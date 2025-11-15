Oasis vuelve a River esta noche: Ashcroft será telonero y se filtró el setlist de la gira

Oasis vuelve a Argentina y la expectativa no para de crecer. La banda confirmó sus shows del 15 y 16 de noviembre en el Estadio Monumental y, además, anunció que el británico Richard Ashcroft será el artista invitado en ambas fechas.
La banda británica tocará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental y contará con Richard Ashcroft como invitado especial. En redes ya circula el setlist tentativo de la gira Oasis Live ‘25. Con un show inesperado de drones sobre el Monumental. los fans se prparan para el fin de semana de sus vidas.
La productora DF Entertainment comunicó oficialmente que el exlíder de The Verve abrirá los conciertos de Buenos Aires, sumándose nuevamente a la gira Oasis Live ‘25, tal como ocurrió en los recitales del Reino Unido e Irlanda.
En paralelo, en las últimas horas empezó a circular en redes un setlist filtrado con el repertorio que Oasis podría interpretar en esta nueva etapa de la gira, lo que alimenta aún más la ansiedad de los fans argentinos.
El setlist que se filtró en redes sociales como X, incluye:
Es importante destacar que la lista no fue confirmada oficialmente por la banda.