martes 11 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sentido deceso

Dolor en el mundo del cine por el fallecimiento de una leyenda japonesa

Fue parte de un centenar de filmes, entre ellos, los icónicos “Los 7 samuráis”, “”Ran” y la trilogía “La condición humana"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tatsuya Nakadai, delante de pie, junto a sus compañeros en Los 7 Samuráis, un clásico del cine japonés.

Tatsuya Nakadai, delante de pie, junto a sus compañeros en 'Los 7 Samuráis', un clásico del cine japonés.

Murió Tatsuya Nakadai, figura central del cine y el teatro japonés, quien ha marcado un hito en la memoria cultural de Japón y del mundo. El actor, célebre por su versatilidad y por haber encarnado a personajes emblemáticos en la filmografía de Akira Kurosawa y Masaki Kobayashi, murió a los noventa y dos años, según informó la cadena pública NHK.

Lee además
El luto volvió a invadir el vecindario del Clavo con el fallecimiento de María del Carmen Vela.
Duro contratiempo

Luto en la vecindad: falleció una actriz que participó en el Chavo del 8
valentina cervantes conto el verdadero motivo detras de su salida de masterchef
Un paso al costado

Valentina Cervantes contó el verdadero motivo detrás de su salida de MasterChef

La causa de la muerte fue una neumonía, de acuerdo con la agencia Kyodo. Nakadai falleció el sábado en un hospital de Tokio, aunque la noticia se hizo pública el martes. Su escuela de interpretación también confirmó el deceso, subrayando el impacto de su legado en generaciones de actores.

Nacido en 1932 en Chiba, al este de Tokio, en el seno de una familia trabajadora, Nakadai optó por la actuación como alternativa a una educación universitaria que resultaba inaccesible económicamente.

image

Ingresó en una escuela de arte dramático a comienzos de los años cincuenta y debutó en el teatro a los veintidós años. Su primer contacto con el cine se produjo de manera fortuita: mientras trabajaba como dependiente en una tienda de Tokio, conoció a Kobayashi, quien le ofreció un papel no acreditado como prisionero en el drama bélico The Thick-Walled Room (1953). Este encuentro marcó el inicio de una colaboración artística que se prolongaría durante tres décadas.

A lo largo de su carrera, Nakadai participó en más de cien películas y cerca de doscientas producciones, sumando obras teatrales y trabajos televisivos. Su primer papel relevante en el cine fue en Los siete samuráis (1954) de Kurosawa, donde interpretó a un ronin sin diálogo. El salto al protagonismo llegó en 1956 con Phoenix, y tres años después alcanzó la consagración nacional al encabezar la trilogía La condición humana (1959-1961), dirigida por Kobayashi y basada en la novela de Junpei Gomikawa. En esta obra, Nakadai encarnó a un pacifista-socialista que lucha por reconciliar sus ideales con la realidad del Japón militarista durante la Segunda Guerra Mundial.

El reconocimiento internacional se consolidó con sus interpretaciones en Kagemusha, la sombra del guerrero (1980) y Ran(1985), ambas de Kurosawa. En Kagemusha, Nakadai dio vida a un ladrón contratado para suplantar a un moribundo señor de la guerra, en una película que obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes ese mismo año.

En Ran, inspirada en El rey Lear de Shakespeare, interpretó al caudillo Hidetora Ichimonji, un papel que le valió el aplauso mundial y que supuso la única nominación al Óscar como mejor director para Kurosawa.

La relación profesional de Nakadai con Kurosawa y Kobayashi fue determinante en su trayectoria. Además de Harakiri (1962), donde su interpretación de un samurái en busca de justicia se considera un hito del género jidaigeki, trabajó en títulos como Samurai Rebellion y Kwaidan. Su afinidad con los papeles de samurái y las películas de chanbara (combate con espadas) lo convirtió en un referente del cine japonés de época.

Nakadai compartió pantalla en varias ocasiones con Toshiro Mifune, otro gigante del cine nipón. En Yojimbo(1961) de Kurosawa, interpretó a Hanbei, rival de Sanjuro (Mifune), y repitió el enfrentamiento en Sanjuro(1962), donde la escena final, en la que Sanjuro atraviesa a Hanbei con una rapidez fulgurante, dejó una huella indeleble en la historia del cine por su violencia gráfica. Kurosawa negó posteriormente que el efecto de sangre fuera producto de un fallo técnico, aunque la escena influyó en la representación de la acción en el cine y los videojuegos.

En High and Low (1963), Nakadai asumió el papel del inspector Tokura, encargado de investigar el secuestro del hijo de un empresario interpretado por Mifune, en una de las obras más aclamadas de Kurosawa. Además, su preferencia por el teatro lo llevó a rechazar contratos exclusivos con estudios cinematográficos, lo que le permitió colaborar con una amplia variedad de directores y mantener una carrera escénica activa, con papeles en obras como Muerte de un viajante, Don Quijote, Hamlet y Macbeth.

En el ámbito personal, Nakadai contrajo matrimonio en 1957 con la actriz y guionista Yasuko Miyazaki, con quien fundó en 1975 la escuela de actores y teatro Mumeijuku en Tokio. Juntos, dedicaron sus esfuerzos a la formación de nuevas generaciones de intérpretes, consolidando su influencia más allá de la pantalla y los escenarios.

A lo largo de su vida, Nakadai recibió numerosos reconocimientos. En 2007 fue declarado Persona de Mérito Cultural y en 2015 recibió la Orden de la Cultura, la máxima distinción japonesa en el ámbito de las artes y las ciencias, otorgada por el emperador. El diario Yomiuri Shimbun informó que el actor continuó actuando en el teatro hasta este mismo año, demostrando una vitalidad artística inusual a su edad.

La escuela Mumeijuku confirmó que el actor alcanzó la fama tanto en Japón como en el extranjero gracias a su participación en la trilogía antibélica La condición humana y a sus colaboraciones con Kurosawa, especialmente en Kagemusha y Ran. “En ‘Ran’, el actor interpretó a un caudillo que divide su reino entre sus hijos”, señaló la escuela, subrayando la trascendencia de su legado en la historia del cine japonés.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Valentina Cervantes contó las verdaderas razones de su renuncia a Masterchef: cómo quedó su relación con Wanda

Un 'Coro Estelar': los niños de los coros de la UNSJ invitan a un viaje musical por el universo

Dua Lipa no se quiso perder el Superclásico y llegó a La Bombonera con la camiseta de la Selección argentina

Video: Dua Lipa sorprendió a los fanáticos con una canción que tiene un vínculo especial con San Juan

Eugenia Tobal, ¿se va de MasterChef Celebrity?: qué dijo la actriz ante los rumores

Dua Lipa sorprendió en River con una versión del clásico de Soda Stereo

Pachu Peña, enamorado: quién es Paula Paparella, su nueva novia

Hackearon el Instagram de Florencia Peña y subieron fotos íntimas de ella

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El luto volvió a invadir el vecindario del Clavo con el fallecimiento de María del Carmen Vela.
Duro contratiempo

Luto en la vecindad: falleció una actriz que participó en el Chavo del 8

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo
Rivadavia

Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín
Investigación

Caen los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo por el enfrentamiento entre barras de San Martín

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado
Tribunales

Con artimañas para taparse la cara, el policía acusado de abuso sexual, amenazas y violencia comenzó a ser juzgado

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Una banda de asaltantes entró a vaciar una casa de Santa Lucía y dejó atado a un adolescente

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado
Por la permanencia

La súper final de San Martín en Mar del Plata, con día y horario confirmado

Te Puede Interesar

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves
Insólito

Motociclista chocó en Rawson y abandonó a su acompañante, que fue hospitalizada con heridas graves

Por Redacción Tiempo de San Juan
Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por construir la cuarta fuerza de la provincia y ¿café con Peluc?
Tras el 26 de octubre

Baistrocchi: lo que más le sorprendió de las elecciones, el entusiasmo por "construir la cuarta fuerza de la provincia" y ¿café con Peluc?

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada
Legislatura

La definición por el Fiscal General en la Cámara de Diputados de San Juan ya tiene fecha confirmada

Las tareas de repavimentación de la Avenida Libertador se realizan desde el pasado 5 de marzo.
Importante mejora

Tramo por tramo, cuál es el avance de la obra en la Avenida Libertador

Las autoridades de Seguridad de la provincia dispusieron el operativo y los accesos para la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Info útil

Accesos, operativo y todo lo que tenés que saber para llegar a la Fiesta Nacional del Sol 2025