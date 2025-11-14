Baigorrí, fiscal General: tras la asunción, se abre la carrera por otro sillón clave en la Justicia sanjuanina

Con Guillermo Baigorrí designado como Fiscal General de San Juan , cuando asuma su nuevo rol, dejará vacante un jugoso cargo en el Poder Judicial local que es de juez camarista .

Repercusiones Para Fabián Martín, Baigorrí "reúne las condiciones necesarias" como Fiscal General y valoró el consenso: "Fue apoyado por todos los sectores"

Tras haber sido designado este jueves por la Cámara de Diputados con 25 votos a favor y 11 en contra, Baigorrí ya tiene fecha para asumir como nuevo Fiscal General ante la Corte de Justicia: se espera que el acto sea el próximo miércoles 19 de noviembre a las 11 de la mañana. Esta designación se concreta luego de que el cargo de jefe de fiscales quedara vacante tras el fallecimiento de Eduardo Quattropani en julio.

El escenario que se abre es clave, ya que Baigorrí, un magistrado de perfil reservado y meticuloso, ostenta hasta ahora una posición de gran influencia. Su carrera judicial comenzó formalmente en 2012, cuando fue designado juez de Cámara de Apelaciones del Trabajo, después de más de veinte años como abogado litigante. De hecho, desde 2016 participa como subrogante en la Sala Segunda de la Corte de Justicia provincial y tuvo una intervención destacada en causas complejas, como la Megacausa de Expropiaciones.

image Guillermo Baigorrí, a la derecha, el 19 de diciembre de 2012, cuando asumió como integrante del tribunal de la Sala II de la Cámara de Trabajo. Ese día juró junto a otros camaristas, Julio Coll (ya fallecido) y Susana Raed de Rago Gallo.

El cargo de camarista, o juez de segunda instancia, que ahora queda libre, es de suma importancia, y el proceso para cubrirlo puede quedar para 2026, según dijeron fuentes calificadas a TIEMPO DE SAN JUAN. Una vez que Baigorrí renuncie para asumir su nueva función, la Corte de Justicia deberá notificar esta vacancia al Consejo de la Magistratura para que se ponga en marcha un concurso público.

Dado que es un cargo de camarista, se espera que haya muchos jueces anotados que busquen subir de escalón en los tribunales. Después de que el Consejo de la Magistratura evalúe los candidatos, que deben cumplir requisitos específicos, como la antigüedad en la profesión de abogado y una edad mínima, entre otros puntos, se espera que haga una terna.

Los nombres de estos tres postulantes mejor calificados, se la elevan directamente a la Cámara de Diputados. Finalmente, es el cuerpo legislativo provincial el que tiene la última palabra en un proceso eminentemente político, por mayoría simple, para designar al nuevo juez.