Juegan los punteros y Colón-Alianza le ponen condimento a la tercera fecha del Regional Amateur

El Regional Amateur está 'on fire' y este fin de semana será clave para los que se van perfilando como protagonistas. Colón y Alianza será el plato fuerte de la jornada. La programación completa.

La fecha tres de la competencia federal le levantará el telón a los equipos sanjuaninos el sábado, cuando el puntero de Media Agua, General Belgrano, reciba a Árbol Verde de Jáchal desde las 17hs. Otro de los partidos interesantes se disputará en la cancha del Mirasol: Atenas será local de un necesitado Marquesado. Estos se cruzarán desde las 17:30hs. Y cerrando la jornada sabatina, Peñaflor se medirá en San Martín ante Desamparados.

El domingo también tendrá lo suyo y como plato fuerte estará el duelo entre Colón y Alianza desde las 17:30hs. Paso de Los Andes de Albardón y Atlético Sarmiento de Media Agua serán los que le bajen el telón a la competencia.

Así está la tabla de posiciones: