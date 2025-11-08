sábado 8 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dulce espera

Oriana Sabatini y su íntimo baby shower con temática Harry Potter

La artista argentina se mostró muy emocionada en el festejo previo al nacimiento de su hijo que tendrá con Paulo Dybala.

Por Redacción Tiempo de San Juan
oriana-sabatini-en-vestido-negro-con-brillos-foto-instagramorianasabatini-A5PJSDWTFVDAZCSPVSCXAOXM4M
Lee además
Oriana Sabatini contó en Olga que perdió un embarazo y habló sobre sus sentimientos en torno a la maternidad.
"No llegó a término"

Oriana Sabatini reveló que perdió un embarazo junto a Paulo Dybala y habló sobre la maternidad
pachu pena, enamorado: quien es paula paparella, su nueva novia
Mirá quién es

Pachu Peña, enamorado: quién es Paula Paparella, su nueva novia

La ambientación temática no fue casual: Oriana es fanática de la saga de libros de J.K. Rowling, motivo por el que se eligieron los colores, símbolos y detalles que definieron el clima especial de la jornada, tal como reflejaron las imágenes que circularon en redes sociales.

image

El festejo de Oriana Sabatini con temática Harry Potter

Los colores emblemáticos de la saga, globos dorados y burdeos, decoraban el techo con cintas que caían sobre la escena principal. La mesa central exhibía mantel blanco, vajilla de porcelana, copas de cristal, servilletas rojas y velas encendidas para recrear la atmósfera mágica del mundo creado por Rowling. Pequeños arreglos decorativos y un rótulo temático completaban la puesta, visible a través de la puerta de vidrio que se abría al jardín e inundaba el espacio de luz natural.

Uno de los momentos más personales y emotivos del baby shower quedó reflejado en una imagen especial del vientre de Oriana, decorado con marcadores de colores por sus amigas y familiares. Figuras de arcoíris, corazones, flores, caritas sonrientes y frases como “Vamos a Dnn” evidencian el vínculo cercano y la alegría compartida en un ambiente íntimo y distendido. La foto, donde aparecen dos manos acompañando a Oriana en ese instante, resume la complicidad y el cariño que caracterizaron la celebración.

Entre las postales más destacadas del evento se encuentra una foto en la que Oriana posa junto a otra de las invitadas —ambas sonrientes, con Oriana luciendo su pancita y una capa al estilo Hogwarts, mientras su amiga sostiene una varita mágica—. De fondo, puede verse la ambientación del salón, los globos suspendidos y la gran mesa decorada con vajilla blanca, copas y servilletas rojas, contribuyendo a reforzar el guiño a la emblemática saga. Sobre la imagen, un texto divertido ironiza: “Es un embarazo adolescente”.

La mesa dulce también respondió a la pasión de la homenajeada: una torta decorada en tonos burdeos y dorados rindió tributo al universo Harry Potter, incorporando elementos como los clásicos anteojos redondos y el rayo distintivo del personaje. El collage difundido en redes incluye imágenes de la mesa dispuesta con vajilla elegante, copas y velas, además de bandejas de bocadillos y dulces, reforzando la estética y el espíritu temático elegidos por la futura mamá.

Cada detalle de la decoración, desde las servilletas hasta los arreglos florales y los elementos gráficos, contribuyó a construir esa atmósfera de magia característica de la saga literaria favorita de Sabatini. Así, el baby shower se vivió como una celebración marcada por la ternura, la complicidad y el entusiasmo, tanto en los gestos de las amigas como en el esmero puesto en cada aspecto del evento. Oriana compartió la ilusión y el acompañamiento de su círculo más cercano en un festejo íntimo donde los libros de J.K. Rowling sirvieron de inspiración y telón de fondo para dar la bienvenida a su primera hija

Esta celebración ya se sabía de antemano. En el streaming Solo con ellas, conducido por Justina Scasso, quien conoce a Oriana desde sus años escolares y puso ante sus compañeros Juani Martínez y Sofía Macaggi, las preguntas que todos quieren hacer. Cuando el tema giró en torno al nombre de la beba, la lealtad de las amigas se hizo notar: “Lo que sí puedo dar la primicia es que el viernes le hacemos el baby shower. Solo somos amigas, somos nueve en una casa. Nosotras nos encargamos de todo. Yo de todas las cosas dulces”, relató Justina, desbordando entusiasmo por el encuentro.

El clima subió de temperatura cuando, con la complicidad del estudio, se animaron a llamarla en vivo. Oriana atendió emocionada, entre bromas por los nombres posibles y el misterio a su alrededor. “Siento que estoy entrenando. La gente siente que mi hija se va a llamar Hermione o Minerva. Me gusta, me gusta porque yo los puedo sorprender de repente”, dijo divertida, alimentando la intriga de todos ante la posibilidad de que el nombre esté inspirado en un personaje del mundo de Harry Potter.

En la charla no faltaron temas clave del embarazo, como el tipo de parto y la experiencia de estar “debutando” como mamá. Ante la consulta de Justina sobre si prefería parto natural o aparecer con su bebé en el programa cuando estuviera instalada, Oriana fue clara: “Pero la dos, obviamente”. Y sumó, sobre cómo vive esos meses: “Me estoy preparando para una maratón. Estoy relajada porque también siento que hoy en día hay tanta información de todo, me abruma un poco y me parece que esto, el embarazo y el maternal, se reduce siempre a un instinto como re animal. Obviamente, sí hay información que uno tiene que tener”.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Hackearon el Instagram de Florencia Peña y subieron fotos íntimas de ella

Una melodía que va y viene en el tiempo en "La chica perdida", una película que desafía a la atención

¿Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, rumbo al altar?: la frase de la cantante que lo confirmaría

Aldana Masset, la deslumbrante entrerriana que representa a Argentina en Miss Universo 2025

El escándalo llegó a Miss Universo: un fuerte altercado, rumores de cancelación y medidas legales de por medio

¿Nuevo amor? La foto de Gime Accardi junto a un hombre que desató rumores de romance

Daddy Yankee regresa a la música con una nueva session de Bizarrap que rompe récord en reproducción

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el tercer eliminado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
hackearon el instagram de florencia pena y subieron fotos intimas de ella
¡No!

Hackearon el Instagram de Florencia Peña y subieron fotos íntimas de ella

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro
Fotos y videos

Repartidores de Pedidos Ya detuvieron y casi linchan a un motochorro en pleno centro

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa
Resolución

Sobreseen en dos causas al empresario constructor acusado de estafa

No existe San Juan: el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda
¡Tírenle con una semita!

"No existe San Juan": el video en TikTok que levantó tanta polvareda como el viento Zonda

Este es Thiago Bustos, el ahora detenido y trasladado al penal de Chimbas.
Violento atraco

Conocé al joven acusado de golpear a un remisero y hacerle perder un ojo en un asalto en Chimbas

El abogado fit sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex
Violencia de género

El "abogado fit" sanjuanino en el ojo de la tormenta: lo señalarán por romper una perimetral y amenazar a su ex

Te Puede Interesar

Un mini portón eléctrico, un robot para limpiar paneles solares y la IA: cómo son los proyectos de las escuelas técnicas de San Juan video
Expotécnica 2025

Un mini portón eléctrico, un robot para limpiar paneles solares y la IA: cómo son los proyectos de las escuelas técnicas de San Juan

Por David Cortez Vega
Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto
Fórmula 1

Chocó Colapinto en la clasificación del GP de Brasil: así quedó el auto

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes
Al Penal de Chimbas

Mandan tras las rejas al delincuente que cometió una seguidilla de delitos en menos de un mes

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año video
Expectativa

La maratón de la vivienda en San Juan: el IPV apura la entrega de los 930 lotes de Valle del Sol antes de fin de año

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital
En la madrugada

Un ciclista fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga en Capital