miércoles 5 de noviembre 2025

Terrible tragedia

Tristeza y conmoción en Aldosivi por la muerte de Josecito Moscuzza en un accidente

El hijo de un histórico murió en un accidente durante la madrugada, cuando su auto volcó cerca de Lezama. La noticia sacudió al fútbol y a una de las familias más reconocidas de la ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Profundo dolor en el mundo del fútbol marplatense. En la madrugada del miércoles, José Marcelo “Josecito” Moscuzza, hijo del expresidente de Aldosivi, José Moscuzza, perdió la vida tras un trágico accidente ocurrido en el kilómetro 166 de la Ruta 2, a la altura de Lezama.

image

El dirigente, de 44 años, viajaba solo cuando, por causas que aún se investigan, su vehículo salió del camino y volcó. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, el impacto fue fatal.

Ligado desde siempre al Tiburón, “Josecito” fue vicepresidente del club hasta el año pasado y tuvo un papel clave en el crecimiento institucional de Aldosivi. En Mar del Plata, muchos lo recuerdan por haber impulsado el desarrollo del predio deportivo de Punta Mogotes y por su gestión para consolidar al equipo en la máxima categoría del fútbol argentino.

Su fallecimiento generó una profunda conmoción no solo en el ámbito deportivo, sino también en la comunidad marplatense, ya que pertenecía a una de las familias más reconocidas de la ciudad, tradicionalmente vinculada a la industria pesquera.

Tras conocerse la triste noticia, Aldosivi expresó su pesar a través de un comunicado en redes sociales:

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de nuestro club, quien dedicó muchos años de su vida a trabajar con compromiso, pasión y amor por la institución, dejando un legado imborrable en nuestra historia".

Como muestra de respeto, la institución suspendió todas sus actividades y decretó jornada de luto hasta nuevo aviso.

El fútbol marplatense despide a un dirigente querido, apasionado por los colores verde y amarillo, y parte esencial de una historia familiar que marcó el rumbo del club.

