jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video:

Trofeo al cielo, bailecito y locura: el colombiano Villa festejó el título ante los hinchas en el Gargantini

Independiente Rivadavia le ganó a Argentinos Juniors y se coronó campeón de la Copa Argentina. Sebastián Villa fue el encargo de ejecutar el último tiro y desató la locura de los hinchas. El video en el estadio mendocino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-11-06 192030

Independiente Rivadavia escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales a Argentinos, en una noche inolvidable en el estadio Gargantini. El gran protagonista fue Sebastián Villa, quien convirtió el penal decisivo que le dio al club mendocino el primer título en sus 112 años de vida. El video viral en las redes.

Lee además
la lepra, historica en la copa argentina: aguanto con 9 jugadores y le gano el mata mata de los penales con el ultimo grito de villa
Definición

La Lepra, histórica en la Copa Argentina: aguantó con 9 jugadores y le ganó el mata mata de los penales con el último grito de Villa
Francisco Álvarez, el central sanjuanino que jugará la final de la Copa Argentina. 
El AS

Fran Álvarez, otra vez la carta dorada de un equipo argentino: caudillo, al borde de una estrella y con la banda del semillero del mundo

El colombiano, capitán y figura del equipo, desató la locura de los hinchas leprosos con su clásico bailecito y levantó el trofeo al cielo, en medio de una celebración que mezcló emoción, desahogo y orgullo por una hazaña que quedará marcada para siempre.

La historia de Villa también tuvo su capítulo de redención. En 2021, cuando brillaba en Boca, fue apartado del fútbol tras una denuncia de violencia de género. Sin embargo, fue absuelto por la Justicia en octubre pasado y, desde entonces, se reenfocó por completo en su carrera profesional. Hoy, su presente lo encuentra como líder, figura y campeón con Independiente Rivadavia, consolidado como uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino en la temporada.

En Mendoza, la fiesta fue completa: trofeo al cielo, bailecito en el césped y una hinchada que no dejó de cantar. La Lepra es campeona y Sebastián Villa, su héroe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1986559132036370570&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Liga Universitaria: las tres categorías, envueltas en goles y mucha acción

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Regreso triunfal de UPCN: le ganó a River y arrancó con el pie derecho en la Liga Argentina

Flavio Briatore, sin pelos en la lengua con el presente de Alpine: "Es una tortura"

Scaloni se la jugó con los pibes y dio a conocer la lista de convocados para el amistoso con Angola

Vóley: el Club Hispano da inicio a la 3° Copa Hugo Martín con más de 60 equipos en competencia

Mundial Sub17: con gol de Jainikoski, la Selección Argentina le ganó a Túnez y se metió en 16avos

Paredes y Juanfer calientan el Superclásico: de "las claves" de Boca al "golpe en la mesa" que piensa River

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otra vez la violencia en el futbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo
Liga Albardón-Angaco

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Ladrón solitario

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal
Otra vez sopa

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años
Protocolo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años