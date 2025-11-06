Se definieron los 8 clasificados a los Play Off del Torneo Clausura: cómo son los cruces y cuándo se juega

La fase regular del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol llegó a su fin este miércoles con una jornada repleta de definiciones. Con los resultados confirmados, quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el segundo título del año.

Definición La Lepra, histórica en la Copa Argentina: aguantó con 9 jugadores y le ganó el mata mata de los penales con el último grito de Villa

¡Es hoy! UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

En Sargento Cabral, Colón Junior consiguió un triunfo agónico que lo metió entre los clasificados: venció 2 a 1 a Sportivo Rivadavia con doblete de Kevin Frías, quien convirtió el gol decisivo tras capturar el rebote de un penal atajado. En el Este, 9 de Julio eliminó a Trinidad tras imponerse 3 a 2 con tantos de Santiago Quiroga, Lucas Agulles y Gamal Leyes. Para el León descontaron Santiago Tello y Matías Silva, pero no les alcanzó.

López Peláez logró un empate salvador 1 a 1 ante Juventud Zondina en Zonda. Alan Díaz abrió la cuenta para el local y Gabriel Aravena selló la igualdad que le dio la clasificación al Tonelero.

Peñarol, por su parte, goleó 4 a 1 a Villa Obrera en La Bebida y aseguró su presencia en los cuartos. Los goles del Bohemio fueron obra de Facundo García, David González, Forlán Vera y Ramón Ávila; Kevin Reyes descontó para el Chimbero.

En el Far West, Marquesado y Desamparados igualaron 2 a 2 en un partido caliente. Victorio Martini y Milton Olivera anotaron para el local, mientras que Lucas Riofrío y Daniel Castro lo empataron sobre el final para el Puyutano, que terminó con algunos roces entre jugadores.

En Santa Lucía, Alianza no dejó dudas y venció 4 a 1 a Sarmiento con goles de Nicolás Manrique, Rodrigo Galván, Gonzalo Avellaneda y Omar Benavídez. Diego Maldonado marcó el descuento para el visitante.

Unión, ya clasificado a la final por haber ganado el Apertura y liderar la tabla acumulada, derrotó a Carpintería en Villa Krause con tantos de Samir Castro y Ángel Alcayaga, cerrando su campaña invicta. Mientras que Atenas, en tanto, goleó 4 a 0 a San Lorenzo de Ullum en La Rinconada con conquistas de Rodrigo y Eduardo Bronvale, Enrique Moreno y Juan Barrionuevo, consolidando su tercer puesto en la tabla.

Por otro lado, en el Barrio Cabot, Minero se impuso 2 a 1 ante Árbol Verde gracias al doblete de Carlos Fernández; Jorge Galaz descontó para el local.

Con todos los resultados confirmados, los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de la siguiente manera: Desamparados enfrentará a López Peláez y Atenas se medirá con Colón Junior. En tanto, según publicó Radio Santa Cecilia, la Liga Sanjuanina oficializará en las próximas horas los duelos Alianza vs Peñarol y Carpintería vs Marquesado.

Los partidos de cuartos de final se disputarán el próximo miércoles 12 de noviembre, y el ganador de estos Play Off será quien enfrente a Unión en la gran final anual de la Liga Sanjuanina.