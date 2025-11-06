jueves 6 de noviembre 2025

El primero, adentro

Regreso triunfal de UPCN: le ganó a River y arrancó con el pie derecho en la Liga Argentina

Al equipo sanjuanino no le pesó la ausencia y volvió con todo a la máxima categoría del vóley argentino. Arrancó el Tour 1 y el colombiano Ronald Jiménez fue el máximo anotador del encuentro con 24 puntos. El viernes se mide frente a Tucumán de Gimnasia.

image

UPCN San Juan Vóley inició con una victoria su camino en la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26 al superar por 3-1 a River en el Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán), sede del Tour 1 del certamen que abrió este jueves.

Los parciales fueron 24-26, 25-23, 25-16 y 25-15, resultado que le permitió a Los Cóndores sumar los primeros tres puntos de la temporada.

image

El conjunto sanjuanino mostró un inicio irregular, con algunas imprecisiones propias de una pretemporada extensa y con pocos partidos de rodaje. Sin embargo, a partir del segundo set, UPCN se asentó en el juego, mejoró su volumen ofensivo y se hizo fuerte para dominar el desarrollo del partido.

El opuesto colombiano Ronald Jiménez fue el máximo anotador del encuentro con 24 puntos. El opuesto del conjunto sanjuanino acumuló 20 tantos de ataque, 2 de bloqueo y 2 de saque.

El próximo compromiso de UPCN será este viernes 7 de noviembre, a las 21 frente a Tucumán de Gimnasia, también en el Polideportivo de Monteros. El partido será televisado por Fox Sports (también puede seguirse por el canal de YouTube de la misma señal)

SINTESIS

River: Juan Manuel Guilietti, Wilian Habner, Joaquín Alzuelta, Marcos Meggi, Thiago José, Giuliano Turcitu; Martín Weber (L).

Entrenador: Lucas Pandolfi.

Ingresaron: Luca Ovalles, Joaquín Mónaco, Alexander Jauretche, Samuel Guidi.

UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Ronald Jiménez; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Alejandro Toro, León Meier; Federico Trucco (L).

Entrenador: Fabián Armoa.

Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta.

Parciales: 24-26, 23-25, 16-25 y 15-25.

Árbitros: Marcelo Pierobon y Ricardo Cabrera.

Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros (Tucumán).

El plantel 2025/26 está integrado por:

Armadores: Mateo Bozicovich y Juan Martín Riganti.

Opuestos: Ronald Jiménez (Colombia) y Gerónimo Elgueta.

Centrales: Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Federico Franetovich e Iván Quiroga.

Receptores punta: Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez.

Líberos: Federico Trucco y Pedro Besso.

