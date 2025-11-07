Turco y Checo, la dupla fresca de las transmisiones sanjuaninas

No es un día más. Este 7 de noviembre se celebra en el país el Día del Periodista Deportivo , y es por eso que el estudio de Entretiempo se vistió para la ocasión. 'Turco' y 'Checo' fueron los protagonistas de la tarde con sus anécdotas y contaron toda la pasión que le ponen cada vez que les toca salir a escena con alguna transmisión o cobertura lejos de la provincia. La dupla sanjuanina pasó por el streaming deportivo de Tiempo de San Juan : frescura, soltura y cómo conviven con la profesión que tanto les apasiona.

Para rendirle homenaje al día especial de los periodistas especializados en deportes, en el piso estuvo Rodrigo 'Turco' Nacif de San Juan Deportes y Sergio 'Checo' Murciano de Radio La Voz, dos voces distinguidas que con el tiempo se fueron haciendo su propio lugar, a base de mucho esfuerzo y 'caminar la calle', como se le dice en la jerga de los periodistas deportivos.

"Empecé a estudiar en el 2006, pero después dejé. Ellos (mis compañeros) siguieron e hicieron un programa del ascenso local. Un muchacho que cubría a dos equipos decidió irse y Seba Caruso (hoy trabajando en Telesol y AM1020) decidió que yo lo podía hacer porque me quedaba cerca. Él me enseñó, íbamos a ver el partido y grabábamos con el viejo grabador. Desde ese día empecé y hasta hoy estamos aquí", relató Sergio Murciano sobre sus comienzos.

Por culpa de Sebastián Caruso, él fue el primero que me abrió las puertas a este hermoso mundo Por culpa de Sebastián Caruso, él fue el primero que me abrió las puertas a este hermoso mundo

En el caso de Rodrigo, la cosa fue diferente. "Mi papá era amigo de Mario Castro y a mí me gustaba de niño todo el tema de las transmisiones; yo agarraba figuritas de chiquito y jugaba a relatar. Escuchaba Radio Colón y en una de esas me llama Mario Castro para tirar unos cables, voy a una pieza de edición y me ponen en una compu vieja con cables de telam, nadie hablaba de tenis y empecé así, aprendiendo, haciéndome, y después terminé cubriendo a San Martín y reemplazando con 17 años a un compañero en los relojes del ciclismo sin tener un gramo de idea de lo que era".

Con el tiempo te vas curtiendo, al principio cuando entrabas tiritaba entero Con el tiempo te vas curtiendo, al principio cuando entrabas tiritaba entero

Tentarse en vivo, casi una tradición

Sergio Murciano y Rodrigo Nacif pasaron por Entretiempo y, en un programa repleto de anécdotas, los periodistas deportivos que este viernes 7 de noviembre celebran su día recordaron las veces en que las risas les jugaron una mala pasada en plena transmisión.

De amplia experiencia, los colegas de San Juan Deportes y Radio La Voz revivieron los inicios de sus carreras, viviendo momentos inolvidables y disfrutando de la pasión que representa el deporte.

