miércoles 5 de noviembre 2025

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús

El encuentro se jugará este sábado a las 21:30hs en el estadio Hilario Sánchez. Habrá más de 200 personas afectadas al operativo de seguridad, entre policías y agentes privados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La hinchada de San Martín

Este sábado por la noche, el Hilario Sánchez se vestirá con clima de final en el cruce entre San Martín y Lanús, por la penúltima fecha del campeonato de Primera División. El Verdinegro no tiene margen de error y buscará una victoria que lo siga manteniendo con vida. El intenso operativo.

El partido, que marcará la despedida del Verdinegro como local en la temporada, promete un fuerte acompañamiento de los hinchas. La dirigencia lanzó una promoción especial que permite a cada socio ingresar con un acompañante abonando solo 200 pesos, lo que anticipa una concurrencia masiva.

Frente a esa expectativa, las autoridades dispusieron un operativo de seguridad reforzado, con más de 200 efectivos entre personal policial y seguridad privada. El dispositivo se desplegará tanto en los accesos al estadio como en las calles cercanas, buscando evitar incidentes y garantizar el orden durante la jornada.

Participarán diferentes divisiones de la Policía de San Juan, entre ellas Infantería, Montada, Canes y el GAM, que brindarán apoyo logístico y controlarán los ingresos, además de acompañar los traslados del plantel visitante.

