jueves 13 de noviembre 2025

Murió Jorge Lorenzo, conocido actor de El marginal, Casi Ángeles y En el barro

Tenía 67 años y el actor se lució en teatro, televisión y cine. La Asociación Argentina de Actores dio a conocer la lamentable noticia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La comunidad artística argentina despidió el 12 de noviembre de 2025 a Jorge Lorenzo, actor de 67 años reconocido por su participación en exitosas producciones televisivas como En el barro, El marginal y Casi Ángeles. La noticia de su fallecimiento fue comunicada por la Asociación Argentina de Actores, que expresó su acompañamiento a los familiares y allegados del intérprete en este momento de duelo. No se informó la causa de la muerte.

La Asociación Argentina de Actores lamentó la pérdida de Lorenzo y destacó su extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. En su mensaje, la entidad sindical manifestó su apoyo y respeto a los seres queridos del actor. Jorge Daniel Lorenzo nació el 23 de diciembre de 1958 y mantuvo una relación activa con el sindicato durante años, participando en movilizaciones y actividades en defensa de los derechos de los trabajadores de la cultura.

El intérprete consolidó una carrera televisiva que abarcó varias décadas y lo llevó a formar parte de producciones que marcaron la pantalla argentina. Su papel de Capece en En el barro y El marginal lo acercó nuevamente al gran público, mientras que su participación en Casi Ángeles lo posicionó como un rostro familiar para distintas generaciones. Además, integró el elenco de series y telenovelas como ATAV 2, Somos familia, La Ley del Amor, Alma Pirata, Amor mío, ¿Quién es el jefe?, Un cortado… historias de café, Los pensionados, Jesús, el heredero, Costumbres argentinas, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz, 099 Central, Edha, El jardín de bronce y Jungle Nest, entre otras.

En el ámbito cinematográfico, Lorenzo participó en películas como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I love Torito y La Rosales. También trabajó en cortometrajes como Animal, El púgil, El fin del deseo y ¿De qué sirvió?.

La actividad teatral del actor se extendió tanto en el circuito independiente como en el comercial. Subió a escena en obras como Del barrio la mondiola, Potestad, Rojos Globos Rojos, La tempestad, La lección de anatomía, Doña Flor y sus dos maridos, El diluvio que viene, Ciervo Pie Blanco, Las paredes, Cámara lenta, El pacto, Acaloradas, Muero por ella, Si yo tuviera el corazón, Claudette, amor y tango, Bodas de sangre, Las de Barranco, El caballero de las espuelas de oro y Una viuda difícil.

Además, incursionó en el teatro infantil con propuestas como ¿Qué pasa Nuria?, Memiroymemirás, Los paseítos de Manuela y Miguel y Pescadores de caramelos, en la que también asumió tareas de adaptación y dirección.

Jorge Lorenzo alcanzó notoriedad popular al interpretar a Mario Capece, el guardiacárcel de El Marginal. Su camino artístico estuvo marcado por conflictos familiares, en especial la desaprobación inicial de su madre ante su interés por la actuación. Tras pasar brevemente por Ingeniería Aeronáutica, probó con la locución y finalmente ingresó a la Escuela de Arte Dramático. El estímulo de una docente en su infancia reforzó su inclinación artística, mientras que en la adolescencia y juventud debió afrontar graves problemas de salud de sus padres, alternando estudios con diversos trabajos para sostener económicamente el hogar.

El aspecto físico influyó en el rumbo de su carrera: la calvicie temprana dificultó sus primeras oportunidades, pero adoptó el look cabeza rapada, el cual después lo identificó en nuevos papeles alejados de los roles juveniles. Con apariciones en televisión y una presencia consolidada en el teatro, su gran salto fue el rol de Capece, obtenido después de un casting donde destacaron la intensidad de su mirada y su imagen escénica, por encima del físico descrito originalmente para el personaje.

A lo largo de su carrera, Lorenzo mantuvo como eje la actividad teatral, participando en numerosas obras bajo directores como Christian Forteza y protagonizando piezas como Potestad. Además, elaboró producciones propias inspiradas en sus vivencias. Sus lazos afectivos más relevantes provienen de su entorno teatral, donde encontró tanto amistades como apoyos fundamentales.

Fuente: Infobae

