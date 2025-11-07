El historial entre Boca y River: quién manda en el Superclásico antes del duelo 265

El historial entre Boca y River en el Superclásico: todos los enfrentamientos y quién ganó más

Boca y River vuelven a enfrentarse este domingo en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La Bombonera será escenario de una rivalidad que atraviesa generaciones y que este fin de semana celebrará su cruce número 265 entre encuentros oficiales, amistosos y copas.

El historial general marca una leve ventaja para Boca Juniors, que suma 92 victorias, contra 88 de River Plate y 84 empates. En total, se registran 264 partidos oficiales entre ambas instituciones, sin contar un 0-0 de 1919 que fue anulado tras la suspensión de aquel torneo.

El último enfrentamiento se disputó el 27 de abril de 2025, en el estadio Monumental, y terminó con triunfo del Millonario por 2 a 1, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel descontó para el Xeneize, entonces dirigido por Fernando Gago.

En la liga local

Si se toma únicamente el registro de los torneos de liga —entre amateurismo y profesionalismo—, Boca mantiene una diferencia de cinco victorias. En ese terreno, se enfrentaron 217 veces, con 78 triunfos para el Xeneize, 73 para River y 66 empates.

En copas internacionales

El balance es aún más parejo. De los 32 enfrentamientos fuera del ámbito local (28 de ellos por la Copa Libertadores), Boca ganó 11, River 10, y empataron los restantes 11.

En copas nacionales

En las copas locales, el historial muestra una leve ventaja del Millonario. De los 16 duelos disputados, River ganó 5, Boca 3, y 8 terminaron igualados.

Los últimos Superclásicos

En los últimos años, el Superclásico ha mantenido una marcada paridad, con resultados que se reparten entre ambos. Repasá los más recientes: