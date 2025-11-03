lunes 3 de noviembre 2025

El AS

Fran Álvarez, otra vez la carta dorada de un equipo argentino: caudillo, al borde de una estrella y con la banda del semillero del mundo

El nacido en la Villa Italia está a un paso de hacer historia. Pegó el salto de calidad en el 2022 y todo lo que vino después fue de ensueño. Talleres como base, Patronato con chapa de campeón, Barracas en modo goleador y en Argentinos, soldado, seguro y amado por los hinchas de la Paternal. Está en juego una copa que conoce y que intentará reeditar. El recuerdo inolvidable que conquistó hace casi tres años en el Malvinas Argentinas.

Por Antonella Letizia
Francisco Álvarez, el central sanjuanino que jugará la final de la Copa Argentina.&nbsp;

Francisco Álvarez, el central sanjuanino que jugará la final de la Copa Argentina. 

El sanjuanino Francisco Álvarez está atravesando un buen momento en su carrera. Después de hacer escuela en la cantera del Pueblo Viejo y de ganar roce en otros clubes, llegó su momento de explotar. El central pasó de ser refuerzo a un central indiscutido del fondo en Argentinos Juniors: caudillo y hasta muy querido por los hinchas de la Paternal. Donde le tocó ir llevó magia, esfuerzo y humildad, para incluso, salir a flote, marcar goles y hacer mucho ruido en su puesto. Otra vez es carta dorada en un equipo argentino y este miércoles peleará por una estrella en la final de Copa Argentina frente al Independiente Rivadavia de Sebastián Villa. El recuerdo copero en el Estadio Malvinas.

Francisco Álvarez vestía los colores de San Martín y era capitán, cuando Talleres de Córdoba se interesó en él. El pibe de la categoría 2000 fue figura y 'señor' en inferiores para luego llegar al plantel mayor y luego lograr todo lo que cayó después. El comienzo de esta linda historia arrancó cuando apenas empezaba enero del 2022. El mismísimo Andrés Fassi fue quien anunció a través de una conferencia de prensa la llegada del sanjuanino al plantel 'Tallarín' que en ese entonces disputaba la Copa Libertadores.

Juntos en esta @casanmartinsj

El sanjuanino llegó a Talleres de Córdoba en enero de 2022, luego de destacarse en San Martín. La "T" compró un porcentaje de su pase con la intención de proyectarlo como una de las jóvenes promesas defensivas del fútbol argentino. Sin embargo, su paso por el club cordobés no fue el esperado: tuvo muy poca continuidad, disputando apenas cinco partidos oficiales y sumando alrededor de 240 minutos en total.

Todos juntos @tallerescbaoficial

Sin poder ganarse un lugar en la zaga central de Córdoba, Fran Álvarez fue cedido a préstamo a Patronato de Paraná a mitad del 2022, donde logró mayor rodaje y protagonismo. Durante ese paso, tuvo un proceso de adaptación y crecimiento, ya que su rápida salida del 'Tallarín' no le dio lugar a pelear por un lugar. Es por eso que emigró a Paraná y disputó alrededor de 17 partidos, anotando un gol (de cabeza frente a Tigre).

Aunque no fue titular indiscutible desde el inicio, logró ganar espacio y se convirtió en una pieza importante en el fondo del 'Patrón'. Su llegada coincidió con el camino exitoso del equipo hacia la consagración en la Copa Argentina 2022, torneo que Patronato ganó al vencer en la final a Talleres 10 el 30 de octubre de 2022. Su aporte fue más colectivo que individual en la goleada, pero el hecho de disputar esa campaña y aportar desde la defensa reforzó su perfil.

Somos Campeones @clubpatronatooficial

Una vez que cumplió el objetivo con el conjunto de Paraná, el rawsino, sin lugar nuevamente en Talleres, fue cedido a Barracas Central. Con este paso en el 'Guapo', logró consolidarse y dar un salto de madurez. Llegó en calidad de préstamo y se convirtió en titular, disputando aproximadamente 42 partidos y anotando 5 goles según los registros de su trayectoria. En su debut ya demostró su aporte ofensivo: entró desde el banco y marcó de cabeza ante Sarmiento de Junín. Su poderío aéreo, orden defensivo y capacidad de pisar el área rival le dieron al equipo una variante importante tanto en defensa como en ofensiva, lo que le valió aparecer incluso en los 'once ideales' del torneo.

Gran triunfo @barracascentral_oficial Seguimos

Actualmente viste los colores de Argentinos Juniors. El sanjuanino aterrizó en la Paternal a comienzos de 2024, cuando el club adquirió el 70 % de su pase y le ofreció contrato hasta diciembre de 2027. Desde su arribo, se fue ganando un lugar en el equipo: en la temporada 2024-25 acumuló más de 30 partidos oficiales y más de 2.800 minutos jugados, lo que denota su consolidación como zaguero titular.

En resumen, su paso por Argentinos hasta ahora muestra una progresión clara: de ser una apuesta joven llega a convertirse en pieza de confianza para el cuerpo técnico de Nicolás Diez, aportando firmeza, regularidad y carácter en la marca.

Álvarez atraviesa un presente brillante en Argentinos Juniors, donde se ganó el cariño de los hinchas. Su entrega, liderazgo y regularidad lo convirtieron en un referente dentro del vestuario, al punto de ponerse el equipo al hombro en momentos claves. Argentinos, de gran campaña, está a pocos puntos de los playoff (a falta de dos fechas) y disputará la final de la Copa Argentina el próximo miércoles frente a Independiente Rivadavia, desde las 21:10hs en el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba. ¿Se reeditará?

