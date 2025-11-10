Un 'Coro Estelar': los niños de los coros de la UNSJ invitan a un viaje musical por el universo

El Centro de Creación Artística Coral de la Universidad Nacional de San Juan presenta “Un Coro Estelar”, el concierto que reunirá a los tres Coros de Niños UNSJ en una propuesta llena de magia, música y emoción. El encuentro se realizará el miércoles 12 de noviembre, a las 21, en el Auditorio Juan Victoria, con un bono contribución de $5.000 disponible en boletería de 10:00 a 18:00.
Bajo el lema “¡Tripulación! Nos preparamos para despegar en 3... 2... 1...”, los coros Los Jilgueritos, Coro de Niños Preparatorio y Coro de Niños y Jóvenes ofrecerán un viaje musical por el universo, en el que el canto será la nave que permitirá descubrir las maravillas del cosmos y de nuestra propia nave espacial: el planeta Tierra.
“Para emprender viaje, no hay mejor nave que una canción” es la frase que inspira este espectáculo coral, en el que las voces de niños y jóvenes se unirán para transmitir alegría, emoción y asombro a través de la música. La propuesta invita al público a vivir una experiencia estelar que combina arte, imaginación y exploración sonora.
El concierto contará con la colaboración especial de David Gardiol, Edita Sigalat, el ensamble Room Band y Flor Arce, quienes aportarán su talento para hacer de este viaje musical una experiencia inolvidable.
La cita es este miércoles 12:00 a las 21:00 y la entrada tendrá un costo de $5.000 y podrá adquirirse por boletería del lugar.
FUENTE: Sí San Juan