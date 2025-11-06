jueves 6 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol sanjuanino

Se definieron los 8 clasificados a los Play Off del Torneo Clausura: cómo son los cruces y cuándo se juega

Unión de Villa Krause, campeón del Apertura y líder de la tabla general, ya tiene asegurado su lugar en la final del año. El ganador de los Play Off del Clausura será su rival por el título.

Por Redacción Tiempo de San Juan
1adeb950-f5d7-4d79-8089-a4e5ec7e2270

La fase regular del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol llegó a su fin este miércoles con una jornada repleta de definiciones. Con los resultados confirmados, quedaron definidos los ocho equipos que pelearán por el segundo título del año.

Lee además
upcn debuta en la liga argentina y concreta su regreso al maximo torneo del voley argentino
¡Es hoy!

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino
la lepra, historica en la copa argentina: aguanto con 9 jugadores y le gano el mata mata de los penales con el ultimo grito de villa
Definición

La Lepra, histórica en la Copa Argentina: aguantó con 9 jugadores y le ganó el mata mata de los penales con el último grito de Villa

En Sargento Cabral, Colón Junior consiguió un triunfo agónico que lo metió entre los clasificados: venció 2 a 1 a Sportivo Rivadavia con doblete de Kevin Frías, quien convirtió el gol decisivo tras capturar el rebote de un penal atajado. En el Este, 9 de Julio eliminó a Trinidad tras imponerse 3 a 2 con tantos de Santiago Quiroga, Lucas Agulles y Gamal Leyes. Para el León descontaron Santiago Tello y Matías Silva, pero no les alcanzó.

López Peláez logró un empate salvador 1 a 1 ante Juventud Zondina en Zonda. Alan Díaz abrió la cuenta para el local y Gabriel Aravena selló la igualdad que le dio la clasificación al Tonelero.

Peñarol, por su parte, goleó 4 a 1 a Villa Obrera en La Bebida y aseguró su presencia en los cuartos. Los goles del Bohemio fueron obra de Facundo García, David González, Forlán Vera y Ramón Ávila; Kevin Reyes descontó para el Chimbero.

En el Far West, Marquesado y Desamparados igualaron 2 a 2 en un partido caliente. Victorio Martini y Milton Olivera anotaron para el local, mientras que Lucas Riofrío y Daniel Castro lo empataron sobre el final para el Puyutano, que terminó con algunos roces entre jugadores.

En Santa Lucía, Alianza no dejó dudas y venció 4 a 1 a Sarmiento con goles de Nicolás Manrique, Rodrigo Galván, Gonzalo Avellaneda y Omar Benavídez. Diego Maldonado marcó el descuento para el visitante.

Unión, ya clasificado a la final por haber ganado el Apertura y liderar la tabla acumulada, derrotó a Carpintería en Villa Krause con tantos de Samir Castro y Ángel Alcayaga, cerrando su campaña invicta. Mientras que Atenas, en tanto, goleó 4 a 0 a San Lorenzo de Ullum en La Rinconada con conquistas de Rodrigo y Eduardo Bronvale, Enrique Moreno y Juan Barrionuevo, consolidando su tercer puesto en la tabla.

Por otro lado, en el Barrio Cabot, Minero se impuso 2 a 1 ante Árbol Verde gracias al doblete de Carlos Fernández; Jorge Galaz descontó para el local.

Con todos los resultados confirmados, los cruces de cuartos de final quedaron establecidos de la siguiente manera: Desamparados enfrentará a López Peláez y Atenas se medirá con Colón Junior. En tanto, según publicó Radio Santa Cecilia, la Liga Sanjuanina oficializará en las próximas horas los duelos Alianza vs Peñarol y Carpintería vs Marquesado.

Los partidos de cuartos de final se disputarán el próximo miércoles 12 de noviembre, y el ganador de estos Play Off será quien enfrente a Unión en la gran final anual de la Liga Sanjuanina.

Temas
Seguí leyendo

Video: 11 minutos de adición, empate agónico y lluvia de piedras en la cancha de Marquesado

En plena crisis y a días del Superclásico, Gallardo le hizo frente al presente de River y firmó la renovación

Metió, se la picó al arquero y festejó con el avioncito: el tremendo golazo en el fútbol sanjuanino

Juegan los punteros y Colón-Alianza le ponen condimento a la tercera fecha del Regional Amateur

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús

Tristeza y conmoción en Aldosivi por la muerte de Josecito Moscuzza en un accidente

Lautaro Fernández, orgullo sanjuanino y medallista de plata con la Selección Argentina de Goalball

Un recibo y 800 dólares: la inesperada guerra entre tres estrellas sanjuaninas del hockey sobre patines

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
upcn debuta en la liga argentina y concreta su regreso al maximo torneo del voley argentino
¡Es hoy!

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles
En Chimbas

Se conoció la identidad de las dos menores atropelladas por un auto fuera de control en el barrio Los Toneles

Imagen ilustrativa
Posible maltrato animal

Alboroto en Pocito: investigan si un metalúrgico violó a la caniche de sus hijos

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas
Grave

Graban a un policía dándole una patada y una trompada a una mujer en Chimbas

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón
¡No se quedó atrás!

Lo viejo funciona, Juan: el video del Renault 12 que le hizo frente a las Ferraris en Albardón

Te Puede Interesar

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y tiny houses, y un restó en una isla secreta
Planes oficiales

Punta Negra pide noche: Turismo busca habilitar alojamiento con ecodomos y "tiny houses", y un restó en una isla secreta

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres candidatos, una decisión clave: comenzó el proceso para designar al nuevo Fiscal General
En la Cámara de Diputados

Tres candidatos, una decisión clave: comenzó el proceso para designar al nuevo Fiscal General

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada
Tribunales

Comienza el juicio por mala praxis contra una obstetra: fuerte apoyo de profesionales para la acusada

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino
¡Es hoy!

UPCN debuta en la Liga Argentina y concreta su regreso al máximo torneo del vóley argentino

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos
UFI Genérica

Detienen a una enfermera del Hospital Marcial Quiroga por usar recetarios para hacer certificados truchos