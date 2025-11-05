miércoles 5 de noviembre 2025

Jornada completa

Juegan los punteros y Colón-Alianza le ponen condimento a la tercera fecha del Regional Amateur

Este sábado y domingo se pone en marcha una nueva fecha de la competencia federal que otorga ascensos al Federal A. Los que están primeros en la zona y los que irán por el despegue. Así va la fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Regional (1)

El Regional Amateur está 'on fire' y este fin de semana será clave para los que se van perfilando como protagonistas. Colón y Alianza será el plato fuerte de la jornada. La programación completa.

Hay Gallardo para rato en River. 
Muñeco para rato

En plena crisis y a días del Superclásico, Gallardo le hizo frente al presente de River y firmó la renovación
Foto: Tarly Martín.
Obra de arte

Metió, se la picó al arquero y festejó con el avioncito: el tremendo golazo en el fútbol sanjuanino

La fecha tres de la competencia federal le levantará el telón a los equipos sanjuaninos el sábado, cuando el puntero de Media Agua, General Belgrano, reciba a Árbol Verde de Jáchal desde las 17hs. Otro de los partidos interesantes se disputará en la cancha del Mirasol: Atenas será local de un necesitado Marquesado. Estos se cruzarán desde las 17:30hs. Y cerrando la jornada sabatina, Peñaflor se medirá en San Martín ante Desamparados.

El domingo también tendrá lo suyo y como plato fuerte estará el duelo entre Colón y Alianza desde las 17:30hs. Paso de Los Andes de Albardón y Atlético Sarmiento de Media Agua serán los que le bajen el telón a la competencia.

Así está la tabla de posiciones:

image
