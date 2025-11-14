Dos chicos declararon y complicaron al único detenido por el asesinato a tiros en Villa San Patricio

Declararon dos de los tres chicos que presenciaron en vivo y en directo el asesinato de Matías Díaz en la Villa San Patricio, Chimbas, el 17 de octubre pasado. Los testigos, considerados claves en la causa, afirmaron que no vieron el rostro del motociclista que acribilló a balazos al joven de 26 años, pero describieron sus prendas de vestir, el casco y la moto en la que se movilizaba, y eso complicaría al único imputado, revelaron fuentes del caso.

El ataque ocurrió la noche del viernes 17 de octubre sobre calle Formosa, entre Colón y América, en la popular villa de Chimbas. Matías Emiliano Díaz Amestíca se encontraba en la puerta de una barbería y fue interceptado por un motociclista que se detuvo a pocos metros. Según establecieron los investigadores, hubo una breve discusión y el agresor abrió fuego sin mediar más palabras. Dos disparos dieron en su pierna y en un codo, y el tiro fatal le ingresó por una axila y le llegó al corazón.

image Matías Díaz, el joven asesinado.

Desde entonces, el principal sospechoso fue Jonathan Lucero, quien quedó en la mira por antecedentes de una pelea previa con la víctima y por el trasfondo de una presunta venganza por droga y una moto. El sujeto terminó detenido una semana después, cuando la Fiscalía reunió elementos de convicción que lo ubicaban como el autor de los tiros.

Lucero se presentó en Tribunales el martes 22 de octubre, acompañado por su defensora, la abogada María Filomena Noriega. Hasta ese momento permanecía prófugo y los investigadores sospechaban que incluso había intentado cruzar a Mendoza.

En la audiencia del 24 de octubre, el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante Agustina Pérez imputaron a Lucero el presunto delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, mientras que la defensa solicitó que recuperara la libertad argumentando que se entregó de manera espontánea. Sin embargo, el juez de Garantías Guillermo Adárvez rechazó el pedido y dispuso la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Este jueves surgieron novedades clave para la causa con las declaraciones de dos menores, de 13 y 15 años, quienes estaban citados a declarar en Cámara Gesell. Un tercer adolescente, de 14, no concurrió. Durante la audiencia, y en presencia del juez Adárvez, la ayudante fiscal Agustina Pérez (UFI Delitos Especiales) y la defensora Noriega, los chicos relataron que antes del ataque estaban tomando una gaseosa en la puerta de una peluquería junto a Matías Díaz, cuando vieron pasar una moto que regresó segundos después y se detuvo frente a ellos.

image La noche del crimen. Tiempo de San Juan estuvo en el lugar del hecho a los pocos minutos de ocurrido el asesinato.

De acuerdo con fuentes judiciales, ambos adolescentes coincidieron en que el agresor descendió del rodado y fue directamente contra Díaz. No pudieron identificar al atacante porque llevaba casco y nunca lograron ver su rostro, pero sí describieron detalles de su vestimenta y características de la moto, datos que coinciden con los elementos ya incorporados a la causa y que comprometen todavía más a Lucero.

Los chicos dijeron haber escuchado varios disparos. Primero hablaron de cinco o seis, pero después aclararon que habrían sido entre tres o cuatro detonaciones. Lo certero es que la víctima recibió tres impactos: uno en la pierna, otro en un codo y el tercero, mortal, en la zona axilar.

Los relatos dan a entender que el agresor estaba esperando a Díaz y tenía intenciones claras de asesinarlo, un dato que refuerza la hipótesis fiscal de un ataque premeditado motivado por la vieja disputa por droga y la moto. Con estas declaraciones, consideradas un anticipo de prueba clave, la acusación sumó nuevos elementos que fortalecen la imputación contra Jonathan Lucero.