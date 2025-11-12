miércoles 12 de noviembre 2025

Crece la expectativa

Latin Grammy 2025: nominados y todo tenés que saber para ver la premiación en streaming

Conoce cuándo será la entrega de premios, qué artistas actuarán en la gala y más sobre esta edición de los Latin Grammy 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Latin Grammy 2025 se celebran este 13 de noviembre en Las Vegas.

La música latina se prepara para su noche más importante. Este jueves 13 de noviembre, la Academia Latina de la Grabación celebrará la 26ª edición de los Latin Grammy, una gala que reunirá a las máximas figuras del género.

Desde el MGM Grand Garden Arena, artistas, productores y compositores competirán por los premios más prestigiosos de la música en español y portugués.

Después de su paso por Miami en 2024, los Latin Grammy regresan a Las Vegas, ciudad que ha albergado el evento en 15 ocasiones.

La conducción estará a cargo de Maluma y Roselyn Sánchez, según la información de Billboard. Para el cantante colombiano será su debut como anfitrión, mientras que la actriz puertorriqueña asumirá el rol por octava vez.

¿Quiénes actuarán en los Latin Grammy 2025?

La gala principal contará con un despliegue de estrellas que reflejan la diversidad de la música latina actual.

En la terna confirmada para presentarse se encuentran entre los artistas confirmados para presentarse se encuentran Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Morat, Nathy Peluso.

La alineación se completa con Grupo Frontera, Aitana, Kacey Musgraves, Liniker, Rauw Alejandro, DannyLux, Ivan Cornejo, Joaquina, Carín León, Elena Rose, Fuerza Regida, Chuwi, Kakalo y el legendario Raphael, quien además será homenajeado como Persona del Año 2025 por su trayectoria de más de seis décadas.

Presentadores de los premios

La a de figuras encargadas de entregar los galardones también está repleta de nombres reconocidos. El público podrá ver a Enrique Bunbury, Eduin Caz y Jhonny Caz (de Grupo Firme), Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Mon Laferte, Richard Marx, Nicki Nicole, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Trueno y Yandel.

Horarios y dónde ver los Latin Grammy 2025

La ceremonia oficial tendrá una duración aproximada de tres horas y se transmitirá en vivo desde Las Vegas. La gala televisada comenzará a las 8:00 p.m. (hora del Este), según Billboard.

Aquí puedes ver el ajuste según zona horaria:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m. (del viernes 14 de noviembre)

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de TelevisaUnivision, mientras que en Latinoamérica podrá verse por TNT y en streaming a través de HBO Max.

Puedes acceder a TNT a través de DGO, DIRECTV o tu plataforma de televisión de pago favorita.

¿A qué hora inicia la entrega de premios?

Cabe resaltar que la mayoría de categorías se entregan en una ceremonia previa, llamada la Premiere del Latin Grammy.

Este evento se realizará el mismo jueves 13 a las 3:00 p.m. (hora del Este) / 12:00 p.m. (hora del Pacífico) y podrá verse en vivo en el canal oficial de YouTube de la Academia Latina de la Grabación y por su perfil en X.

¿Quiénes están nominados a los Latin Grammy 2025?

El protagonista indiscutible de esta edición es Bad Bunny, quien lidera las nominaciones con 12 candidaturas, incluyendo Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos y doble postulación a Grabación del Año y Canción del Año por “Baile inolvidable” y “DTMF”.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, que conquistó la escena internacional tras su presentación en Tiny Desk (NPR), sigue con 10 nominaciones en su primera participación en los Latin Grammy. También con 10 menciones aparece el productor y compositor mexicano Edgar Barrera.

Aquí puedes revisar la lista completa de nominados, que incluye a Natalia Lafourcade, Karol G, Alejandro Sanz, Liniker, Gloria Estefan, Rauw Alejandro, Joaquina y Vicente García.

FUENTE: Infobae

