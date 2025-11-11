martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Duro contratiempo

Luto en la vecindad: falleció una actriz que participó en el Chavo del 8

Aunque la muerte de la actriz ocurrió hace unos días, la noticia recién fue informada el último lunes por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), a través de un emotivo comunicado en las redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El luto volvió a invadir el vecindario del Clavo con el fallecimiento de María del Carmen Vela.

El luto volvió a invadir el vecindario del Clavo con el fallecimiento de María del Carmen Vela.

El universo del espectáculo se encuentra de luto tras conocerse la noticia de la muerte de la actriz española María del Carmen Vela (87), quien que se lanzó a la fama cuando se fue a vivir a México y entre varias producciones se destacó por participar en la serie “El Chavo del Ocho”.

Lee además
Tatsuya Nakadai, delante de pie, junto a sus compañeros en Los 7 Samuráis, un clásico del cine japonés.
Sentido deceso

Dolor en el mundo del cine por el fallecimiento de una leyenda japonesa
valentina cervantes conto el verdadero motivo detras de su salida de masterchef
Un paso al costado

Valentina Cervantes contó el verdadero motivo detrás de su salida de MasterChef

Si bien el deceso de la actriz se produjo hace unos días, la información fue dada a conocer este lunes por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de redes sociales.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera María del Carmen Vela, miembro honoraria de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amistades y colegas”, señaló la organización.

¿Quién era María del Carmen Vela?

En tanto, Vela era una destacada actriz nacida el 9 de noviembre de 1937 en la ciudad española de Valencia, y para los años 50 migró a México con la esperanza de abrirse paso dentro de la industria del entretenimiento y lo logró, pues llegó a tener papeles secundarios en diferentes películas y series.

image
María del Carmen Vela interpretó el personaje de Gloria, la tía de “La Paty”, en 'El Chavo del 8'.

María del Carmen Vela interpretó el personaje de Gloria, la tía de “La Paty”, en 'El Chavo del 8'.

De hecho, fue contactada por Roberto Gómez Bolaños para hacer varias apariciones en los proyectos de Chespirito, llegando de esta forma a personificar a Gloria, la tía de “La Paty” y también a aparecer momentáneamente en otras entregas.

Tuvo la posibilidad de trabajar en “La Rosa de Guadalupe” y “Mujer”, casos de la vida real y en 2020 anunció su retiro de la industria audiovisual debido a comodidades y temas relacionados con la edad. Su última aparición en televisión ocurrió en un episodio de la serie “Como dice el dicho”.

“Yo vivo con mi hijo. Mi hijo sale a comprar lo que se necesita. Hace todo lo que no puedo hacer fuera. Me quedo dentro de la casa y francamente es aburridísimo. A las mujeres nos gusta salir”, dijo en alguna ocasión.

Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento, y aunque en redes sociales se especuló sobre la posibilidad de que su muerte esté relacionada con su avanzada edad, mientras tanto, los familiares no emitieron ningún comunicado oficial al respecto.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef: cómo quedó su relación con Wanda

Un 'Coro Estelar': los niños de los coros de la UNSJ invitan a un viaje musical por el universo

Dua Lipa no se quiso perder el Superclásico y llegó a La Bombonera con la camiseta de la Selección argentina

Video: Dua Lipa sorprendió a los fanáticos con una canción que tiene un vínculo especial con San Juan

Eugenia Tobal, ¿se va de MasterChef Celebrity?: qué dijo la actriz ante los rumores

Dua Lipa sorprendió en River con una versión del clásico de Soda Stereo

Pachu Peña, enamorado: quién es Paula Paparella, su nueva novia

Hackearon el Instagram de Florencia Peña y subieron fotos íntimas de ella

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
valentina cervantes conto el verdadero motivo detras de su salida de masterchef
Un paso al costado

Valentina Cervantes contó el verdadero motivo detrás de su salida de MasterChef

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

Te Puede Interesar

Detuvieron a los Bonnie y Clyde de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento
Video

Detuvieron a los "Bonnie y Clyde" de Caucete: los señalan de ser el terror del departamento

Por Redacción Tiempo de San Juan
Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por construir la cuarta fuerza de la provincia y ¿café con Peluc?
Tras el 26 de octubre

Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por "construir la cuarta fuerza de la provincia" y ¿café con Peluc?

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada
Legislatura

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto
Educación

Los exámenes para ingresar a los institutos preuniversitarios de la UNSJ, con fechas confirmadas: conocé las pruebas piloto