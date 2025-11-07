Boca, con artillería pesada para el Superclásico: el DT dio a conocer la lista de convocados

Luego de tres partidos de ausencia en la lista de convocados y seis sin jugar, Edinson Cavan i formará parte de los concentrados de Boca para el Superclásico ante River del próximo domingo a las 16:30hs en la Bombonera, según pudo averiguar TyC Sports. Otra de las vueltas en la lista será Leandro Paredes, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas ante Estudiantes y podrá estar presente en el partido más importante del semestre.

Volviendo a Cavani, la situación con respecto a su distensión en el psoas derecho no mejoró. El delantero uruguayo se entrenó toda la semana de manera diferenciada y recién este viernes fue exigido en campo. Por este motivo, su inclusión dentro de la lista tiene que ver con lo que representa un jugador de su calibre para el plantel de Boca, que con las chances reales que tiene de ver minutos.

Otro factor que puede influir es la falta de centrodelanteros en el banco de suplentes. Con Miguel Merentiel y Milton Giménez conformando la dupla ofensiva, Claudio Úbeda no tiene futbolistas que puedan cumplir ese rol entre los sustitutos. En este sentido, y pese que no está al 100%, el Matador podría ver minutos en el caso de que su equipo lo necesite. Eso sí, su titularidad está descartada.

El último partido de Cavani fue el el 14 de septiembre frente a Rosario Central. Allí jugó los 90 minutos en el empate 1 a 1 en Arroyito. La semana previa al choque con Central Córdoba sufrió esta distensión en el psoas derecho que lo tiene a maltraer desde hace casi dos meses. Se perdió el duelo ante el Ferroviario, e hizo lo propio contra Defensa y Justicia, Newell's, Belgrano, Barracas Central y Estudiantes. En la goleada frente a la Lepra integró el banco de suplentes, pero no vio minutos.

Los problemas físicos fueron el gran karma del uruguayo en los últimos años. Tan solo este año lleva seis lesiones y desde su arribo a Boca en agosto del 2023 suma once. En 2025 acumula un total de 16 ausencias (que se traducen en 108 días) y se perdió al menos un partido de cada torneo que jugó el Xeneize en la temporada.

Además, sus registros goleadores bajaron considerablemente con respecto al 2024. Apenas convirtió cuatro goles en estos once meses: dos por el Apertura, uno por Copa Argentina y uno por el Clausura. Aquel ante Banfield del 24 de agosto fue, por el momento, su último tanto con la azul y oro.

Más allá de que en este caso su inclusión dentro de los convocados tendrá un carácter simbólico ya que tiene muy pocas chances de ver minutos, Boca anhela recuperar a Cavani de cara a los últimos partidos del año, en los que no solo se juega la posibilidad de volver a la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia sino que también luchará por sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Pasando en limpio, Cavani y Paredes ingresarán en la lista de convocados para el Superclásico en reemplazo de Agustín Martegani e Ignacio Miramón, comparado con el choque frente a Estudiantes.

La lista de convocados de Boca para el Superclásico con River