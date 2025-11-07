Melisa Mulet es campeona mundial de Tang Soo Do

Un par de semanas antes de emprender su viaje a Colombia, Melisa Mulet contaba de las ansias por repetir una buena actuación, convencida de que su participación en el tercer Campeonato Mundial de WTTSDU Tang Soo Do, le permitiría nuevamente estar en los primeros planos a nivel mundial.

También en ese momento comentó sobre un desgarro en la espalda que la complicaba mucho, al punto que tuvo que bajar la intensidad en los entrenamientos, afectándola física y psicológicamente porque sabía que iba a competir lesionada, sin embargo sentía una gran responsabilidad por representar a la Secretaría de Deportes.

El jueves, en una jornada agotadora por la cantidad de horas que demandó la competencia, Melisa convirtió en realidad su sueño: ser campeona del mundo.

Ya en las primeras horas de este viernes, luego de finalizar un día de mucha actividad y feliz con su logro, desde Santa Marta contó su experiencia: “La verdad es que estoy muy contenta. Soy campeona del mundo en la categoría maestro y luego de lograrlo fui por la Champions, porque en la categoría donde saqué el primer puesto era el puesto más importante para competir por la Champions.

Competí lesionada, estoy con dolor de espalda. Fueron varias horas de mundial donde fui juez, árbitro; estuve tomando exámenes también junto a mi maestro Patricio Saavedra. Se tomaron exámenes internacionales a diferentes profesores y maestros de varios países.

Luego fue el mundial con varias horas de duración y este viernes tenemos todo el día de seminarios, arrancando muy temprano. El sábado finaliza el evento con una cena de gala donde se entregan reconocimientos a distintos profesores y maestros de diferentes países.

Se hacen algunos reconocimientos especiales también. Contarles que el seleccionado argentino tuvo muy buenos resultados, no solamente de San Juan sino también los profesores y alumnos que vinieron de Catamarca. Mi alumno Germán Álvarez lleva tres platas, así que el objetivo está cumplido.

Tengo dos primeros puestos, uno en formas, el otro en defensa personal. Y tengo dos segundos puestos, que uno es en combate y el otro es en formas con armas. En mi categoría de maestro gané la champions, todas a nivel mundial”.

Melisa Mulet, sinónimo de trabajo, sacrificio, perseverancia y gran capacidad, regresará a San Juan con medallas y trofeos mundialistas, repitiendo la gran actuación que tuvo en el anterior campeonato mundial.