Trofeo al cielo, bailecito y locura: el colombiano Villa festejó el título ante los hinchas en el Gargantini

Independiente Rivadavia escribió una de las páginas más gloriosas de su historia al consagrarse campeón de la Copa Argentina tras vencer por penales a Argentinos, en una noche inolvidable en el estadio Gargantini. El gran protagonista fue Sebastián Villa , quien convirtió el penal decisivo que le dio al club mendocino el primer título en sus 112 años de vida. El video viral en las redes.

El AS Fran Álvarez, otra vez la carta dorada de un equipo argentino: caudillo, al borde de una estrella y con la banda del semillero del mundo

Definición La Lepra, histórica en la Copa Argentina: aguantó con 9 jugadores y le ganó el mata mata de los penales con el último grito de Villa

El colombiano, capitán y figura del equipo, desató la locura de los hinchas leprosos con su clásico bailecito y levantó el trofeo al cielo, en medio de una celebración que mezcló emoción, desahogo y orgullo por una hazaña que quedará marcada para siempre.

La historia de Villa también tuvo su capítulo de redención. En 2021, cuando brillaba en Boca, fue apartado del fútbol tras una denuncia de violencia de género. Sin embargo, fue absuelto por la Justicia en octubre pasado y, desde entonces, se reenfocó por completo en su carrera profesional. Hoy, su presente lo encuentra como líder, figura y campeón con Independiente Rivadavia, consolidado como uno de los jugadores más destacados del fútbol argentino en la temporada.

En Mendoza, la fiesta fue completa: trofeo al cielo, bailecito en el césped y una hinchada que no dejó de cantar. La Lepra es campeona y Sebastián Villa, su héroe.