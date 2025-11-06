jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporada 2025

Liga Universitaria: las tres categorías, envueltas en goles y mucha acción

El Complejo Deportivo El Palomar volvió a llenarse de fútbol con la disputa de los encuentros de la A, B y C, en la que distintos equipos mostraron sus credenciales da cara a los títulos, los ascensos y la permanencia

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Liga Universitaria entró en la fase de definiciones en sus tres categorías.

La Liga Universitaria entró en la fase de definiciones en sus tres categorías.

La Liga Universitaria ha entrado en su etapa de definiciones en sus tres categorías, lo que ha provocado que en las canchas del Complejo Deportivo El Palomar la emoción y los gritos de gol hayan elevado su sonido.

Lee además
La Liga Universitaria se aproxima al desenlace de la temporada 2025.
Temporada 2025

Liga Universitaria: tras pasar por las urnas, vuelve el fútbol y las emociones al Palomar
trofeo al cielo, bailecito y locura: el colombiano villa festejo el titulo ante los hinchas en el gargantini
Video:

Trofeo al cielo, bailecito y locura: el colombiano Villa festejó el título ante los hinchas en el Gargantini

En la A, tres conjunto han mostrado sus credenciales para pelear por el título de la temporada 2025: Otro Equipo, San Birrence y Constructoes.

Los dos primeros comparten la Zona A de la Copa Oro y vencieron a Calise (4-0) y Pumas (3-1), respectivamente, para compartir ahora la cima de la tabla de posiciones. Mientras que Constructores, emplazado en la Zona B, goleó a La Granjah por 4-0.

En la disputa de la Copa Plata, es Always Horny el que picó en punta tras imponerse por 4-1 a Unión Penosa. En la Copa Bronce, donde lo que está en juego es la permanencia, Celtic sacó una esperanzadora victoria ante Almendro por 3-2, mientras que C-Lesión cumplió con fecha libre.

Mucho fútbol en las categorías de ascenso

En la segunda categoría de la Liga Universitaria son Antorcha, Minaster City y Eclipse los que más embalados se muestras -y lo confirman en la cancha- hacia el deseado ascenso. En las tres jornadas de la fase final que se han jugado, han logrado sumar 7 unidades cada uno.

En la zona Permanencia, Al Costado, Timba y F90 respiran algo más holgados mientras comparten la parte alta de la clasificación.

Por su parte, en la Copa ORO de la C, Deportivo La Verna, Mesa Chica y Newcauce son los que han dado un paso adelante en la disputa por el título y el ascenso, en detrimento de Tablada, Inter y Adove, respectivamente.

En tanto que en la Copa Plata son Tercer Tiempo, Geología y Central los que mejor han quedado tras jugarse la primera jornada de la segunda fase.

Este próximo fin de semana habrá actividad en las tres divisiones, lo que será una muy buena oportunidad para ratificar o reconducir rumbo para cada uno de los equipos que disputan las competencias.

Temas
Seguí leyendo

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Regreso triunfal de UPCN: le ganó a River y arrancó con el pie derecho en la Liga Argentina

Flavio Briatore, sin pelos en la lengua con el presente de Alpine: "Es una tortura"

Scaloni se la jugó con los pibes y dio a conocer la lista de convocados para el amistoso con Angola

Vóley: el Club Hispano da inicio a la 3° Copa Hugo Martín con más de 60 equipos en competencia

Mundial Sub17: con gol de Jainikoski, la Selección Argentina le ganó a Túnez y se metió en 16avos

Paredes y Juanfer calientan el Superclásico: de "las claves" de Boca al "golpe en la mesa" que piensa River

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otra vez la violencia en el futbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo
Liga Albardón-Angaco

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Ladrón solitario

Atacaron a una anciana dentro de su casa en Desamparados y le robaron dinero y artefactos

Por Redacción Tiempo de San Juan
La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves
Galería de imágenes

La lluvia llegó con fuerza a la capital sanjuanina este jueves

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal
Otra vez sopa

Calingasta se lleva el récord en desvinculaciones: se fue otra funcionaria y ya son 15 en la gestión de Carbajal

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años
Protocolo

Buscan desesperadamente a una sanjuanina de 79 años