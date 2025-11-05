miércoles 5 de noviembre 2025

Muñeco para rato

En plena crisis y a días del Superclásico, Gallardo le hizo frente al presente de River y firmó la renovación

El Muñeco despejó las dudas sobre su futuro y firmó su continuidad. Tras la derrota con Gimnasia y el repudio del Monumental, el DT habló junto al nuevo presidente Stefano Di Carlo y aseguró que mantiene la convicción de revertir el momento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hay Gallardo para rato en River.&nbsp;

En medio de una semana convulsionada y con rumores sobre su futuro, Marcelo Gallardo confirmó este miércoles su continuidad en River y firmó su renovación de contrato hasta diciembre de 2026. La noticia llega en plena crisis futbolística y a pocos días del Superclásico ante Boca, en un contexto donde el equipo atraviesa un momento complicado y la derrota frente a Gimnasia había encendido todas las alarmas en el Monumental.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa encabezada por el propio Gallardo junto al flamante presidente Stefano Di Carlo, quien asumió recientemente al frente del club. El DT más ganador de la historia de River despejó así las versiones que circulaban desde el fin de semana, luego de que suspendiera inesperadamente la conferencia posterior al partido ante el Lobo, derrota que complicó la posición del Millonario en la tabla anual y generó el descontento de los hinchas.

"Mi seguridad, mi convicción, mi deseo y mis ganas de seguir redoblando la apuesta es lo que me sostiene", expresó Gallardo ante los micrófonos, dejando en claro que no tiene intención de dar un paso al costado. En ese sentido, agradeció el respaldo de la nueva dirigencia y reconoció que el presente del equipo no es el deseado. "Principalmente quiero agradecer a Stefano y a toda la comisión directiva por su convicción. Es un momento de adversidad deportiva, pero la historia de River ha atravesado muchas de estas. Sabemos que los objetivos de este año no fueron los que esperábamos", señaló.

Con tono reflexivo, el entrenador explicó qué lo motiva a seguir en el cargo: "Generar un nuevo espacio en un entorno donde podamos mentalizarnos nuevamente nos va a hacer volver a ganar. Desde mi forma de ser y de encarar esta adversidad, creo tener las convicciones necesarias para redoblar la apuesta".

La decisión de Gallardo significa un fuerte respaldo institucional y un mensaje de estabilidad en un momento donde las dudas se multiplicaban. Con el Superclásico a la vuelta de la esquina y la clasificación a la próxima Copa Libertadores en juego, el Muñeco apuesta a reconstruir desde la convicción y la confianza en su proceso. Una vez más, River confía en su líder para volver a levantarse.

