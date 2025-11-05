Metió, se la picó al arquero y festejó con el avioncito: el tremendo golazo en el fútbol sanjuanino

Foto: Tarly Martín.

El fútbol sanjuanino volvió a regalar una joyita y el protagonista fue Rodrigo "Picante" Galván, la figura de Alianza, quien convirtió un verdadero golazo que rápidamente se volvió tema de conversación y viral en las redes sociales.

El delantero, conocido por su velocidad y olfato goleador, protagonizó una acción que tuvo de todo: desborde, gambeta y una definición de lujo. Galván corrió una pelota larga por la banda derecha, encaró al defensor de Sarmiento, y cuando el arquero salió a medias, lo sorprendió con un pique sutil que se colgó en el ángulo.

La jugada terminó con un festejo a puro estilo: brazos extendidos y un 'avioncito' que desató los aplausos y la admiración de los hinchas lechuzos.



El autor del gol fue Rodrigo Galván, la carta dorada del conjunto Lechuzo y quien lleva ya varios goles en su cuenta personal.

