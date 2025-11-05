Lautaro Fernández, orgullo sanjuanino y medallista de plata con la Selección Argentina de Goalball

En su debut internacional marcó 13 goles y fue pieza clave para que Los Topitos se quedaran con la medalla de plata en Chile.

Hay historias que emocionan, inspiran y llenan de orgullo. La de Lautaro Fernández es una de ellas. El joven sanjuanino vivió días inolvidables en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Santiago 2025, donde debutó internacionalmente y se convirtió en figura del seleccionado argentino de Goalball, sumando 13 goles y una histórica medalla de plata junto a Los Topitos.

El torneo fue una verdadera muestra de esfuerzo, trabajo en equipo y corazón. El seleccionado argentino tuvo un paso brillante por la fase de grupos y llegó a la final invicto, mostrando un crecimiento notable dentro de la disciplina.

Estos fueron los resultados de Los Topitos en Chile:

• Argentina 5 - 5 Brasil

Goles: Gabriel Zacarías (3), Thiago Bonacorso y Lautaro Fernández.

• Argentina 7 - 4 Chile

Goles: Lautaro Fernández (3) y Gabriel Zacarías (4).

• Argentina 9 - 9 México

Goles: Lautaro Fernández (4), Gabriel Zacarías (4) y Máximo Andino.

• Argentina 11 - 5 Canadá

Goles: Lautaro Fernández (5) y Gabriel Zacarías (6).

Con estos resultados, Argentina se clasificó a la gran final, donde volvió a enfrentar a Brasil en un encuentro vibrante que se definió en los últimos minutos y dejó a los brasileños con la medalla dorada. Sin embargo, el equipo argentino celebró su plata como un triunfo histórico, al alcanzar por primera vez una final en esta categoría.

El entrenador Damián Pelozo destacó el crecimiento del equipo:

“El goalball argentino está en constante evolución. Los jugadores tienen un compromiso enorme y aman este deporte. Estos resultados son fruto de su trabajo y de su pasión” .

Para Lauti, esta experiencia fue mucho más que un torneo. Fue la confirmación de que el esfuerzo da sus frutos, de que la constancia vale la pena y de que los sueños se alcanzan con trabajo. En su primer torneo internacional, no solo dejó su huella con 13 goles, sino también con su energía, compañerismo y orgullo por representar a San Juan y a la Argentina.

“Los Topitos son un ejemplo de perseverancia. Soñamos con jugar finales y hoy lo estamos cumpliendo” , agregó el DT.

El goalball es el único deporte creado especialmente para personas con discapacidad visual, y cada avance como el de Lauti y sus compañeros representan un paso más hacia una sociedad más inclusiva, donde el deporte une, inspira y transforma.

Lautaro Fernández vuelve a San Juan con la sonrisa intacta, una medalla que brilla en el pecho y un corazón lleno de orgullo. Porque sí, fue plata… pero para todos, vale oro.