Cuánto debe invertir San Juan en planes de salud que antes cubría Nación

Paren las Rotativas Entre la crisis de programas nacionales y la modernización provincial: cómo se sostiene la salud en San Juan, según Amilcar Dobladez

El tema de los programas nacionales que dependían de la administración central es abordado con preocupación, ya que tiene un impacto directo en el presupuesto provincial. El ministro, en diálogo con el programa Paren las Rotativas del streaming de TIEMPO DE SAN JUAN, indicó que hasta diciembre de 2023, la Provincia recibía 17 programas nacionales, pero "hoy quedan cuatro". La provincia no permitió que estos programas desaparecieran, sino que los reemplazó con versiones provinciales. Entre los programas que San Juan tuvo que absorber total o parcialmente se encuentran el programa de materno-infancia, el programa de control de HIV, sífilis y Chagas, y se acotó la vacunación al calendario oficial. Los únicos que quedaron fueron Incluir Salud (aunque el año pasado anduvo muy mal), el calendario de vacunación oficial y el programa Sumar +.

Para mantener estos servicios, la Provincia debe cubrir los gastos que antes eran responsabilidad de la Nación. Dobladez detalló que el costo actual que San Juan asume es de "aproximadamente 1.800, 2.000 millones por mes lo que antes cubría por Nación". Si se proyecta este gasto mensual, el ministro estima que es un aproximado anual de un 30 y pico % del presupuesto del área.

Esto significa que, anualmente, la provincia debe destinar al menos 21.000 millones de pesos (considerando el rango de 1.800 millones por mes) para evitar la baja de servicios sociales y de salud esenciales. Además, San Juan ahora debe hacerse cargo directamente de costos como el traslado de pacientes con discapacidad o la diálisis para estos pacientes.

Digitalización de los turnos en hospitales

Por otro lado, el ministro Dobladez destacó que la modernización del sistema de turnos, que fue una prioridad para terminar con las "peores infamias," como obligar a la gente a hacer fila desde las 3 de la mañana.

Aseguró que Antes de que implementaran los cambios, la única forma de sacar un turno sin ir presencialmente era llamdo al 0800, el cual solo entregaba 18.000 turnos mensuales efectivos. La movida fuerte fue cambiar la empresa del 0800 (porque la anterior no había funcionado) y, sobre todo, agregar el sistema CD, que funciona como un bot para sacar turnos. Con esta nueva implementación, el 0800 aumentó a 22.000 turnos, mientras que el bot del CD está dando unos 32.000 turnos en promedio. Esto elevó el total de turnos mensuales a poco más de 50 mil.

A pesar de este gran salto, Dobladez señaló que la demanda sigue sin ser contenida y la situación se vuelve un "nunca acabar". La demanda hospitalaria y de consultas está aumentando vertiginosamente, un 33% con respecto al 2024, lo cual es multifactorial. El ministro reconoció que nunca van a dar abasto si sigue en aumento la cantidad de consultas, lo cual se debe, entre otras cosas, a que la gente está dejando las prepagas y la medicina privada en general, producto de los altos costos de esos servicios desregulados por Nación.