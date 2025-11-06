Violencia en cancha de Marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista terminó destrozado

La última fecha del torneo de la Liga Sanjuanina terminó en un verdadero escándalo en la cancha de Marquesado , donde la bronca de los hinchas y la falta de control derivaron en serios disturbios. El duelo ante Sportivo Desamparados , que debía cerrar la jornada futbolera, terminó entre corridas, agresiones y destrozos.

Liga Albardón-Angaco Otra vez la violencia en el fútbol sanjuanino: brutal patada en la cabeza a un arquero que estaba en el suelo

El conflicto se originó en los minutos finales, cuando el árbitro Mauro Gómez decidió adicionar once minutos de juego. La decisión desató la furia de los simpatizantes tricolores, que reaccionaron con insultos, empujones y una lluvia de piedras hacia el campo y el banco visitante.

El encuentro terminó igualado, en medio de los incidentes que alcanzaron también a quienes estaban cumpliendo su labor profesional. El periodista Jorge Luis González, reconocido trabajador de la radio Red de Medios, fue una de las víctimas del descontrol: su auto, estacionado en las inmediaciones del estadio, fue completamente destrozado a pedradas.