¡Tremendo video!: Truco mediante, la Selección Argentina empezó a palpitar el Mundial 2026

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, también se sumó a la publicidad.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y la ilusión por una nueva participación de la Selección Argentina ya ha empezado a palpitarse en cada corazón que late en celeste y blanco.

Rugby Se presentó el Argentino Juvenil M17, el torneo que reunirá a más de 500 rugbiers de todo el país

Automovilismo Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026

Los miembros de la 'Scaloneta', impulsados por una marca deportiva, también se han sumado para encender esa mecha futbolera a través de un anuncio en el que se mezcla truco, complicidad y muchas otras emociones.

Julián Álvarez abre el juego y entre cartas van pasando otros protagonistas del vestuario albiceleste, incluidos Marito el utilero y hasta el propio Chiqui Tapia, presidente de la AFA.

Embed - Leo Messi on Instagram: "Los días más felices con… #adidasFootball @adidasar" View this post on Instagram

El grito de truco empieza a dar vueltas por distintos escenarios hasta que tras un canto de 'Quiero Vale Cuatro' la cámara se posiciona frente a Lionel Messi, quien remata la brillante originalidad publicitaria con un 'Quiero' cargado de muchas sensaciones.