El Union Saint-Gilloise empató 1-1 con Mechelen por la jornada 14 de la Pro League de Bélgica , pero la verdadera noticia del día se vivió puertas adentro del vestuario. Allí, el argentino Kevin Mac Allister anunció con emoción que fue convocado por primera vez a la Selección Argentina , lo que provocó una ovación de todos sus compañeros.

Amistoso ante Angola Enzo Fernández, Giuliano, Julián y Molina quedaron desafectados de la Selección Argentina: los motivos

Oficial El durísimo parte médico de Maxi Meza tras su lesión en el Superclásico: cuánto tiempo estará sin jugar

El club belga, actual participante de la Champions League tras consagrarse campeón en la temporada pasada, compartió en sus redes sociales el video del momento en que el exjugador de Argentinos Juniors da la noticia.

“Quería agradecerles a todos, porque hoy, un par de horas antes del partido, recibí un llamado. Mañana viajo a Alicante para sumarme a la Selección Argentina. Será mi primera vez y sé que este logro también se debe al grupo que tengo acá”, expresó Mac Allister visiblemente emocionado.

El Union Saint-Gilloise celebró la convocatoria con un mensaje en X (ex Twitter):

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987877439628845411&partner=&hide_thread=false Kevin Mac Allister le comunicó a su equipo que fue citado por primera vez a la Selección: la emotiva reacción de sus compañeros pic.twitter.com/BgSjyVyal6 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 10, 2025

“¡Histórica primera convocatoria de Kevin Mac Allister a la Selección Argentina! ¡Te lo merecés!”.

Más tarde, en declaraciones al área de prensa del club, el defensor agregó:

“Estoy muy feliz. Mi familia también. Llamé a mi esposa y se puso a llorar. Es un momento muy especial”.

Una oportunidad ganada

Mac Allister fue citado por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina en Alicante, España, antes del amistoso frente a Angola, que se disputará en Luanda como preparación para el Mundial 2026.

Su convocatoria llega en un contexto particular: la AFA y el cuerpo técnico decidieron no llamar a futbolistas del ámbito local debido a la definición del torneo argentino, lo que abrió un espacio para jugadores que militan en el exterior. Además, la baja temporal de Enzo Fernández, quien pidió descanso por la exigente temporada en el Chelsea, contribuyó a que el defensor del club belga tenga su primera oportunidad con la Albiceleste.

‍ Una familia de fútbol

Kevin, hermano del campeón del mundo Alexis Mac Allister y de Francis, jugador de Instituto de Córdoba, continuará la tradición futbolera de la familia. Mientras tanto, su padre Carlos Mac Allister, exfutbolista y dirigente, seguirá cada detalle desde Argentina.

La familia Mac Allister volverá a coincidir bajo el mismo escudo nacional, esta vez con Kevin cumpliendo el sueño de vestir por primera vez la camiseta de la Selección Argentina.