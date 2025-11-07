viernes 7 de noviembre 2025

Clima tenso

Gimnasia, en crisis y con un pie en el descenso: los jugadores hicieron paro por falta de pago

Los jugadores decidieron no entrenarse en protesta por los sueldos atrasados y el conflicto se extiende a empleados y proveedores de la institución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El clima en Gimnasia La Plata está más tenso que nunca. Este viernes, el plantel decidió no entrenarse en el predio de Estancia Chica en señal de protesta por las persistentes deudas salariales que la Comisión Directiva mantiene con la gran mayoría de los trabajadores del club.

Los futbolistas apenas realizaron movimientos livianos en el gimnasio, pero no salieron al campo de juego ni cumplieron con la planificación del cuerpo técnico. La medida fue consensuada entre los referentes del plantel y se da en un contexto institucional crítico, con un club sumido en graves problemas económicos.

La dirigencia encabezada por Mariano Cowen transita sus últimos días de gestión: restan apenas veinte días para que finalice su mandato y, sin intenciones de buscar la reelección, dejará una institución con severas deudas en todos los sectores. La situación es tan delicada que el próximo presidente deberá desembarcar con una fuerte inyección de dinero para poder reactivar el funcionamiento del club.

En cuanto al plantel profesional, las deudas varían según el caso: algunos jugadores jóvenes acumulan un mes de atraso, mientras que los contratos más altos registran hasta cuatro meses sin cobrar. Por este motivo, los futbolistas decidieron no entrenarse y se aguarda la definición sobre si concentrarán o no antes del partido frente a Vélez. Incluso, ya hubo contacto con el gremio de Futbolistas Agremiados para ponerlos al tanto de la situación.

Pero los problemas no se limitan al fútbol profesional. Los empleados de la sede social, los trabajadores diarios y varios proveedores también reclaman pagos atrasados. En paralelo, el gremio Utedyc realizó una protesta en la puerta del club exigiendo respuestas, aunque por el momento no fueron recibidos por la dirigencia.

