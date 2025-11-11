martes 11 de noviembre 2025

Negociación

Paritarias: el Gobierno mejoró la propuesta y los gremios docentes la consultarán con las bases

La Provincia ofreció ajustar el valor índice según el IPC y sumar dos puntos al nomenclador docente en noviembre y diciembre. Los gremios analizarán la propuesta con sus afiliados antes de responder y la negociación seguirá el jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno provincial presentó este martes una oferta salarial superadora para el sector docente, que será analizada por las bases antes de una respuesta formal. La nueva propuesta contempla actualizar el valor índice según la variación mensual del IPC publicado por INDEC y sumar dos puntos adicionales a todos los cargos del nomenclador docente tanto en noviembre como en diciembre.

Esta mejora representa un cambio importante respecto de la oferta anterior, que solo incluía un aumento del 1,5 por ciento del valor índice para noviembre y otro 1,5 por ciento para diciembre, sin ningún incremento sobre el nomenclador. Los gremios docentes UDAP, UDA y AMET adelantaron que llevarán la propuesta a consulta con sus afiliados y ratificaron los reclamos planteados en la primera sesión de negociación.

La reunión tuvo lugar en el Ministerio de Educación y reunió a autoridades de las áreas educativa y económica junto a los representantes sindicales. Durante la apertura, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, expuso la situación nacional de estancamiento económico que repercute en las cuentas provinciales y señaló que San Juan debió asumir gastos docentes que antes eran financiados por Nación.

Tras un extenso intercambio, el Gobierno formalizó la nueva propuesta salarial. Las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y retomar la negociación el jueves 13 de noviembre a las 17.

