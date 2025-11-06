Marquesado le pagará los daños que le ocasionaron los hinchas al auto del periodista

El arrepentimiento de Marquesado.

El fútbol sanjuanino volvió a mancharse por los violentos. Marquesado y Desamparados le bajaron el telón a la última fecha del Torneo Clausura, pero no todo terminó en un resultado deportivo. El 2-2 del final fue lo que desató la locura de los fanáticos del Tricolor, que se quedaron con bronca tras la adición de once minutos del juez. La historia no solo terminó ahí, sino que siguieron con los disturbios y producto de las piedras que arrojaron, le destrozaron el auto a un periodista sanjuanino. El club salió a pedir disculpas y le pagará los daños. El comunicado.

"La Comisión Directiva del Club Atlético Marquesado informa que ha tomado comunicación con el periodista Jorge González-Línea de Cuatro", relata el comunicado de la institución. El conflicto se originó en los minutos finales, cuando el árbitro Mauro Gómez decidió adicionar once minutos de juego. La decisión desató la furia de los simpatizantes tricolores, que reaccionaron con insultos, empujones y una lluvia de piedras hacia el campo y el banco visitante.

La nota continúa diciendo que "el club se hará cargo de los daños ocurridos en su vehículo en las afueras del estadio". image Asimismo, repudiaron los hechos violentos en el estadio: "Lamentamos lo sucedido, este tipo de comportamientos no representan los valores que impulsamos como institución". El comunicado completo de Marquesado: image

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas Marquesado