Mundial Sub17: con gol de Jainikoski, la Selección Argentina le ganó a Túnez y se metió en 16avos

Bajo una luna anaranjada bien redonda que decora el cielo despejado de Doha, los chicos argentinos cantan y saltan de cara a la tribuna en donde, en su mayoría, están sus familiares. Celebran el triunfo por 1 a 0 (quedó bastante corto el resultado) ante Túnez, pero la alegría principal es que la clasificación a los 16avos de final de este Mundial Sub 17 de 48 equipos es un hecho. Con dos partidos y dos victorias, el equipo de Diego Placente es líder del grupo D con puntaje ideal y se metió en la siguiente fase a falta de un compromiso, este domingo ante Fiji.

El entrenador argentino, que decidió cambiar más de media formación, acertó otra vez con los cambios. Y una vez más el héroe resultó Facundo Jainikoski, que saltó desde el banco como el pasado lunes y marcó un golazo para abrir un duelo cerrado a pesar de la gran cantidad de situaciones generadas.

"Me tocó entrar de vuelta en el segundo tiempo, me la dejó ahí el Tanque (De Martis) y gracias a dios pude hacer la jugada que terminó en gol. Esta vez por suerte pudo estar mi familia de Posadas acá, llegaron un día antes. Y al hacer el gol miré hacia la tribuna y se los pude dedicar a ellos", le dijo Jainikoski a Clarín.

Por estas tierras desérticas suele haber un agobiante calor húmedo, pero rara vez llueve. La última gota de agua que cayó del cielo fue hace más de un mes, según cuentas los locales. Pero en el campo 5 de la Aspire Zona lo que llovieron fueron las pelotas hacia el arco de Túnez.

La Argentina juvenil de Placente hizo de todo y más para irse en ventaja al entretiempo, pero se topó con unas manos muy seguras, las del arquerito Slim Bouaskar, que sacó las mil y una situaciones que generó la Sub 17 en la tarde-noche árabe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1986448927709655156?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986448927709655156%7Ctwgr%5E45bc73659ef4a86d3a27751cfa927fe286157efc%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Fmundial-sub-17-ingreso-goleador-jainikoski-seleccion-placente-gano-tunez-metio-16avos_0_zUgfKJptXG.html&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DE FACUNDO JAINIKOSKI!



Tras iniciar la jugada desde atrás de mitad de cancha, el jugador de Argentina convirtió el primer tanto del partido.#MundialSub17EnDSPORTS Masculino I #U17WC pic.twitter.com/TuU3oHAx3v — DSPORTS (@DSports) November 6, 2025

Por abajo, por arriba, disparos de media distancia o a quemarropa, el arquero tunecino, que está en la Roma y que viene de tener un muy buen papel en la Copa Africa de Naciones Sub 17 fue el gran culpable del cero a cero de un primer tiempo en el que el dominio absoluto fue albiceleste. Él y el palo, porque Thomas De Martis estrelló una gran definición en el ángulo.

Pero, más allá de esa mala fortuna, Bouaskar se llevó todas las felicitaciones de sus compañeros y los aplausos del ruidoso público africano, que no paró de cantar en todo momento y que festejaba cada atajada con el furor de quien se ganó la lotería.

Más allá de tener a todos a disposición, Placente prefirió rotar y solamente mantuvo a cinco nombres en el equipo titular con respecto al debut con triunfo ante Bélgica: Castelau, Satas, Escobar, Tello y De Martis. El resto, rotación.

Así y todo, el funcionamiento de la Selección no se alteró. Se hizo rápidamente protagonista del encuentro y transformó su juego en oportunidades concretas. Muchas. Un remate de Güner que sacó el arquero, otro de De Martis que el pibito de guantes de hierro mandó al córner, de ese tiro de esquina vino un cabezazo de Satas peligroso, luego otra de De Martis desviada, y tres salvadas más del a esa altura héroe tunecino.

El conjunto de África intentó mantenerse compacto, esperando en la mitad de la cancha para cortar y aprovechar la velocidad de Fedi Tayechi, que iba por la izquierda pero a veces buscaba sorprender por la otra punta. Sin embargo, no tuvo éxito en su misión de inquietar a Castelau en el área de enfrente. El arquero de las formativas del Real Madrid tuvo tu primera intervención en el segundo tiempo cuando salió a cortar un centro con sus puños, seguro.

Después, un cabezazo de Mazen Slama Essefi se fue apenas afuera y fue el primer gran susto para los argentinos, que seguían sin vulnerar la valla rival. La intensidad celeste y blanca bajó y fueron necesarios los ingresos de Uriel Ojeda y Facundo Jainikoski, que había entrado enchufado en el estreno. Y volvió a repetir.

El pibe de Posadas que juega en Argentinos se escapó como meteorito luego de un toque sutil de De Martis, Corrió, amagó y definió cruzado desde afuera del área. La pelota fue tan esquinada que a esa sí que no pudo llegar el hasta ahí imbatible Bouaskar.

El grito de desahogo llegó en el momento justo porque en la jugada anterior Castelau le sacó el gol a Tayechi con un atajadón a lo Dibu Martínez. Y pudo hacer el segundo, el pibe del Bicho pero hizo temblar el travesaño con un tremendo bombazo desde lejos.

"Vinimos a buscar la clasificación como primer paso y ya se nos dio. El equipo son once leones que salen a defender la camiseta de Argentina. Ahora hay que pensar en lo que viene", expresó Jainikoski. Palabra de goleador.

FUENTE: Clarín