miércoles 5 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En lo más alto

Lautaro Fernández, orgullo sanjuanino y medallista de plata con la Selección Argentina de Goalball

Con apenas 17 años, el joven sanjuanino fue una de las grandes figuras de la Selección Argentina Juvenil de Goalball.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
f8e4fe9f-f0fb-47a0-a221-ddd24ecfa580

En su debut internacional marcó 13 goles y fue pieza clave para que Los Topitos se quedaran con la medalla de plata en Chile.

Lee además
La hinchada de San Martín
Máxima seguridad

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús
un recibo y 800 dolares: la inesperada guerra entre tres estrellas sanjuaninas del hockey sobre patines
Cruce

Un recibo y 800 dólares: la inesperada guerra entre tres estrellas sanjuaninas del hockey sobre patines

Hay historias que emocionan, inspiran y llenan de orgullo. La de Lautaro Fernández es una de ellas. El joven sanjuanino vivió días inolvidables en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, donde debutó internacionalmente y se convirtió en figura del seleccionado argentino de Goalball, sumando 13 goles y una histórica medalla de plata junto a Los Topitos.

El torneo fue una verdadera muestra de esfuerzo, trabajo en equipo y corazón. El seleccionado argentino tuvo un paso brillante por la fase de grupos y llegó a la final invicto, mostrando un crecimiento notable dentro de la disciplina.

Estos fueron los resultados de Los Topitos en Chile:

• Argentina 5 - 5 Brasil

Goles: Gabriel Zacarías (3), Thiago Bonacorso y Lautaro Fernández.

• Argentina 7 - 4 Chile

Goles: Lautaro Fernández (3) y Gabriel Zacarías (4).

• Argentina 9 - 9 México

Goles: Lautaro Fernández (4), Gabriel Zacarías (4) y Máximo Andino.

• Argentina 11 - 5 Canadá

Goles: Lautaro Fernández (5) y Gabriel Zacarías (6).

Con estos resultados, Argentina se clasificó a la gran final, donde volvió a enfrentar a Brasil en un encuentro vibrante que se definió en los últimos minutos y dejó a los brasileños con la medalla dorada. Sin embargo, el equipo argentino celebró su plata como un triunfo histórico, al alcanzar por primera vez una final en esta categoría.

El entrenador Damián Pelozo destacó el crecimiento del equipo:

“El goalball argentino está en constante evolución. Los jugadores tienen un compromiso enorme y aman este deporte. Estos resultados son fruto de su trabajo y de su pasión” .

Para Lauti, esta experiencia fue mucho más que un torneo. Fue la confirmación de que el esfuerzo da sus frutos, de que la constancia vale la pena y de que los sueños se alcanzan con trabajo. En su primer torneo internacional, no solo dejó su huella con 13 goles, sino también con su energía, compañerismo y orgullo por representar a San Juan y a la Argentina.

“Los Topitos son un ejemplo de perseverancia. Soñamos con jugar finales y hoy lo estamos cumpliendo” , agregó el DT.

El goalball es el único deporte creado especialmente para personas con discapacidad visual, y cada avance como el de Lauti y sus compañeros representan un paso más hacia una sociedad más inclusiva, donde el deporte une, inspira y transforma.

Lautaro Fernández vuelve a San Juan con la sonrisa intacta, una medalla que brilla en el pecho y un corazón lleno de orgullo. Porque sí, fue plata… pero para todos, vale oro.

Temas
Seguí leyendo

Un acuerdo histórico para el Estadio Diego Maradona: lo que hay detrás del encuentro entre Chiqui Tapia y el hijo de la Mona Jiménez

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix

¡Más bonita no viene!: presentaron la nueva camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026

El sanjuanino Álvarez, por la gloria: Argentinos e Independiente Rivadavia definen el campeón de la Copa Argentina

Vuelta al Valle: la carrera sureña que repartirá 13 millones de pesos en premio y absorberá a casi todos los ciclistas sanjuaninos

Champions League: con gol argentino, Liverpool le rompió el invicto al Real Madrid

El sanjuanino Thomás Castañeda, entre los mejores 30 del Triatlón de Viña del Mar

El campeonato sanjuanino define a los últimos clasificados: así va la fecha 19°

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
por que la historia del sanjuanino mauricio cabrera tendria que estar en netflix video
El rebelde del ring

Por qué la historia del sanjuanino Mauricio Cabrera tendría que estar en Netflix

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

El penitenciario Alejandro Jofré, su novia Gabriela González, su padre Américo Jofré y su hermana Carla Jofré.
La familia es la familia

El penitenciario, su padre, su hermana y su novia quedaron imputados de 44 estafas por $206.000.000

Alejandro Alcayaga y Liliana Loyola, apodados Los Borges.
Justicia Federal

La novela de "Los Borges": hace un mes entregó al exmarido narco y ahora ella cayó presa con cocaína en Chimbas

Hospital Marcial Quiroga.
Video increíble

A un policía se le escapó un detenido del Hospital Marcial Quiroga por charlar con una colega

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas
Cuatro detenidos

Los videos de un impactante operativo para desbaratar un kiosco de drogas en Chimbas

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino
Capital

Una patota apuñaló a un menor a la salida de una escuela en pleno centro sanjuanino

Te Puede Interesar

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución
Reparación fallida

Por un cambio de último momento, el caso de estafa a un ex ministro quedó sin resolución

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el Hospital Rawson crece la demanda, un centro de salud estatal que cuenta con tecnología y excelentes profesionales pero que no da abasto con la cantidad creciente de pacientes. 
Tendencia

Crece la demanda de atención de salud gratuita en San Juan: las cifras oficiales y cómo se timonea el alud de pacientes

La hinchada de San Martín
Máxima seguridad

Intenso operativo en la 'final' que jugará San Martín frente a Lanús

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil
Alivio

Dieron de alta a los alumnos de la Escuela Industrial que se intoxicaron en Valle Fértil

Carlos Munisaga y Fabián Gramajo, en el posteo que ambos destacaron. 
La foto que habla

En medio de la polvareda interna del PJ, salen a reforzar la línea Rawson-Chimbas