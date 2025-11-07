Video: el tierno gesto de Franco Colapinto con un pequeño fanático de la Fórmula 1

En el Gran Premio de Brasil , Franco Colapinto ya se llevó todos los aplausos fuera de la pista. El piloto argentino, que vive un fin de semana especial en el mítico circuito de Interlagos, tuvo un tierno gesto con un pequeño fanático que conmovió a todos los presentes y a miles de usuarios en redes sociales.

Viva el amor Las imágenes Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

En un video que rápidamente se viralizó, se ve al joven hincha acercarse tímidamente al piloto de Pilar para pedirle una foto. Al notar la emoción del nene, que no podía dejar de mirar su casco, Colapinto no dudó en prestárselo para que posaran juntos.

“¿Querés sostenerlo?”, le preguntó en inglés, con una sonrisa. El pequeño aceptó encantado y, con ayuda del piloto, incluso se lo colocó para la foto. El resultado fue una escena de pura ternura: el chico, con el casco puesto, simuló manejar un auto de Fórmula 1 mientras saltaba de felicidad, desatando las sonrisas de todos los presentes.

“¿Te gustó?”, volvió a preguntarle Colapinto, demostrando una vez más la cercanía y la humildad que lo caracterizan, cualidades que lo han convertido en uno de los deportistas argentinos más queridos dentro y fuera del país.

El video: