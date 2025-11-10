lunes 10 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Kevin Mac Allister le comunicó a su equipo que fue citado por primera vez a la Selección: la emotiva reacción de sus compañeros

El jugador irá en reemplazo de Enzo Fernández, que se bajó en las últimas horas. Formará parte del plantel que jugará ante Angola y se entrenará en Alicante, España.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Union Saint-Gilloise empató 1-1 con Mechelen por la jornada 14 de la Pro League de Bélgica, pero la verdadera noticia del día se vivió puertas adentro del vestuario. Allí, el argentino Kevin Mac Allister anunció con emoción que fue convocado por primera vez a la Selección Argentina, lo que provocó una ovación de todos sus compañeros.

Lee además
el durisimo parte medico de maxi meza tras su lesion en el superclasico: cuanto tiempo estara sin jugar
Oficial

El durísimo parte médico de Maxi Meza tras su lesión en el Superclásico: cuánto tiempo estará sin jugar
Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Álvarez no jugarán en Angola por no llegar a tiempo con el protocolo sanitario de vacunas. Enzo Fernández se lo pierde por lesión
Amistoso ante Angola

Enzo Fernández, Giuliano, Julián y Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina: los motivos

El club belga, actual participante de la Champions League tras consagrarse campeón en la temporada pasada, compartió en sus redes sociales el video del momento en que el exjugador de Argentinos Juniors da la noticia.

“Quería agradecerles a todos, porque hoy, un par de horas antes del partido, recibí un llamado. Mañana viajo a Alicante para sumarme a la Selección Argentina. Será mi primera vez y sé que este logro también se debe al grupo que tengo acá”, expresó Mac Allister visiblemente emocionado.

El Union Saint-Gilloise celebró la convocatoria con un mensaje en X (ex Twitter):

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987877439628845411&partner=&hide_thread=false

“¡Histórica primera convocatoria de Kevin Mac Allister a la Selección Argentina! ¡Te lo merecés!”.

Más tarde, en declaraciones al área de prensa del club, el defensor agregó:

“Estoy muy feliz. Mi familia también. Llamé a mi esposa y se puso a llorar. Es un momento muy especial”.

Una oportunidad ganada

Mac Allister fue citado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina en Alicante, España, antes del amistoso frente a Angola, que se disputará en Luanda como preparación para el Mundial 2026.

Su convocatoria llega en un contexto particular: la AFA y el cuerpo técnico decidieron no llamar a futbolistas del ámbito local debido a la definición del torneo argentino, lo que abrió un espacio para jugadores que militan en el exterior. Además, la baja temporal de Enzo Fernández, quien pidió descanso por la exigente temporada en el Chelsea, contribuyó a que el defensor del club belga tenga su primera oportunidad con la Albiceleste.

‍ Una familia de fútbol

Kevin, hermano del campeón del mundo Alexis Mac Allister y de Francis, jugador de Instituto de Córdoba, continuará la tradición futbolera de la familia. Mientras tanto, su padre Carlos Mac Allister, exfutbolista y dirigente, seguirá cada detalle desde Argentina.

La familia Mac Allister volverá a coincidir bajo el mismo escudo nacional, esta vez con Kevin cumpliendo el sueño de vestir por primera vez la camiseta de la Selección Argentina.

Temas
Seguí leyendo

El renacer del Changuito Zeballos: del calvario de las lesiones a su gran noche frente a River

La bronca de Juanfer Quintero tras la derrota ante Boca: "Jamás le haría la cama a Gallardo"

Los resultados que necesita San Martín para quedarse en Primera, sin la necesidad de ir a un partido desempate

La sorprendente sentencia de Messi luego de regresar al Camp Nou: "Ojalá algún día..."

UPCN y Colo Colo se consagraron campeones de la 3° Copa Internacional Hugo Martin

El polémico penal con el que Aldosivi le ganó a Banfield, en medio de la feroz pelea por la permanencia

San Martín, obligado a ganar: Aldosivi metió un triunfazo de visitante y Godoy Cruz perdió y quedó a medio paso del descenso

UPCN terminó el Tour 1 con una derrota en Tucumán

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los resultados que necesita san martin para quedarse en primera, sin la necesidad de ir a un partido desempate
Definición de infarto

Los resultados que necesita San Martín para quedarse en Primera, sin la necesidad de ir a un partido desempate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca
Brutal asesinato

Encontraron al homicida del crimen en Pocito: Aguirre estaba escondido en los matorrales de una finca

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado
Video

Fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín
Tragedia

Identificaron al motociclista que murió tras un choque en San Martín

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito
Conmoción

Quién era el hombre asesinado por su vecino luego de una pelea en Pocito

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad
¡Sorpresa!

Misterio por la aparición de hombres con un ataúd en el Parque de Mayo: en videos, toda la verdad

Te Puede Interesar

La mina de oro Casposo, en Calingasta. 
Tránsito de camiones mineros

El oro de Ullum a Calingasta suma tensión: otro reclamo por un camino alternativo

Por Elizabeth Pérez
La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa este martes 11, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Paritaria

El Gobierno de San Juan promete mejorar la oferta salarial a docentes y busca un acuerdo hasta febrero

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta vendetta
Violencia barrial

Una mujer y sus hijos fueron atacados a tiros en Chimbas: investigan una supuesta "vendetta"

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?
Anuncio

Punta Negra: habilitarán una nueva playa este verano, ¿y qué otras sorpresas estudian?

Tragedia en San Martín. Foto Tiempo de San Juan
¿Caída casual o los encerraron?

Tragedia en San Martín: una expareja involucrada y un choque fatal bajo sospecha