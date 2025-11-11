Luto en la vecindad: falleció una actriz que participó en el Chavo del 8

El luto volvió a invadir el vecindario del Clavo con el fallecimiento de María del Carmen Vela.

El universo del espectáculo se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte de la actriz española María del Carmen Vela (87), quien que se lanzó a la fama cuando se fue a vivir a México y entre varias producciones se destacó por participar en la serie “El Chavo del Ocho”.

Si bien el deceso de la actriz se produjo hace unos días, la información fue dada a conocer este lunes por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”, señaló la organización.

¿Quién era María del Carmen Vela?

En tanto, Vela era una destacada actriz nacida el 9 de noviembre de 1937 en la ciudad española de Valencia, y para los años 50 migró a México con la esperanza de abrirse paso dentro de la industria del entretenimiento y lo logró, pues llegó a tener papeles secundarios en diferentes películas y series.

image María del Carmen Vela interpretó el personaje de Gloria, la tía de “La Paty”, en 'El Chavo del 8'.

De hecho, fue contactada por Roberto Gómez Bolaños para hacer varias apariciones en los proyectos de Chespirito, llegando de esta forma a personificar a Gloria, la tía de “La Paty” y también a aparecer momentáneamente en otras entregas.

Tuvo la posibilidad de trabajar en “La Rosa de Guadalupe” y “Mujer”, casos de la vida real y en 2020 anunció su retiro de la industria audiovisual debido a comodidades y temas relacionados con la edad. Su última aparición en televisión ocurrió en un episodio de la serie “Como dice el dicho”.

“Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”, dijo en alguna ocasión.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, y aunque en redes sociales se especuló sobre la posibilidad de que su muerte esté relacionada con su avanzada edad, mientras tanto, los familiares no emitieron ningún comunicado oficial al respecto.

FUENTE: Crónica