miércoles 5 de noviembre 2025

Obra pública

Tres organismos estatales trabajan juntos para reparar una arteria clave de la Capital

Vialidad Provincial, Obras Sanitarias y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan encaran una obra integral en calle Entre Ríos, entre Pedro Echagüe y Maipú, para solucionar hundimientos reiterados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres organismos estatales, Vialidad Provincial, Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, se unieron para realizar una reparación profunda en la calle Entre Ríos, una de las arterias más transitadas del microcentro.

Según informaron desde el municipio, el tramo comprendido entre Pedro Echagüe y Maipú había sido intervenido en varias oportunidades, pero la calzada volvía a hundirse. Al investigar las causas, los técnicos detectaron que existían múltiples cañerías rotas bajo la superficie, lo que provocaba filtraciones y el posterior deterioro del pavimento. Además, una mala compactación de antiguas obras de pavimentación agravó el problema.

Ante esta situación, la Municipalidad promovió un convenio de trabajo conjunto para que cada organismo cumpliera un rol específico. En una primera instancia, el municipio cerró el tránsito vehicular y colocó la cartelería de obra.

Luego, Vialidad Provincial inició la demolición total de las losas de pavimento y el retiro de escombros, mientras que OSSE asumió la revisión integral de las redes de agua y cloacas, con posibilidad de realizar reparaciones si fueran necesarias.

Una vez finalizada esa etapa, la empresa estatal ejecutará el relleno y la compactación del terreno, paso previo a la repavimentación con losas de hormigón, que estará a cargo del municipio.

