jueves 6 de noviembre 2025

Increíble

Violencia en cancha de Marquesado: en medio de los disturbios y la lluvia de piedras, el auto de un periodista terminó destrozado

El partido entre el "Tricolor" y el "Víbora" terminó en escándalo. La bronca de los hinchas locales contra el árbitro, por los 11 minutos de adición, desató serios disturbios y uno de los más afectados fue un periodista de una reconocida radio sanjuanina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (34)
WhatsApp Image 2025-11-05 at 22.06.07

La última fecha del torneo de la Liga Sanjuanina terminó en un verdadero escándalo en la cancha de Marquesado, donde la bronca de los hinchas y la falta de control derivaron en serios disturbios. El duelo ante Sportivo Desamparados, que debía cerrar la jornada futbolera, terminó entre corridas, agresiones y destrozos.

El conflicto se originó en los minutos finales, cuando el árbitro Mauro Gómez decidió adicionar once minutos de juego. La decisión desató la furia de los simpatizantes tricolores, que reaccionaron con insultos, empujones y una lluvia de piedras hacia el campo y el banco visitante.

WhatsApp Image 2025-11-05 at 22.06.07

El encuentro terminó igualado, en medio de los incidentes que alcanzaron también a quienes estaban cumpliendo su labor profesional. El periodista Jorge Luis González, reconocido trabajador de la radio Red de Medios, fue una de las víctimas del descontrol: su auto, estacionado en las inmediaciones del estadio, fue completamente destrozado a pedradas.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Video: 11 minutos de adición, empate agónico y lluvia de piedras en la cancha de Marquesado El partido entre tricolores y víboras terminó en escándalo tras el pitazo del juez, que le permitió a Desamparados llegar al empate 2-2 agónico en la última fecha del Clausura. Los hinchas reaccionaron contra el plantel visitante, que se tuvo que ir corriendo del campo y refugiarse en el túnel. Ambos equipos clasificaron entre los mejores del campeonato y jugarán los octavos de final. Todos los detalles en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

