sábado 15 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No se guardó nada

Brutal confesión de la China Suárez en vivo: "Soy vengativa y muy hiriente"

La modelo y su pareja, Mauro Icardi, fueron al programa de Otro Día Perdido conducido por Mario Pergolini y estuvo sin filtro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La China Suárez luego de toda la polémica que se desató tras el faltazo al canal LUZU TV, apareció en el programa de Otro Día Perdido conducido por Mario Pergolini, en El Trece. La modelo fue junto a Mauro Icardi, su pareja que actualmente están conviviendo en Turquía.

Lee además
el sorpresivo me gusta de maxi lopez en una publicacion contra la china suarez
Guerra mediática

El sorpresivo "me gusta" de Maxi López en una publicación contra la China Suárez
ca7riel y paco amoroso hicieron historia y lograron sus primeros latin grammy por su ep papota: todos los ganadores
Premiación

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota: todos los ganadores
image

La China Suárez dijo de todo y fue muy filosa

Lejos de esquivar temas, la actriz se sinceró sobre su temperamento, su relación con la bronca y su costado más explosivo, aunque no necesariamente violento.

Todo comenzó cuando analizaron a Clara, el personaje que interpreta en Hija del fuego: la venganza de la bastarda (la nueva serie dramática que desembarca el 19 de noviembre en exclusiva por Disney+), y si compartía rasgos con ella.

Embed - OTRO DÍA PERDIDO - Programa 14/11/25 - LA MÁS BUSCADA: LA CHINA SUÁREZ CON MARIO PERGOLINI

Fue entonces que La China no lo dudó: “Debería empezar a vengarme un poco más, como Clara… Estoy con ganas de vengarme”. Sorprendido, el conductor repreguntó si era realmente vengativa. Y ella fue directa: “En la vida real, sí”.

Rápidamente aclaró que no se trata de reacciones impulsivas al estilo telenovela: “Pero no vengativa de ir y romperte un auto. Nunca rayé un auto“.

Soy muy hiriente. No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué es lo que… (te va a doler)”, siguió.

La China explicó que muchas veces explota después de mucho callar: “Soy impulsiva. Me callo, me callo, me callo… Desde muy chiquita he dejado pasar muchas cosas: el chistecito, todo", añadió. Y cerró, sincera: “Hay días que me levanto cruzada, me está por venir, me caliento y agarro el teléfono”.

Temas
Seguí leyendo

Condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa contaron cómo viven en prisión

Adiós a Jorge Lorenzo: de qué murió el actor de 'El Marginal' y 'En el barro'

El famoso futbolista por el que se habrían peleado la Joaqui y la China Suárez: "Obsesión por los ex de las amigas"

Murió Jorge Lorenzo, conocido actor de El marginal, Casi Ángeles y En el barro

Valentina Cervantes mostró la sorpresa con la que la esperaba Enzo Fernández en Londres

Nicolás Occhiato rompió el silencio y contó el verdadero motivo por el que bajaron a la China Suárez del streaming

Luto en la vecindad: falleció una actriz que participó en el Chavo del 8

Dolor en el mundo del cine por el fallecimiento de una leyenda japonesa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sorpresivo me gusta de maxi lopez en una publicacion contra la china suarez
Guerra mediática

El sorpresivo "me gusta" de Maxi López en una publicación contra la China Suárez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

La endocrinóloga Silvana Quiroga dijo que se ha extendido en San Juan el uso de la droga semaglutida para la diabetes y la obesidad. video
Día Mundial de la Diabetes

"No es mágica": una especialista sanjuanina explica el verdadero uso de la famosa droga para diabetes y obesidad

Te Puede Interesar

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos
Nuevo esquema

Por qué la Iglesia de San Juan decidió mover 11 sacerdotes para 2026 y cuáles son los pases más llamativos

Por Miriam Walter
Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella
Tiempo en Mar del Plata

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Los dilemas imposibles que les planteamos a los sanjuaninos en la calle video
Tiempo Pregunta

Los dilemas imposibles que les planteamos a los sanjuaninos en la calle