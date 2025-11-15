sábado 15 de noviembre 2025

Manija

Oasis vuelve a River esta noche: Ashcroft será telonero y se filtró el setlist de la gira

La banda británica tocará el 15 y 16 de noviembre en el Monumental y contará con Richard Ashcroft como invitado especial. En redes ya circula el setlist tentativo de la gira Oasis Live ‘25. Con un show inesperado de drones sobre el Monumental. los fans se prparan para el fin de semana de sus vidas.

Por Florencia Blanchero
image

Oasis vuelve a Argentina y la expectativa no para de crecer. La banda confirmó sus shows del 15 y 16 de noviembre en el Estadio Monumental y, además, anunció que el británico Richard Ashcroft será el artista invitado en ambas fechas.

Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan. video
Video y postales

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho
el woody oscuro que nadie conocio: asi era el impactante primer guion de toy story
Tremendo

El Woody "oscuro" que nadie conoció: así era el impactante primer guion de Toy Story

La productora DF Entertainment comunicó oficialmente que el exlíder de The Verve abrirá los conciertos de Buenos Aires, sumándose nuevamente a la gira Oasis Live ‘25, tal como ocurrió en los recitales del Reino Unido e Irlanda.

image

En paralelo, en las últimas horas empezó a circular en redes un setlist filtrado con el repertorio que Oasis podría interpretar en esta nueva etapa de la gira, lo que alimenta aún más la ansiedad de los fans argentinos.

Posible repertorio de Oasis en Argentina 2025

El setlist que se filtró en redes sociales como X, incluye:

  • Acquiesce
  • Morning Glory
  • Some Might Say
  • Cigarettes & Alcohol
  • Fade Away
  • Supersonic
  • Roll With It
  • Bring It On Down
  • Talk Tonight
  • Half the World Away
  • Little by Little
  • D’You Know What I Mean
  • Stand By Me
  • Cast No Shadow
  • Hello
  • Slide Away
  • Whatever
  • Live Forever
  • Rock and Roll Star
  • The Masterplan
  • Don’t Look Back in Anger
  • Wonderwall
  • Champagne Supernova

Es importante destacar que la lista no fue confirmada oficialmente por la banda.

Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan. video
Video y postales

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

Por Jorge Balmaceda Bucci

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas
Clima

Alerta amarilla en San Juan: tormentas, granizo y fuertes ráfagas

Por estas bebidas, un policía fue condenado a 2 años de prisión en suspenso.
Uniformado corrupto

Un policía sanjuanino fue condenado por coimear dos packs de gaseosas y otro de "Fernandito" en un control vial de Jáchal

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y anda por todas partes
Video

¡Escuchalo! El audio made in Caucete que llegó a las redes y "anda por todas partes"

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito
De manual

Quiso vender gato por liebre: cayó un camionero con una revisión técnica trucha en Pocito

Midel y Iacho, en la naturaleza de San Juan. video
Video y postales

"Frozen", el refrescante trago musical que combina en San Juan una medida de Midel con una de Iacho

Por Jorge Balmaceda Bucci
General Belgrano, el prócer de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur video
Paso arrollador

General Belgrano, el 'prócer' de Media Agua que tiene jugadores de la villa y mete miedo en el Regional Amateur

Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito
Tragedia

Muere un motociclista tras protagonizar un fuerte choque en Pocito

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella
Tiempo en Mar del Plata

Por la camiseta, por los colores y por su gente: San Martín va por la permanencia en un duelo decisivo en el Minella