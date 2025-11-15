Brutal confesión de la China Suárez en vivo: "Soy vengativa y muy hiriente"

La China Suárez luego de toda la polémica que se desató tras el faltazo al canal LUZU TV, apareció en el programa de Otro Día Perdido conducido por Mario Pergolini, en El Trece. La modelo fue junto a Mauro Icardi, su pareja que actualmente están conviviendo en Turquía.

Lejos de esquivar temas, la actriz se sinceró sobre su temperamento, su relación con la bronca y su costado más explosivo, aunque no necesariamente violento .

Todo comenzó cuando analizaron a Clara, el personaje que interpreta en Hija del fuego: la venganza de la bastarda (la nueva serie dramática que desembarca el 19 de noviembre en exclusiva por Disney+), y si compartía rasgos con ella.

Embed - OTRO DÍA PERDIDO - Programa 14/11/25 - LA MÁS BUSCADA: LA CHINA SUÁREZ CON MARIO PERGOLINI

Fue entonces que La China no lo dudó: “Debería empezar a vengarme un poco más, como Clara… Estoy con ganas de vengarme”. Sorprendido, el conductor repreguntó si era realmente vengativa. Y ella fue directa: “En la vida real, sí”.

Rápidamente aclaró que no se trata de reacciones impulsivas al estilo telenovela: “Pero no vengativa de ir y romperte un auto. Nunca rayé un auto“.

“Soy muy hiriente. No levanto la voz, pero digo cosas que después me arrepiento. Busco exactamente qué es lo que… (te va a doler)”, siguió.

La China explicó que muchas veces explota después de mucho callar: “Soy impulsiva. Me callo, me callo, me callo… Desde muy chiquita he dejado pasar muchas cosas: el chistecito, todo", añadió. Y cerró, sincera: “Hay días que me levanto cruzada, me está por venir, me caliento y agarro el teléfono”.