Oasis vuelve a River esta noche: Ashcroft será telonero y se filtró el setlist de la gira

Oasis vuelve a Argentina y la expectativa no para de crecer. La banda confirmó sus shows del 15 y 16 de noviembre en el Estadio Monumental y, además, anunció que el británico Richard Ashcroft será el artista invitado en ambas fechas.

La productora DF Entertainment comunicó oficialmente que el exlíder de The Verve abrirá los conciertos de Buenos Aires, sumándose nuevamente a la gira Oasis Live ‘25, tal como ocurrió en los recitales del Reino Unido e Irlanda.

En paralelo, en las últimas horas empezó a circular en redes un setlist filtrado con el repertorio que Oasis podría interpretar en esta nueva etapa de la gira, lo que alimenta aún más la ansiedad de los fans argentinos.

Posible repertorio de Oasis en Argentina 2025

El setlist que se filtró en redes sociales como X, incluye:

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock and Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Es importante destacar que la lista no fue confirmada oficialmente por la banda.