Video: así le robaron el celular a una joven en el Lateral de Circunvalación

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado por una cámara de seguridad en Santa Lucía . Ocurrió este martes, alrededor de las 15:30 horas, sobre el Lateral de Circunvalación , entre las calles San Lorenzo y Chacabuco.

Rivadavia Video: tremenda pelea en el barrio Sierras de Marquesado, con trompadas, patadas y tirones de pelo

Preocupación Filmaron a un ladrón que se convirtió en un dolor de cabeza para vecinos de Desamparados: en videos, así es el modus operandi

En las imágenes, se observa a un joven delincuente -con gorra y pantalón corto- que se aproxima a una joven vestida con uniforme escolar y, en cuestión de segundos, le arrebata el celular de las manos antes de escapar corriendo.

El video fue difundido por vecinos de la zona, quienes compartieron la grabación con Tiempo de San Juan para denunciar la creciente inseguridad en el barrio.

Según contaron, se trata del tercer arrebato ocurrido en la zona en lo que va de noviembre.

El video