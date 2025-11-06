jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

En medio de los graves incidentes ocurridos tras el partido entre Marquesado y Desamparados, donde un periodista sufrió la destrucción de su auto por parte de los hinchas locales, el Far West emitió un comunicado asumiendo la responsabilidad. ¿Qué dijeron?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.

El arrepentimiento de Marquesado.

558151308_10235859903710933_7972411203899200158_n

El fútbol sanjuanino volvió a mancharse por los violentos. Marquesado y Desamparados le bajaron el telón a la última fecha del Torneo Clausura, pero no todo terminó en un resultado deportivo. El 2-2 del final fue lo que desató la locura de los fanáticos del Tricolor, que se quedaron con bronca tras la adición de once minutos del juez. La historia no solo terminó ahí, sino que siguieron con los disturbios y producto de las piedras que arrojaron, le destrozaron el auto a un periodista sanjuanino. El club salió a pedir disculpas y le pagará los daños. El comunicado.

Lee además
video: 11 minutos de adicion, empate agonico y lluvia de piedras en la cancha de marquesado
Agresión

Video: 11 minutos de adición, empate agónico y lluvia de piedras en la cancha de Marquesado
violencia en cancha de marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista termino destrozado
Increíble

Violencia en cancha de Marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista terminó destrozado

"La Comisión Directiva del Club Atlético Marquesado informa que ha tomado comunicación con el periodista Jorge González-Línea de Cuatro", relata el comunicado de la institución. El conflicto se originó en los minutos finales, cuando el árbitro Mauro Gómez decidió adicionar once minutos de juego. La decisión desató la furia de los simpatizantes tricolores, que reaccionaron con insultos, empujones y una lluvia de piedras hacia el campo y el banco visitante.

La nota continúa diciendo que "el club se hará cargo de los daños ocurridos en su vehículo en las afueras del estadio".

image

Asimismo, repudiaron los hechos violentos en el estadio: "Lamentamos lo sucedido, este tipo de comportamientos no representan los valores que impulsamos como institución".

El comunicado completo de Marquesado:

image
Temas
Seguí leyendo

Regreso triunfal de UPCN: le ganó a River y arrancó con el pie derecho en la Liga Argentina

Flavio Briatore, sin pelos en la lengua con el presente de Alpine: "Es una tortura"

Scaloni se la jugó con los pibes y dio a conocer la lista de convocados para el amistoso con Angola

Vóley: el Club Hispano da inicio a la 3° Copa Hugo Martín con más de 60 equipos en competencia

Mundial Sub17: con gol de Jainikoski, la Selección Argentina le ganó a Túnez y se metió en 16avos

Paredes y Juanfer calientan el Superclásico: de "las claves" de Boca al "golpe en la mesa" que piensa River

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

Ya están los árbitros: el elegido para el Superclásico y el que impartirá justicia en San Martín–Lanús

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
otra vez la violencia en el futbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo
Liga Albardón-Angaco

Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas
Por Vidart

Chocó de atrás a un tractor y su moto terminó aplastada en Pocito: el motociclista sufrió heridas gravísimas

Te Puede Interesar

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arrepentimiento de Marquesado.
Tras los incidentes

Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

Imagen ilustrativa.
UFI Genérica

Descartaron el presunto caso de zoofilia de un metalúrgico de Pocito contra una caniche

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la continuidad de Lozano y la reafirmación política de Baigorri
En el Anexo

Los entretelones de las entrevistas a Fiscal General: la emoción de Senatore, la "continuidad" de Lozano y la reafirmación política de Baigorri

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital
Al César Aguilar

Atacan brutalmente al jornalero de una finca de Caucete y lo mandan al hospital