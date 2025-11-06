Liga Universitaria: las tres categorías, envueltas en goles y mucha acción

La Liga Universitaria entró en la fase de definiciones en sus tres categorías.

La Liga Universitaria ha entrado en su etapa de definiciones en sus tres categorías, lo que ha provocado que en las canchas del Complejo Deportivo El Palomar la emoción y los gritos de gol hayan elevado su sonido.

En la A, tres conjunto han mostrado sus credenciales para pelear por el título de la temporada 2025: Otro Equipo, San Birrence y Constructoes.

Los dos primeros comparten la Zona A de la Copa Oro y vencieron a Calise (4-0) y Pumas (3-1), respectivamente, para compartir ahora la cima de la tabla de posiciones. Mientras que Constructores, emplazado en la Zona B, goleó a La Granjah por 4-0.

En la disputa de la Copa Plata, es Always Horny el que picó en punta tras imponerse por 4-1 a Unión Penosa. En la Copa Bronce, donde lo que está en juego es la permanencia, Celtic sacó una esperanzadora victoria ante Almendro por 3-2, mientras que C-Lesión cumplió con fecha libre.

Mucho fútbol en las categorías de ascenso

En la segunda categoría de la Liga Universitaria son Antorcha, Minaster City y Eclipse los que más embalados se muestras -y lo confirman en la cancha- hacia el deseado ascenso. En las tres jornadas de la fase final que se han jugado, han logrado sumar 7 unidades cada uno.

En la zona Permanencia, Al Costado, Timba y F90 respiran algo más holgados mientras comparten la parte alta de la clasificación.

Por su parte, en la Copa ORO de la C, Deportivo La Verna, Mesa Chica y Newcauce son los que han dado un paso adelante en la disputa por el título y el ascenso, en detrimento de Tablada, Inter y Adove, respectivamente.

En tanto que en la Copa Plata son Tercer Tiempo, Geología y Central los que mejor han quedado tras jugarse la primera jornada de la segunda fase.

Este próximo fin de semana habrá actividad en las tres divisiones, lo que será una muy buena oportunidad para ratificar o reconducir rumbo para cada uno de los equipos que disputan las competencias.