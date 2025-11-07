¡Tremendo video!: Truco mediante, la Selección Argentina empezó a palpitar el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la ilusión por una nueva participación de la Selección Argentina ya ha empezado a palpitarse en cada corazón que late en celeste y blanco.
Lionel Messi, Lionel Scaloni, Marito y hasta Chiqui Tapia forman parte de una publicidad en la que queda en evidencia la ilusión por una nueva cita mundialista
Los miembros de la 'Scaloneta', impulsados por una marca deportiva, también se han sumado para encender esa mecha futbolera a través de un anuncio en el que se mezcla truco, complicidad y muchas otras emociones.
Julián Álvarez abre el juego y entre cartas van pasando otros protagonistas del vestuario albiceleste, incluidos Marito el utilero y hasta el propio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.
El grito de truco empieza a dar vueltas por distintos escenarios hasta que tras un canto de 'Quiero Vale Cuatro' la cámara se posiciona frente a Lionel Messi, quien remata la brillante originalidad publicitaria con un 'Quiero' cargado de muchas sensaciones.