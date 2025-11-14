viernes 14 de noviembre 2025

Premiación

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota: todos los ganadores

Desde el MGM Grand Garden Arena, los Latin Grammy 2025 reunió a las grandes figuras de la música. El dúo argentino sorprendió desde el inicio de la ceremonia al obtener cinco premios por sus videos musicales y sus canciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los Latin Grammys 2025 han comenzado y, desde la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, las primeras sorpresas y celebraciones ya empiezan a tomar forma. Con los nombres de Vicente García, Bobby Pulido y varios favoritos del público resonando entre los primeros ganadores, esta edición se perfila como una de las más vibrantes y diversas de los últimos años.

Los Latin Grammy 2025 se celebran este 13 de noviembre en Las Vegas.
Crece la expectativa

Latin Grammy 2025: nominados y todo tenés que saber para ver la premiación en streaming
condenados por el asesinato de fernando baez sosa contaron como viven en prision
Documental

Condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa contaron cómo viven en prisión

La ceremonia, conducida por Maluma y Roselyn Sánchez, tiene los reflectores especialmente puestos en Bad Bunny, quien lidera la lista de nominados gracias a su álbum Debí tirar más fotos. Con esta expectativa, la audiencia sigue minuto a minuto cada actualización mientras la industria reconoce lo mejor de la música latina. Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y arrasaron con los premios.

Álbum del Año

GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

  • Puñito de Yocahu – Vicente García
  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Al romper la burbuja – Joaquina
  • Papota – Ca7riel & Paco Amoroso
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
  • Caju – Liniker
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Palabra de to’s (SECA) – Carín León

Mejor Nuevo Artista

GANADOR: Paloma Morphy

  • Annasofia
  • Juliane Gamboa
  • Yerai Cortés
  • Alleh
  • Sued Nunes
  • Camila Guevara
  • Isadora Sofía Figueroa
  • Ruzzi
  • Alex Luna

Mejor Canción Pop

GANADOR: El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

  • Te quiero – Nicole Zignago
  • Bogotá – Andrés Cepeda
  • Querida yo – Yami Safdie & Camilo
  • Soltera – Shakira

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

GANADOR: Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny

  • De Maravisha – Tokischa y Nathy Peluso
  • La Plena – W Sound 05 & Beele
  • Roma – Jay Wheeler
  • Capaz (Merengueton) – Alleh & Yorghaki

Grabación del Año

GANADOR: Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz

  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Ao Teu Lado – Liniker
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Baile inolvidable – Bad Bunny
  • DTMF – Bad Bunny
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Lara – Zoe Gotusso
  • Desastres Fabulosos – Jorge Drexler
  • Si antes te hubiera conocido – Karol G

Canción del Año

GANADOR: Si antes te hubiera conocido – Karol G

  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • Veludo Marrom – Liniker
  • Baile inolvidable – Bad Bunny
  • DTMF – Bad Bunny
  • Palmeras en el jardín – Alejandro Sanz
  • El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso
  • Otra noche de llorar – Mon Laferte
  • Bogotá – Andrés Cepeda

Mejor Canción Urbana

GANADOR: Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

  • Cosas pendientes – Maluma
  • En La City – Trueno y Young Miko
  • La Mudanza – Bad Bunny
  • Xq Eres Así – Álvaro Díaz

Mejor Álbum de Música Urbana

GANADOR: Debí tirar más fotos – Bad Bunny

  • Naiki – Nicki Nicole
  • Underwater – Fariana
  • Elyte – Yandel
  • MPC – Papatinho

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

GANADOR: ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal

  • Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
  • Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar

Mejor Álbum Tropical Tradicional

GANADOR: Raíces – Gloria Estefan

  • Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
  • Malena Burke Canta A Meme Solis Vol. 1 – Malena Burke

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

GANADOR: ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

  • Cuarto Azul – Aitana
  • Palacio – Elsa y Elmar
  • Al romper la burbuja – Joaquina
  • En Las Nubes Con Mis Panas – Elena Rose

Mejor Álbum Pop Tradicional

GANADOR: Bogotá - Andrés Cepeda

  • Cursi – Zoe Gotusso
  • Lo que nos faltó decir – Jesse & Joy
  • Natalia Lafourcade Live at Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
  • Después de los 30 – Raquel Sofía

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

GANADOR: Veneka - Rawayana y Akapellah

  • Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek
  • Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
  • Qqqq – Ela Minus
  • Rulay En Dubai – Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin

Mejor Interpretación Reggaeton

GANADOR: Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny

  • Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro & Alexis & Fido
  • Dile A Él – Nicky Jam
  • Brillar – Lenny Tavárez
  • Reggaeton Malandro – Yandel & Tego Calderón

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

GANADOR: Fresh - Trueno

  • El favorito de mami – Big Soto & Eladio Carrion
  • Parriba – Akapellah & Trueno
  • Sudor Y Tinta – J Nia & Vakero
  • Thc – Arcángel

Mejor Canción Cantautor

GANADOR: Cancionera - Natalia Lafourcade

  • aeropuerto – Joaquina
  • Amarte sin que quieras irte – Camilú
  • Como Un Pájaro – Silvana Estrada
  • Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

GANADOR: Palabra De To’s (Seca) – Carín León

  • Mirada – Ivan Cornejo
  • Leyenda – DannyLux
  • Evolución – Grupo Firme
  • Incómodo – Tito Double P

Compositor del Año

GANADOR: Edgar Barrera

  • João Ferreira
  • Pablo Preciado
  • Mónica Vélez
  • Ale Zéguer

Productor del Año

GANADORES: Rafa Arcaute, Federico Vindver y Nico Cotton

  • Matheus Stiirmer
  • Edgar Barrera
  • Andres Torres
  • Mauricio Rengifo

Mejor Canción Cantautor (compositores)

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

  • aeropuerto – Joaquina
  • Amarte sin que quieras irte – Camilú
  • Como Un Pájaro – Silvana Estrada
  • Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum Cantautor

GANADOR: Cancionera – Natalia Lafourcade

  • Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
  • Relatos – Ale Zéguer
  • Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
  • el cuerpo después de todo – Valeria Castro

Mejor Canción Tropical

GANADOR: Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

  • Cariñito – Techy Fatule
  • Venga Lo Que Venga – Fonseca y Rawayana
  • Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
  • Si Volviera Jesús – Victor Manuelle
  • Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
  • La Foto – Luis Enrique

Mejor Álbum Merengue/Bachata

GANADOR: Novato Apostador – Eddy Herrera

  • El más completo – Alex Bueno
  • Milly Quezada - Live Vol. 1 – Milly Quezada

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

GANADOR: El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

  • La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
  • De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
  • Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
  • Son 30 – Checo Acosta

Mejor Canción Alternativa

GANADOR: #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

  • (Sola) – Paloma Morphy
  • Joropo – Judeline
  • Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
  • El Ritmo – Bandalos Chinos

Mejor Álbum de Música Alternativa

GANADOR: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso

  • Daisy – Rusowsky
  • TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
  • Para quien trabajas vol. 1 – Marilina Bertoldi
  • Bodhiria – Judeline

Mejor Canción de Rock

GANADORES (EMPATE):• La Torre – RENEE• Sale El Sol – Fito Paez

  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • TRNA – Ali Stone
  • VOLARTE – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

GANADOR: Ya Es Mañana – Morat

  • Vándalos – Bandalos Chinos
  • Malhablado – Diamante Eléctrico
  • Malcriado – Lasso
  • El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
  • R – RENEE

Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea

GANADOR: Revolución Diamantina – Gabriela Ortiz (Gustavo Dudamel, LA Phil)

  • Guitar Concerto – Giovanni Piacentini
  • I Movimiento/II Movimiento – Marvin Camacho

Mejor Diseño de Empaque

GANADOR: Cuarto Azul – Christian Molina (Aitana)

  • Cuba And Beyond – varios
  • Gigante – Leiva
  • Masters Of Our Roots – varios
  • Por Esas Trenzas – Daniela Tomas

Mejor Álbum de Música Banda

GANADOR: 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda

  • 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
  • Edición Limitada – Banda MS

Mejor Álbum de Música Infantil

GANADOR: Los Nuevos Canticuentos – Canticuentos

  • Buscapié – Luis Pescetti
  • Jirafas – Rita Rosa
  • Aventuras De Caramelo – Malibu
  • Cenas Infantis – Palavra Cantada

Mejor Interpretación Urbana en Lengua Portuguesa

GANADOR: Caju – Liniker

  • Só Quero Ver – BK’ & Evinha
  • Demoro A Dormir – Djonga ft. Milton Nascimento
  • A Dança (Ao Vivo) – Mc Hariel & Gilberto Gil
  • Barbie – Mc Tuto ft. Dj Glenner

Mejor Álbum de Rock

GANADOR: Novela – Fito Paez

  • Luna en obras – Marilina Bertoldi
  • Legado – A.N.I.M.A.L
  • Gigante – Leiva
  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Salsa

GANADOR: Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

  • Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
  • Debut y Segunda Tanda Vol. II – Gilberto Santa Rosa
  • Big Swing – José Alberto “El Canario”
  • Mira Cómo Vengo – Isaac Delgado

Mejor Canción de Pop/Rock

GANADOR: Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

  • Ángulo Muerto – Leiva
  • Lucifer – Lasso
  • no llames lo mio nuestro – Joaquina
  • Tu Manera De Amar – Debi Nova
  • Un último vals – Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

GANADORES (EMPATE):• Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC• Cuba And Beyond – Chucho Valdés & Royal Quartet

  • Le Fleur De Cayenne – Paquito D’Rivera
  • Luces y Sombras – Iván Melon Lewis Trio
  • Golden City – Miguel Zenón

Mejor Álbum de Tango

GANADOR: En Vivo 20 años – Tanghetto

  • Colángelo… Tango – José Colángelo
  • Piazzolla Para Orquesta Típica – Orquesta Típica Daniel Ruggiero
  • Milonguín – Giovanni Parra Quinteto
  • Shin-Urayasu – Richar Scofano & Alfredo Minetti
  • La Inevitable Tentación De Ir A Contramano – Sexteto Fantasma

Mejor Álbum de Música Flamenca

GANADOR: Flamencas – Las Migas

  • Azabache – Kiki Morente
  • Sangre Sucia – Ángeles Toledano
  • KM.0 – Andrés Barrios

Mejor Álbum Folclórico

GANADOR: Joropango – Kerreke y Daniela Padrón

  • #Anonimas&Resilientes – Voces Del Bullerengue
  • Lentamente – Sílvia Pérez Cruz y Juan Falú
  • Candombe – Julieta Rada
  • Conjuros – Susana Baca

Mejor Álbum Cristiano en Español

GANADOR: Legado – Marcos Witt

  • Coritos Vol. 1 – Israel & New Breed
  • Exaltado – Marco Barrientos
  • La Novia – Christine D’clario
  • Aquí Estamos – Marco Vidal

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

GANADOR: Memóri4s (Ao Vivo) – Eli Soares

  • Ton Carfi 20 Anos – Ton Carfi
  • Onde Guardamos As Flores? – Resgate
  • A Maior Honra – Julliany Souza
  • Razão Da Esperança – Paloma Possi

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

GANADOR: O Mundo Dá Voltas – Baianasystem

  • Colinho – Maria Beraldo
  • Reações Adversas – Tó Brandileone
  • Quanto Mais Eu Como – Djonga
  • Big Buraco – Jadsa

Mejor Video Musical Versión Corta

GANADOR: #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

  • El Club – Bad Bunny
  • Diamantes, Lágrimas e Rostos – BK’
  • Cura Pa Mi Alma – Vera Grv
  • Full Time Papi – Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga

GANADOR: Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso

  • Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
  • Milton Bituca Nascimento – varios
  • Iradoh – Hodari
  • Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

GANADOR: Puñito de Yocahú – Vicente García

  • Calidosa – Mike Bahía
  • Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
  • Bingo – Alain Pérez
  • Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria

Mejor Álbum de Música Sertaneja

GANADOR: José & Durval – Chitãozinho & Xororó

  • Do Velho Testamento – Tierry
  • Let’s Go Rodeo – Ana Castela
  • Transcende – Lauana Prado
  • Obrigado Deus – Léo Foguete

Mejor Álbum de Música Norteña

GANADOR: La Lotería – Los Tigres Del Norte

  • El Plan & Manuel Alejandro – El Plan
  • Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
  • “V1V0” – Alfredo Olivas
  • Frente A Frente – Pesado

Mejor Álbum de Música Tejana

GANADOR: Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mia (Vol. 1/En Vivo) – Bobby Pulido

  • 6 – Juan Treviño
  • El Siguiente Paso – Marian y Mariel
  • Reflexiones – Grupo Cultura
  • Yo No Te Perdí – Gabriella
  • Imperfecto, Vol. 2

Mejor Álbum Instrumental

GANADOR: Y El Canto De Todas – Rafael Serrallet

  • Alma En Cuba – Ariel Brínguez & Melón Lewis
  • Saga – Yamandu Costa
  • Ida e Volta – Yamandu Costa
  • Havana Meets Harlem – Harlem Quartet

Mejor Canción de Raíces

GANADOR: Aguacero – Luis Enroque y C4 Trío

  • Como quisiera quererte – Natalia Lafourcade y El David Aguilar
  • El palomo y la negra – Natalia Lafourcade
  • Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
  • Jardín del Paraíso – Monsieur Periné y Bejucco
  • Lo que le pasó a Hawaii – Bad Bunny

Mejor Álbum de Samba/Pagode

GANADOR: Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 – Sorriso Maroto

  • Manual Prático Vol. 2 – Marcelo D2
  • Pagode Da Mart’nália – Mart’nália
  • Zeca Pagodinho – 40 Años (Ao Vivo)
  • Alcione – Alcione

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

GANADOR: Caju – Liniker

  • Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
  • Coisas Naturais – Marina Sena
  • Fugacidade – Janeiro
  • No Escuro, Quem É Você? – Carol Biazin

Mejor Álbum de Música Popular/Afro-Portuguesa Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

  • Sentido 5 – A Seco
  • Pique – Dora Morelenbaum
  • Divina Casca – Rachel Reis
  • Beleza – Rubel

Mejor Álbum de Música Popular Brasileña

GANADOR: Um Mar Pra Cada Um – Luedji Luna

  • Sentido – 5 A Seco
  • Pique – Dora Morelenbaum
  • Divina Casca – Rachel Reis
  • Beleza – Rubel

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

GANADOR: Dominguinho – João Gomes, Mestrinho & Jota.pê

  • Casa Coração – Joyce Alane
  • Ao Vivo No CCB – Camané
  • Universo De Paixão – Natascha Falcão
  • Transespacial Fitti – Cachoeira Music

Mejor Canción en Portugués

GANADOR: Veludo Marrom – Liniker

  • Um vento passou – Milton Nascimento & Esperanza Spalding
  • Transe – Zé Ibarra
  • Maravilhosamente Bem – Julia Mestre
  • Ouro de Tolo – Marina Sena

Mejor Música para Medios Visuales

GANADOR: Cien años de soledad – Camilo Sanabria

  • Cada minuto cuenta – Pedro Osuna
  • El Eternauta – Federico Jusid
  • In The Summers – Eduardo Cabra
  • Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla

Mejor Álbum de Música Clásica

GANADOR: Kaleidoscope – Isabel Dobarro

  • Guitar Works – Ausiàs Parejo
  • Revolución Diamantina – María Dueñas & LA Phil
  • Sisters Of The Moon – Susana Gómez Vázquez
  • Radamés – São Paulo Chamber Soloists

Mejor Arreglo

GANADOR: Camaleón – Cesar Orozco

  • Sapato Velho – Rafael Beck & Felipe Montanaro
  • Te Deseo Muy Felices Fiestas – Cheche Alara
  • Procuro Olvidarte (Sinfónica) – Edy Lan
  • Bach’s Cuban Concerto – Joachim Horsley
  • Flight 962 – Cassio Vianna

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

GANADOR: Cancionera

  • Bodhiria
  • Caju
  • Enquanto Os Distraídos Amam
  • Love Cole Porter
