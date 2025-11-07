viernes 7 de noviembre 2025

Cuenta regresiva

¡Tremendo video!: Truco mediante, la Selección Argentina empezó a palpitar el Mundial 2026

Lionel Messi, Lionel Scaloni, Marito y hasta Chiqui Tapia forman parte de una publicidad en la que queda en evidencia la ilusión por una nueva cita mundialista

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, también se sumó a la publicidad.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, también se sumó a la publicidad.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la ilusión por una nueva participación de la Selección Argentina ya ha empezado a palpitarse en cada corazón que late en celeste y blanco.

Los miembros de la 'Scaloneta', impulsados por una marca deportiva, también se han sumado para encender esa mecha futbolera a través de un anuncio en el que se mezcla truco, complicidad y muchas otras emociones.

Julián Álvarez abre el juego y entre cartas van pasando otros protagonistas del vestuario albiceleste, incluidos Marito el utilero y hasta el propio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

El grito de truco empieza a dar vueltas por distintos escenarios hasta que tras un canto de 'Quiero Vale Cuatro' la cámara se posiciona frente a Lionel Messi, quien remata la brillante originalidad publicitaria con un 'Quiero' cargado de muchas sensaciones.

Dejá tu comentario

