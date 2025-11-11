Valentina Cervantes contó el verdadero motivo detrás de su salida de MasterChef

En los últimos días, Valentina Cervantes se convirtió en tema de conversación tras su sorpresiva salida de MasterChef Celebrity (Telefe) , donde era una de las concursantes más queridas del ciclo que conduce Wanda Nara.

Paso al costado Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef: cómo quedó su relación con Wanda

Su decisión despertó todo tipo de rumores: desde un supuesto conflicto con la conductora hasta una posible influencia de su pareja, el futbolista Enzo Fernández. Sin embargo, la modelo decidió aclarar la situación y contar los verdaderos motivos que la llevaron a renunciar.

Qué dijo Valentina Cervantes sobre su salida de MasterChef

“Sí, es cierto que dejo MasterChef y, por ahora, también me voy del país”, contó Valentina en diálogo con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa (Telefe). Luego explicó: “Mi hija Olivia, que tiene cinco años, está escolarizada en Inglaterra. Aproveché unas vacaciones para venir, pero ella estuvo un mes viviendo con su papá allá. No tenemos niñera cama adentro, así que siempre me ocupo yo de llevarla al colegio, bañarla y dormirla. Enzo tiene una agenda muy cargada, entre concentraciones y partidos, y durante esos días Olivia tiene que quedarse con la niñera, algo que no le gusta”.

Cervantes detalló que su hija viajó a la Argentina por vacaciones y por el cumpleaños de su hermano Benjamín, pero que ahora no quiere repetir la experiencia de separarse nuevamente de ella.

Ante la pregunta sobre si su regreso a Londres fue un pedido de Enzo, respondió con una sonrisa: “Él me extraña, gracias a Dios me extraña. Pero no es eso. Somos una familia muy unida, a los cuatro nos encanta estar juntos, y mis hijos también extrañan mucho a su papá”.

Para cerrar, Valentina resumió su decisión con una frase que despeja cualquier duda:

“Esto tiene que ver más con mi hija que con cualquier otra cosa. Antes que nada, soy mamá.”