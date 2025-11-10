lunes 10 de noviembre 2025

Gran producción

Un 'Coro Estelar': los niños de los coros de la UNSJ invitan a un viaje musical por el universo

Las tres formaciones vocales de la universidad se presentarán este miércoles 12 en el Auditorio Juan Victoria. Conocé todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los coros de niños de la UNSJ se presentan este miércoles en el Auditorio Juan Victoria.

El Centro de Creación Artística Coral de la Universidad Nacional de San Juan presenta “Un Coro Estelar”, el concierto que reunirá a los tres Coros de Niños UNSJ en una propuesta llena de magia, música y emoción. El encuentro se realizará el miércoles 12 de noviembre, a las 21, en el Auditorio Juan Victoria, con un bono contribución de $5.000 disponible en boletería de 10:00 a 18:00.

Bajo el lema “¡Tripulación! Nos preparamos para despegar en 3... 2... 1...”, los coros Los Jilgueritos, Coro de Niños Preparatorio y Coro de Niños y Jóvenes ofrecerán un viaje musical por el universo, en el que el canto será la nave que permitirá descubrir las maravillas del cosmos y de nuestra propia nave espacial: el planeta Tierra.

“Para emprender viaje, no hay mejor nave que una canción” es la frase que inspira este espectáculo coral, en el que las voces de niños y jóvenes se unirán para transmitir alegría, emoción y asombro a través de la música. La propuesta invita al público a vivir una experiencia estelar que combina arte, imaginación y exploración sonora.

El concierto contará con la colaboración especial de David Gardiol, Edita Sigalat, el ensamble Room Band y Flor Arce, quienes aportarán su talento para hacer de este viaje musical una experiencia inolvidable.

La cita es este miércoles 12:00 a las 21:00 y la entrada tendrá un costo de $5.000 y podrá adquirirse por boletería del lugar.

FUENTE: Sí San Juan

