rozar su A525 al cierre del primer giro, aunque sin consecuencias que lo obligaran a entrar a boxes.

El pilarense de 22 años apostó por una estrategia larga con neumáticos medios, que extendió hasta la vuelta 31. En ese tramo llegó a ubicarse 9° gracias al juego de detenciones, pero una parada lenta de 5.4 segundos en boxes terminó arruinando sus chances de pelear por los puntos.

Aun así, Colapinto mostró destellos de velocidad: en su primera vuelta limpia con el nuevo juego de neumáticos marcó el récord de vuelta, aunque más tarde sería superado por Max Verstappen, tercero en el podio final. Con un rendimiento irregular en la segunda mitad de la carrera, el argentino cerró en el puesto 15.

El fin de semana dejó un sabor agridulce para el joven debutante, que días atrás fue confirmado por Alpine como piloto titular para la temporada 2026. Sin puntos todavía en su año de estreno —que comenzó en la séptima fecha del campeonato—, Colapinto buscará revancha el próximo 23 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima cita del calendario.

