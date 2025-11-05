Un recibo y 800 dólares: la inesperada guerra entre tres estrellas sanjuaninas del hockey sobre patines

La paz del hockey sobre patines sanjuanino se rompió en las últimas horas con un posteo que expuso diferencias entre tres nombres históricos del stick y la bocha. Todo comenzó cuando Carlos López , exjugador de la Selección Argentina y actual técnico de Unión Deportiva Bancaria , publicó en redes sociales la foto de un recibo por 800 dólares, presuntamente correspondiente al pago de la inscripción al Campeonato Panamericano de Clubes 2025 , que se disputa por estos días en San Juan.

Junto a la imagen, el entrenador dejó un mensaje con tono crítico: “Así nos manejamos en el hockey: un simple recibo, dólar billete. Y sino fuera por el Gobierno de San Juan, estaríamos a punto de dejar de existir. ¿En serio no se plantean irse de verdad?”.

La publicación rápidamente generó reacciones y fue compartida por Carlos Nicolía, otro campeón del mundo y exfigura del Benfica portugués. Desde Europa, el exhockista sumó un fuerte descargo que apuntó contra la dirigencia internacional del hockey, sin nombrar directamente a nadie, pero dejando entrever el destinatario: “El representante argentino que tenemos en la mesa chica del hockey mundial, ¿para qué lado tira? Creo que para su bolsillo nada más. Me acuerdo cuando decía que quería hacer crecer el hockey en Macao, China, Japón y en el culo del mundo. Pero avísenle que el hockey en su país natal cada vez está peor, y peor aún sus aliados de la mesa chica, que lo único que hacen es seguir cerrando puertas a los jóvenes argentinos en Europa”.

Aunque no lo menciona, el mensaje fue interpretado como un dardo directo a Daniel Martinazzo, otra leyenda del hockey sanjuanino, doble campeón del mundo (1978 y 1984) y actual presidente del Comité Técnico Internacional de World Skate, la máxima autoridad del hockey sobre patines a nivel global.

Por ahora, el dirigente no respondió ni se involucró en la disputa. Pero este conflicto estalla justo cuando San Juan vuelve a estar en el centro de la escena con el Campeonato Panamericano de Clubes 2025, un evento que reúne a más de 60 equipos de Argentina, Chile y Colombia, en categorías Sub 19 y Senior, tanto masculinas como femeninas.