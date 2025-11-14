Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota: todos los ganadores

Los Latin Grammys 2025 han comenzado y, desde la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, las primeras sorpresas y celebraciones ya empiezan a tomar forma. Con los nombres de Vicente García, Bobby Pulido y varios favoritos del público resonando entre los primeros ganadores, esta edición se perfila como una de las más vibrantes y diversas de los últimos años.

La ceremonia, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, tiene los reflectores especialmente puestos en Bad Bunny, quien lidera la lista de nominados gracias a su álbum Debí tirar más fotos. Con esta expectativa, la audiencia sigue minuto a minuto cada actualización mientras la industria reconoce lo mejor de la música latina. Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y arrasaron con los premios.

Álbum del Año GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny Puñito de Yocahu – Vicente García

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Al romper la burbuja – Joaquina

Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Caju – Liniker

Cancionera – Natalia Lafourcade

Raíces – Gloria Estefan

Palabra de to’s (SECA) – Carín León Mejor Nuevo Artista GANADOR: Paloma Morphy Annasofia

Juliane Gamboa

Yerai Cortés

Alleh

Sued Nunes

Camila Guevara

Isadora Sofía Figueroa

Ruzzi

Alex Luna Mejor Canción Pop GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso Te quiero – Nicole Zignago

Bogotá – Andrés Cepeda

Querida yo – Yami Safdie & Camilo

Soltera – Shakira Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana GANADOR: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso

La Plena – W Sound 05 & Beele

Roma – Jay Wheeler

Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki Grabación del Año GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Ao Teu Lado – Liniker

Cancionera – Natalia Lafourcade

Baile inolvidable – Bad Bunny

DTMF – Bad Bunny

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Lara – Zoe Gotusso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler

Si antes te hubiera conocido – Karol G Canción del Año GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Cancionera – Natalia Lafourcade

Veludo Marrom – Liniker

Baile inolvidable – Bad Bunny

DTMF – Bad Bunny

Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Otra noche de llorar – Mon Laferte

Bogotá – Andrés Cepeda Mejor Canción Urbana GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny Cosas pendientes – Maluma

En La City – Trueno y Young Miko

La Mudanza – Bad Bunny

Xq Eres Así – Álvaro Díaz Mejor Álbum de Música Urbana GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny Naiki – Nicki Nicole

Underwater – Fariana

Elyte – Yandel

MPC – Papatinho Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles

Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar Mejor Álbum Tropical Tradicional GANADOR: Raíces – Gloria Estefan Caminando Piango Piango – Orquesta Failde

Malena Burke Canta A Meme Solis Vol. 1 – Malena Burke Mejor Álbum Pop Contemporáneo GANADOR: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz Cuarto Azul – Aitana

Palacio – Elsa y Elmar

Al romper la burbuja – Joaquina

En Las Nubes Con Mis Panas – Elena Rose Mejor Álbum Pop Tradicional GANADOR: Bogotá - Andrés Cepeda Cursi – Zoe Gotusso

Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

Después de los 30 – Raquel Sofía Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina GANADOR: Veneka - Rawayana y Akapellah Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu

Qqqq – Ela Minus

Rulay En Dubai – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin Mejor Interpretación Reggaeton GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro & Alexis & Fido

Dile A Él – Nicky Jam

Brillar – Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro – Yandel & Tego Calderón Mejor Canción de Rap/Hip Hop GANADOR: Fresh - Trueno El favorito de mami – Big Soto & Eladio Carrion

Parriba – Akapellah & Trueno

Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero

Thc – Arcángel Mejor Canción Cantautor GANADOR: Cancionera - Natalia Lafourcade aeropuerto – Joaquina

Amarte sin que quieras irte – Camilú

Como Un Pájaro – Silvana Estrada

Quisqueya – Vicente García Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León Mirada – Ivan Cornejo

Leyenda – DannyLux

Evolución – Grupo Firme

Incómodo – Tito Double P Compositor del Año GANADOR: Edgar Barrera João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer Productor del Año GANADORES: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton Matheus Stiirmer

Edgar Barrera

Andres Torres

Mauricio Rengifo Mejor Canción Cantautor (compositores) GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade aeropuerto – Joaquina

Amarte sin que quieras irte – Camilú

Como Un Pájaro – Silvana Estrada

Quisqueya – Vicente García Mejor Álbum Cantautor GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura

Relatos – Ale Zéguer

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

el cuerpo después de todo – Valeria Castro Mejor Canción Tropical GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G Cariñito – Techy Fatule

Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana

Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa

Si Volviera Jesús – Victor Manuelle

Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades

La Foto – Luis Enrique Mejor Álbum Merengue/Bachata GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera El más completo – Alex Bueno

Milly Quezada - Live Vol. 1 – Milly Quezada Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa

De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo

Baila Kolombia – Los Cumbia Stars

Son 30 – Checo Acosta Mejor Canción Alternativa GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso (Sola) – Paloma Morphy

Joropo – Judeline

Siento Que Merezco Más – Latin Mafia

El Ritmo – Bandalos Chinos Mejor Álbum de Música Alternativa GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso Daisy – Rusowsky

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia

Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi

Bodhiria – Judeline Mejor Canción de Rock GANADORES (EMPATE):• La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez Legado – A.N.I.M.A.L

TRNA – Ali Stone

VOLARTE – Eruca Sativa Mejor Álbum de Pop/Rock GANADOR: Ya Es Mañana – Morat Vándalos – Bandalos Chinos

Malhablado – Diamante Eléctrico

Malcriado – Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

R – RENEE Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea GANADOR: Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil) Guitar Concerto – Giovanni Piacentini

I Movimiento/II Movimiento – Marvin Camacho Mejor Diseño de Empaque GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana) Cuba And Beyond – varios

Gigante – Leiva

Masters Of Our Roots – varios

Por Esas Trenzas – Daniela Tomas Mejor Álbum de Música Banda GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada – Banda MS Mejor Álbum de Música Infantil GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos Buscapié – Luis Pescetti

Jirafas – Rita Rosa

Aventuras De Caramelo – Malibu

Cenas Infantis – Palavra Cantada Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa GANADOR: Caju – Liniker Só Quero Ver – BK’ & Evinha

Demoro A Dormir – Djonga ft. Milton Nascimento

A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil

Barbie – Mc Tuto ft. Dj Glenner Mejor Álbum de Rock GANADOR: Novela – Fito Paez Luna en obras – Marilina Bertoldi

Legado – A.N.I.M.A.L

Gigante – Leiva

A tres días de la tierra – Eruca Sativa Mejor Álbum de Salsa GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario

Debut y Segunda Tanda Vol. II – Gilberto Santa Rosa

Big Swing – José Alberto “El Canario”

Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado Mejor Canción de Pop/Rock GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia Ángulo Muerto – Leiva

Lucifer – Lasso

no llames lo mio nuestro – Joaquina

Tu Manera De Amar – Debi Nova

Un último vals – Joaquín Sabina Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz GANADORES (EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet Le Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera

Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio

Golden City – Miguel Zenón Mejor Álbum de Tango GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto Colángelo… Tango – José Colángelo

Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero

Milonguín – Giovanni Parra Quinteto

Shin-Urayasu – Richar Scofano & Alfredo Minetti

La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma Mejor Álbum de Música Flamenca GANADOR: Flamencas – Las Migas Azabache – Kiki Morente

Sangre Sucia – Ángeles Toledano

KM.0 – Andrés Barrios Mejor Álbum Folclórico GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón #Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue

Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú

Candombe – Julieta Rada

Conjuros – Susana Baca Mejor Álbum Cristiano en Español GANADOR: Legado – Marcos Witt Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed

Exaltado – Marco Barrientos

La Novia – Christine D’clario

Aquí Estamos – Marco Vidal Mejor Álbum Cristiano en Portugués GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares Ton Carfi 20 Anos – Ton Carfi

Onde Guardamos As Flores? – Resgate

A Maior Honra – Julliany Souza

Razão Da Esperança – Paloma Possi Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem Colinho – Maria Beraldo

Reações Adversas – Tó Brandileone

Quanto Mais Eu Como – Djonga

Big Buraco – Jadsa Mejor Video Musical Versión Corta GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso El Club – Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos – BK’

Cura Pa Mi Alma – Vera Grv

Full Time Papi – Guitarricadelafuente Mejor Video Musical Versión Larga GANADOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte

Milton Bituca Nascimento – varios

Iradoh – Hodari

Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno Mejor Álbum Tropical Contemporáneo GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García Calidosa – Mike Bahía

Ilusión Óptica – Pedrito Martínez

Bingo – Alain Pérez

Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria Mejor Álbum de Música Sertaneja GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó Do Velho Testamento – Tierry

Let’s Go Rodeo – Ana Castela

Transcende – Lauana Prado

Obrigado Deus – Léo Foguete Mejor Álbum de Música Norteña GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte El Plan & Manuel Alejandro – El Plan

Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña

“V1V0” – Alfredo Olivas

Frente A Frente – Pesado Mejor Álbum de Música Tejana GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido 6 – Juan Treviño

El Siguiente Paso – Marian y Mariel

Reflexiones – Grupo Cultura

Yo No Te Perdí – Gabriella

Imperfecto, Vol. 2 Mejor Álbum Instrumental GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Melón Lewis

Saga – Yamandu Costa

Ida e Volta – Yamandu Costa

Havana Meets Harlem – Harlem Quartet Mejor Canción de Raíces GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar

El palomo y la negra – Natalia Lafourcade

Ella – Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco

Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny Mejor Álbum de Samba/Pagode GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto Manual Prático Vol. 2 – Marcelo D2

Pagode Da Mart’nália – Mart’nália

Zeca Pagodinho – 40 Años (Ao Vivo)

Alcione – Alcione Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués GANADOR: Caju – Liniker Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

Coisas Naturais – Marina Sena

Fugacidade – Janeiro

No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna Sentido 5 – A Seco

Pique – Dora Morelenbaum

Divina Casca – Rachel Reis

Beleza – Rubel Mejor Álbum de Música Popular Brasileña GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna Sentido – 5 A Seco

Pique – Dora Morelenbaum

Divina Casca – Rachel Reis

Beleza – Rubel Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê Casa Coração – Joyce Alane

Ao Vivo No CCB – Camané

Universo De Paixão – Natascha Falcão

Transespacial Fitti – Cachoeira Music Mejor Canción en Portugués GANADOR: Veludo Marrom – Liniker Um vento passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding

Transe – Zé Ibarra

Maravilhosamente Bem – Julia Mestre

Ouro de Tolo – Marina Sena Mejor Música para Medios Visuales GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria Cada minuto cuenta – Pedro Osuna

El Eternauta – Federico Jusid

In The Summers – Eduardo Cabra

Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla Mejor Álbum de Música Clásica GANADOR: Kaleidoscope – Isabel Dobarro Guitar Works – Ausiàs Parejo

Revolución Diamantina – María Dueñas & LA Phil

Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez

Radamés – São Paulo Chamber Soloists Mejor Arreglo GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro

Te Deseo Muy Felices Fiestas – Cheche Alara

Procuro Olvidarte (Sinfónica) – Edy Lan

Bach’s Cuban Concerto – Joachim Horsley

Flight 962 – Cassio Vianna Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum GANADOR: Cancionera Bodhiria

Caju

Enquanto Os Distraídos Amam

Love Cole Porter

