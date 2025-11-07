viernes 7 de noviembre 2025

Primer puesto

Gigante en México: Adriana Quiroga conquistó la medalla de oro en atletismo

Fue en pentatlón en el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe de Atletismo Máster 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sin título

En la ciudad de México, comenzó a disputarse el Campeonato Norte, Centroamericano y del Caribe de Atletismo Máster, donde participa como invitada la atleta sanjuanina Adriana Quiroga, quien comenzó su participación este jueves en la prueba de pentatlón (lanzamiento bala, salto alto y largo, 800 m y 80 m con vallas), logrando el primer puesto y en consecuencia la medalla de oro.

Este campeonato tiene 1012 atletas inscriptos de 26 países, donde el anfitrión, México, presentó 599, seguido por Estados Unidos con 140. Argentina tiene tres representantes.

Luego de su logro, Adriana habló sobre su experiencia: “Hoy tuve el pentatlón. Empezaba a las 8 de la mañana y a las 11:50 era la última prueba, porque se iban haciendo cada media hora las pruebas. Se disputaban en distintas categorías, en la mía tenía una mexicana, que era mi rival para pelear por el primer puesto; finalmente yo quedé primera, pero como atleta invitada compartí podio.

Este torneo me sirve como entrenamiento para el sudamericano, que es el último objetivo del año. Felizmente me he sentido muy bien, no llegué a exigirme al máximo y no llegué a cansarme. En todo caso, lo que más desgaste produce es lo mucho que hay que andar en esta ciudad que es muy grande y si bien la pista no está tan alejada, queda a trasmano y llegas así muy fatigada por el estrés, eso es lo que más me costó hoy, pero en las pruebas terminé muy, muy bien.

En el torneo hay atletas de muchos países y eso le pone un toque distinto. La organización es muy respetuosa en cuanto a los horarios, los jueces, todo muy lindo. Me llamó la atención que para los podios tenían la bandera de cada país que subía y eso en ningún lado, ni siquiera en el mundial lo he visto.

Yo participaba como atleta invitada y he salido primera, pero acá aun siendo invitada me nombraron a mí primera y pusieron el himno nacional, que generalmente es para los eventos de las regiones a las que vos pertenecés.

En definitiva, el resultado es una experiencia muy linda y gratificante, donde puede ir pasando una prueba a la otra sin ninguna fatiga o sea sintiéndome muy bien y este viernes tengo 80 metros con vallas”.

El programa de competencias para Adriana establece que el sábado 8 de noviembre correrá los 2.000 metros con obstáculos y salto en alto. El último día del torneo será el domingo 9, donde participará en salto triple y 300 metros con vallas

