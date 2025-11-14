viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esfuerzo

Cuánto debe invertir San Juan en planes de salud que antes cubría Nación

El ministro Amilcar Dobladez habló del impacto de la falta de financiamiento de programas nacionales que ahora deben ser cubiertos por el presupuesto provincial. Además, informó sobre los turnos en los centros de salud y la demanda creciente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El ministro de Salud Provincia, Amilcar Dobladez habló sobre fuerte impacto presupuestario de absorber programas nacionales que han sido dados de baja. Aseguró que lo que tiene que cubrir San Juan con fondos propios para darle continuidad a programas clave asciende a unos 2.000 millones de pesos al mes.

Lee además
En el Hospital Rawson crece la demanda, un centro de salud estatal que cuenta con tecnología y excelentes profesionales pero que no da abasto con la cantidad creciente de pacientes. 
Tendencia

Crece la demanda de atención de salud gratuita en San Juan: las cifras oficiales y cómo se timonea el alud de pacientes
entre la crisis de programas nacionales y la modernizacion provincial: como se sostiene la salud en san juan, segun amilcar dobladez
Paren las Rotativas

Entre la crisis de programas nacionales y la modernización provincial: cómo se sostiene la salud en San Juan, según Amilcar Dobladez

El tema de los programas nacionales que dependían de la administración central es abordado con preocupación, ya que tiene un impacto directo en el presupuesto provincial. El ministro, en diálogo con el programa Paren las Rotativas del streaming de TIEMPO DE SAN JUAN, indicó que hasta diciembre de 2023, la Provincia recibía 17 programas nacionales, pero "hoy quedan cuatro". La provincia no permitió que estos programas desaparecieran, sino que los reemplazó con versiones provinciales. Entre los programas que San Juan tuvo que absorber total o parcialmente se encuentran el programa de materno-infancia, el programa de control de HIV, sífilis y Chagas, y se acotó la vacunación al calendario oficial. Los únicos que quedaron fueron Incluir Salud (aunque el año pasado anduvo muy mal), el calendario de vacunación oficial y el programa Sumar +.

Embed - Cómo se sostiene la salud en San Juan, según Amilcar Dobladez

Para mantener estos servicios, la Provincia debe cubrir los gastos que antes eran responsabilidad de la Nación. Dobladez detalló que el costo actual que San Juan asume es de "aproximadamente 1.800, 2.000 millones por mes lo que antes cubría por Nación". Si se proyecta este gasto mensual, el ministro estima que es un aproximado anual de un 30 y pico % del presupuesto del área.

Esto significa que, anualmente, la provincia debe destinar al menos 21.000 millones de pesos (considerando el rango de 1.800 millones por mes) para evitar la baja de servicios sociales y de salud esenciales. Además, San Juan ahora debe hacerse cargo directamente de costos como el traslado de pacientes con discapacidad o la diálisis para estos pacientes.

Digitalización de los turnos en hospitales

Por otro lado, el ministro Dobladez destacó que la modernización del sistema de turnos, que fue una prioridad para terminar con las "peores infamias," como obligar a la gente a hacer fila desde las 3 de la mañana.

Aseguró que Antes de que implementaran los cambios, la única forma de sacar un turno sin ir presencialmente era llamdo al 0800, el cual solo entregaba 18.000 turnos mensuales efectivos. La movida fuerte fue cambiar la empresa del 0800 (porque la anterior no había funcionado) y, sobre todo, agregar el sistema CD, que funciona como un bot para sacar turnos. Con esta nueva implementación, el 0800 aumentó a 22.000 turnos, mientras que el bot del CD está dando unos 32.000 turnos en promedio. Esto elevó el total de turnos mensuales a poco más de 50 mil.

A pesar de este gran salto, Dobladez señaló que la demanda sigue sin ser contenida y la situación se vuelve un "nunca acabar". La demanda hospitalaria y de consultas está aumentando vertiginosamente, un 33% con respecto al 2024, lo cual es multifactorial. El ministro reconoció que nunca van a dar abasto si sigue en aumento la cantidad de consultas, lo cual se debe, entre otras cosas, a que la gente está dejando las prepagas y la medicina privada en general, producto de los altos costos de esos servicios desregulados por Nación.

Temas
Seguí leyendo

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores

San Juan sumó otras tres medallas en los Juegos Binacionales

En pleno centro de San Juan, encontraron a una mujer desaparecida

Este viernes se vive la Noche de las Vinotecas 2025: la fiesta federal del vino argentino, en San Juan

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

"No es mágica": una especialista sanjuanina explica el verdadero uso de la famosa droga para diabetes y obesidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Munisaga junto a su secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Evelyn Madueño, en un acto de Rawson.
Gabinete

Revuelo en Rawson: el detrás de escena de la renuncia de la funcionaria clave de Munisaga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico
San Martín, a 90 minutos

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

Pronto estarás con nosotros: qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande
Caso Emir Barboza

"Pronto estarás con nosotros": qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores