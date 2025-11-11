Dolor en el mundo del cine por el fallecimiento de una leyenda japonesa

Murió Tatsuya Nakadai , figura central del cine y el teatro japonés, quien ha marcado un hito en la memoria cultural de Japón y del mundo. El actor, célebre por su versatilidad y por haber encarnado a personajes emblemáticos en la filmografía de Akira Kurosawa y Masaki Kobayashi , murió a los noventa y dos años, según informó la cadena pública NHK.

La causa de la muerte fue una neumonía, de acuerdo con la agencia Kyodo. Nakadai falleció el sábado en un hospital de Tokio, aunque la noticia se hizo pública el martes. Su escuela de interpretación también confirmó el deceso, subrayando el impacto de su legado en generaciones de actores.

Nacido en 1932 en Chiba, al este de Tokio, en el seno de una familia trabajadora, Nakadai optó por la actuación como alternativa a una educación universitaria que resultaba inaccesible económicamente.

image

Ingresó en una escuela de arte dramático a comienzos de los años cincuenta y debutó en el teatro a los veintidós años. Su primer contacto con el cine se produjo de manera fortuita: mientras trabajaba como dependiente en una tienda de Tokio, conoció a Kobayashi, quien le ofreció un papel no acreditado como prisionero en el drama bélico The Thick-Walled Room (1953). Este encuentro marcó el inicio de una colaboración artística que se prolongaría durante tres décadas.

A lo largo de su carrera, Nakadai participó en más de cien películas y cerca de doscientas producciones, sumando obras teatrales y trabajos televisivos. Su primer papel relevante en el cine fue en Los siete samuráis (1954) de Kurosawa, donde interpretó a un ronin sin diálogo. El salto al protagonismo llegó en 1956 con Phoenix, y tres años después alcanzó la consagración nacional al encabezar la trilogía La condición humana (1959-1961), dirigida por Kobayashi y basada en la novela de Junpei Gomikawa. En esta obra, Nakadai encarnó a un pacifista-socialista que lucha por reconciliar sus ideales con la realidad del Japón militarista durante la Segunda Guerra Mundial.

El reconocimiento internacional se consolidó con sus interpretaciones en Kagemusha, la sombra del guerrero (1980) y Ran(1985), ambas de Kurosawa. En Kagemusha, Nakadai dio vida a un ladrón contratado para suplantar a un moribundo señor de la guerra, en una película que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes ese mismo año.

En Ran, inspirada en El rey Lear de Shakespeare, interpretó al caudillo Hidetora Ichimonji, un papel que le valió el aplauso mundial y que supuso la única nominación al Óscar como mejor director para Kurosawa.

La relación profesional de Nakadai con Kurosawa y Kobayashi fue determinante en su trayectoria. Además de Harakiri (1962), donde su interpretación de un samurái en busca de justicia se considera un hito del género jidaigeki, trabajó en títulos como Samurai Rebellion y Kwaidan. Su afinidad con los papeles de samurái y las películas de chanbara (combate con espadas) lo convirtió en un referente del cine japonés de época.

Nakadai compartió pantalla en varias ocasiones con Toshiro Mifune, otro gigante del cine nipón. En Yojimbo(1961) de Kurosawa, interpretó a Hanbei, rival de Sanjuro (Mifune), y repitió el enfrentamiento en Sanjuro(1962), donde la escena final, en la que Sanjuro atraviesa a Hanbei con una rapidez fulgurante, dejó una huella indeleble en la historia del cine por su violencia gráfica. Kurosawa negó posteriormente que el efecto de sangre fuera producto de un fallo técnico, aunque la escena influyó en la representación de la acción en el cine y los videojuegos.

En High and Low (1963), Nakadai asumió el papel del inspector Tokura, encargado de investigar el secuestro del hijo de un empresario interpretado por Mifune, en una de las obras más aclamadas de Kurosawa. Además, su preferencia por el teatro lo llevó a rechazar contratos exclusivos con estudios cinematográficos, lo que le permitió colaborar con una amplia variedad de directores y mantener una carrera escénica activa, con papeles en obras como Muerte de un viajante, Don Quijote, Hamlet y Macbeth.

En el ámbito personal, Nakadai contrajo matrimonio en 1957 con la actriz y guionista Yasuko Miyazaki, con quien fundó en 1975 la escuela de actores y teatro Mumeijuku en Tokio. Juntos, dedicaron sus esfuerzos a la formación de nuevas generaciones de intérpretes, consolidando su influencia más allá de la pantalla y los escenarios.

A lo largo de su vida, Nakadai recibió numerosos reconocimientos. En 2007 fue declarado Persona de Mérito Cultural y en 2015 recibió la Orden de la Cultura, la máxima distinción japonesa en el ámbito de las artes y las ciencias, otorgada por el emperador. El diario Yomiuri Shimbun informó que el actor continuó actuando en el teatro hasta este mismo año, demostrando una vitalidad artística inusual a su edad.

La escuela Mumeijuku confirmó que el actor alcanzó la fama tanto en Japón como en el extranjero gracias a su participación en la trilogía antibélica La condición humana y a sus colaboraciones con Kurosawa, especialmente en Kagemusha y Ran. “En ‘Ran’, el actor interpretó a un caudillo que divide su reino entre sus hijos”, señaló la escuela, subrayando la trascendencia de su legado en la historia del cine japonés.

FUENTE: Infobae