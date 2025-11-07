viernes 7 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
GP de Brasil

Lando Norris hizo la pole para la carrera sprint y Colapinto largará desde el puesto 16

En Interlagos, se llevó a cabo la clasificación de la mini carrera correspondiente a la fecha 21 de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Colapinto largará 16to.&nbsp;

Franco Colapinto largará 16to. 

Lando Norris hizo la pole en la clasificación para la carrera sprint del GP de Brasil, fue el más rápido durante la Q1 y Q3 y largará primero el sábado, Kimi Antonelli finalizó segundo, y el otro McLaren, Oscar Piastri, completó el podio. Por su parte, el argentino Franco Colapinto, tras ser confirmado para 2026 por Alpine, no superó la Q1 y comenzará la sprint en la 16° posición.

Lee además
Franco Colapinto fue confirmado como piloto oficial de Alpine para la temporada 20256 de la Fórmula 1
Automovilismo

Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1: Alpine lo confirmó como piloto titular para la temporada 2026
El gesto de Franco Colapinto en el GP de Brasil.
GP de Brasil

Video: el tierno gesto de Franco Colapinto con un pequeño fanático de la Fórmula 1

Norris, puntero del campeonato de pilotos, fue el más rápido durante la primera etapa de la clasificación con un tiempo de 1:09.627, Verstappen y Alonso le siguieron el ritmo pero finalizaron a 3 décimas, también Piastri quedó cerca pero con menor ritmo durante la SQ1. Colapinto se quedó afuera tras en los últimos segundos, se mantuvo 15° hasta una buena vuelta de Lance Stroll que lo relegó a la 16° posición, por lo que no superó el corte al igual que Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon y Carlos Sainz.

Durante la SQ2, Fernando Alonso fue el más rápido, mientras que la sorpresa fue la eliminación de Lewis Hamilton, junto a Alex Albon, Pierre Gasly, que había hecho una muy buena SQ1, Bortoleto y Bearman. En la SQ3 los dominantes fueron los McLaren, primero Piastri marcando el ritmo, con Russell y Antonelli siguiéndolo de cerca, pero finalmente Norris hizo el mejor tiempo. Verstappen, con una sola vuelta finalizó 6°, por delante de Stroll, Leclerc, Hadjar y Hulkenberg.

La parrilla de largada de la carrera sprint del GP de Brasil

image

1° Lando Norris - McLaren

2° Kimi Antonelli - Mercedes

3° Oscar Piastri - McLaren

4° Gerge Russell - Mercedes

5° Fernando Alonso - Aston Martin

6° Max Verstappen - Red Bull

7° Lance Stroll - Aston Martin

8° Charles Leclerc - Ferrari

9° Isack Hadjar - Racing Bulls

10° Nico Hulkenberg - Kick Sauber

11° Lewis Hamilton - Ferrari

12° Alex Albon - Williams

13° Pierre Gasly - Alpine

14° Gabriel Bortoleto - Kick Sauber

15° Oliver Bearman - Haas

16° Franco Colapinto - Alpine

17° Liam Lawson - Racing Bulls

18° Yuki Tsunoda - Red Bull

19° Esteban Ocon - Haas

20° Carlos Sainz - Williams

Temas
Seguí leyendo

Las imágenes Franco Colapinto y Meri Deal, la excantante de Toco para vos, entre abrazos y besos

Flavio Briatore, sin pelos en la lengua con el presente de Alpine: "Es una tortura"

¿Franco Colapinto renueva con Alpine?: el secreto que sería revelado en el Gran Premio de Brasil

Gigante en México: Adriana Quiroga conquistó la medalla de oro en atletismo

Melisa Mulet es campeona mundial de Tang Soo Do

¡Tremendo video!: Truco mediante, la Selección Argentina empezó a palpitar el Mundial 2026

Se presentó el Argentino Juvenil M17, el torneo que reunirá a más de 500 rugbiers de todo el país

El historial entre Boca y River: quién manda en el Superclásico antes del duelo 265

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
duras sanciones a marquesado tras los incidentes ante desamparados: cinco fechas para jugadores y suspension provisoria de la cancha
Violencia en las canchas

Duras sanciones a Marquesado tras los incidentes ante Desamparados: cinco fechas para jugadores y suspensión provisoria de la cancha

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo
Comisaría 17°

Dos menores robaron un auto, escaparon a gran velocidad y volcaron en Chimbas: en video, así quedó el vehículo

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra
En Tribunales

Con el reclamo de una familia y el apoyo de los médicos, arrancó el juicio por mala praxis a una obstetra

Nadia Barrionuevo fue la primera en testificar ante el juez Alberto Caballero y el equipo fiscal, en el juicio por supuesta mala praxis. Su relato se remonta a las casi 24 horas que precedieron al nacimiento forzado de su primer hijo.
Juicio por mala praxis

"Eran tres personas arriba de mi vientre": el estremecedor relato de la madre que acusa a la obstetra por la muerte de su bebé

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan
El clima

Tras la tormenta del jueves, cómo sigue el tiempo en San Juan

Una de las pocas fotos que se tienen de José Gabriel Mattar, el denunciado por estafas reiteradas.
Caso José Mattar

Un presunto embaucador sanjuanino que vuelve a escena con tres estafas millonarias

Te Puede Interesar

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición
Recuento

Fiscal General: cómo cuentan los porotos en cada campamento, a días de la crucial definición

Por Ana Paula Gremoliche
El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan
En el Centro Cívico

Comenzó la cuarta negociación del 2025 de la paritaria docente en San Juan

El dólar 
Mercado cambiario

Cerrando la semana, baja el dólar blue en San Juan a $1.470 y se empareja con los bancos

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas
Comunicado

Tras la tormenta, Naturgy anunció que habrá un corte de luz programado en un departamento y cuáles son las zonas de San Juan afectadas