El historial entre Boca y River: quién manda en el Superclásico antes del duelo 265

El historial entre Boca y River en el Superclásico: todos los enfrentamientos y quién ganó más
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El Xeneize y el Millonario vuelven a enfrentarse este domingo por la fecha 15 del Torneo Clausura. En total, se enfrentaron 264 veces y uno mantiene una leve ventaja de cuatro partidos.
El historial entre Boca y River en el Superclásico: todos los enfrentamientos y quién ganó más
Boca y River vuelven a enfrentarse este domingo en una nueva edición del Superclásico, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. La Bombonera será escenario de una rivalidad que atraviesa generaciones y que este fin de semana celebrará su cruce número 265 entre encuentros oficiales, amistosos y copas.
El historial general marca una leve ventaja para Boca Juniors, que suma 92 victorias, contra 88 de River Plate y 84 empates. En total, se registran 264 partidos oficiales entre ambas instituciones, sin contar un 0-0 de 1919 que fue anulado tras la suspensión de aquel torneo.
El último enfrentamiento se disputó el 27 de abril de 2025, en el estadio Monumental, y terminó con triunfo del Millonario por 2 a 1, con goles de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel descontó para el Xeneize, entonces dirigido por Fernando Gago.
Si se toma únicamente el registro de los torneos de liga —entre amateurismo y profesionalismo—, Boca mantiene una diferencia de cinco victorias. En ese terreno, se enfrentaron 217 veces, con 78 triunfos para el Xeneize, 73 para River y 66 empates.
En copas internacionales
El balance es aún más parejo. De los 32 enfrentamientos fuera del ámbito local (28 de ellos por la Copa Libertadores), Boca ganó 11, River 10, y empataron los restantes 11.
En las copas locales, el historial muestra una leve ventaja del Millonario. De los 16 duelos disputados, River ganó 5, Boca 3, y 8 terminaron igualados.
Los últimos Superclásicos
En los últimos años, el Superclásico ha mantenido una marcada paridad, con resultados que se reparten entre ambos. Repasá los más recientes:
14/03/2021 – Copa LPF – Boca 1-1 River
16/05/2021 – Copa LPF – Boca 1(4)-1(2) River
04/08/2021 – Copa Argentina – Boca 0(4)-0(1) River
03/10/2021 – Liga Profesional – River 2-1 Boca
20/03/2022 – Copa LPF – River 0-1 Boca
11/09/2022 – Liga Profesional – Boca 1-0 River
07/05/2023 – Liga Profesional – River 1-0 Boca
01/10/2023 – Copa LPF – Boca 0-2 River
25/02/2024 – Copa LPF – River 1-1 Boca
21/04/2024 – Copa LPF – River 2-3 Boca
21/09/2024 – Liga Profesional – Boca 0-1 River
27/04/2025 – Torneo Apertura – River 2-1 Boca